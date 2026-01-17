Κόμμα Καρυστιανού: «Επιθυμεί να δώσει οξυγόνο στους πολίτες» λέει η Μαρία Γρατσία

Η Μαρία Γρατσία, δικηγόρος της Μαρίας Καρυστιανού, μίλησε σήμερα το πρωί (17/1/2026) στο «Χαμογέλα και Πάλι» στο Mega, κάνοντας λόγο για έναν ανελέητο διασυρμό στο πρόσωπο της εντολέα της και τόνισε πως γι’ αυτό τον λόγο η ίδια είχε ζητήσει την απόλυτη διαφάνεια ως προς τα οικονομικά στοιχεία από το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου Θυμάτων των Τεμπών.

«Απόρησα ακούγοντας τον κύριο Άδωνι Γεωργιάδη, διότι κατάλαβα ότι δεν έχει αναγνώσει την πολύ διαφωτιστική ανάρτηση-ανακοίνωση της κυρίας Μαρίας Καρυστιανού, η οποία δεν είναι γενικόλογη και αόριστη, αλλά είναι πολύ συγκεκριμένη και αναφέρεται σε συγκεκριμένα mail τα οποία έχει αποστείλει και με τα οποία η ίδια έχει ζητήσει σε ανύποπτο χρονικό διάστημα τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων και για τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων», είπε αρχικά η δικηγόρος Μαρία Γρατσία.

Για τις αναρτήσεις που «έριχναν χώμα» στο πρόσωπο της Μαρίας Καρυστιανού η ίδια ανέφερε ότι: «Υπάρχουν πάρα πολλές δόλιες και κακόβουλες αναρτήσεις που έλεγαν ότι ουσιαστικά η κ. Καρυστιανού, έχει πάρει ο Σύλλογος τα έσοδα από τη συγκεκριμένη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο, πλην όμως δεν έχει δημοσιεύσει πού διοχετεύτηκαν αυτά. Άρα, υφίστατο η κυρία Καρυστιανού έναν διασυρμό και γι’ αυτό, επειδή ήθελε πάντα να είναι όλα διαφανή, το ζητούσε επίμονα από το Διοικητικό Συμβούλιο».

Όπως δήλωσε η δικηγόρος, δεν υπήρξε ομοφωνία σε όλες τις δράσεις που ήθελε η Μαρία Καρυστιανού να αναπτύξει με τα άλλα μέλη του συλλόγου.

«Η πρόθεση της κας Καρυστιανού είναι η συσπείρωση των συγγενών των θυμάτων, γιατί οι στόχοι είναι κοινοί», είπε.

Τον Φεβρουάριο οι ανακοινώσεις για το κόμμα Καρυστιανού

Όσο για την ιδεολογία που θα πρεσβεύει το κόμμα Καρυστιανού, η Μαρία Γρατσία ξεκαθάρισε ότι δεν έχει συγκεκριμένο κομματικό «χρώμα» με την παραδοσιακή έννοια, αλλά εστιάζει στην εξυπηρέτηση του κοινού και δημόσιου συμφέροντος, στην αντιμετώπιση της διαφθοράς, στην αποκατάσταση της ανεξάρτητης δικαιοσύνης και στην επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες πολίτες.

«Την κ. Καρυστιανού την ενδιαφέρουν οι πολίτες και η χώρα. Και τα πρόσωπα τα οποία συμμετέχουν στις ομάδες εργασίας που έχουν συγκροτηθεί και καταλαμβάνουν όλους τους τομείς, υγεία, οικονομία, εξωτερική πολιτική, άμυνα, μπορεί να έχουν διαφορετικές κομματικές προσεγγίσεις θεωρητικά, όμως έχουν ένα κοινό, ένα κοινό το οποίο τους ενώνει όλους. Τους ενδιαφέρει το καλό της πατρίδας και της χώρας μας και το καλό των Ελλήνων πολιτών».

Η Μαρία Γρατσία σημείωσε ότι μέσα στον Φεβρουάριο θα υπάρξει η ανακοίνωση των θέσεων του κόμματος, «προκειμένου ο καθένας να ασκήσει την κριτική του και να διαπιστώσει εάν τον εκφράζει ή όχι».

«Την Καρυστιανού την ενδιαφέρει η δράση, όχι το ποιος θα ηγηθεί»

Όπως διευκρίνισε η ίδια, ως δικηγόρος της κυρίας Καρυστιανού, δεν έχει κάποιο ρόλο στο κόμμα, ενώ αναφέρθηκε και στις δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη σχετικά με τη συμμετοχή της στο ψηφοδέλτιο της «Νίκης».

«Δεν έχω κάποιο ρόλο στο συγκεκριμένο κόμμα και ούτε έχω λάβει τέτοιου είδους απόφαση. Είμαι δικηγόρος της κυρίας Καρυστιανού, βοηθάω σε όλα τα νομικά ζητήματα. Νομίζω ότι έχει καταστεί ολοφάνερο, προσπαθώ να περιορίζω τις εμφανίσεις μου και πάντα αυτές αφορούν και εντοπίζουν τα νομικά θέματα, γιατί ουσιαστικά τα νομικά θέματα είναι αυτά τα οποία αναδεικνύουν τα θεσμικά έκτροπα τα οποία ταλανίζουν τη χώρα μας».

«Σε ότι αφορά την τοποθέτηση του κ. Γεωργιάδη, πράγματι 23 μέρες πριν από την διενέργεια των εκλογών εισήλθα στο ψηφοδέλτιο της Νίκης, διότι αυτά τα οποία αναγράφονταν ως αρχές της με εξέφραζαν».

«Για όσους με ξέρουν στοιχειωδώς, ξέρουν ότι είμαι μια δικηγόρος, πραγματικά δουλεύω από το πρωί μέχρι το βράδυ στην κυριολεξία. Αυτό είναι μία πολύ δύσκολη απόφαση. Αυτή τη στιγμή έχω εστιάσει στη μεγάλη μου αγάπη, που είναι η νομική επιστήμη».

Τέλος, ανέφερε πως το κόμμα Καρυστιανού «επιθυμεί να δώσει οξυγόνο» στους πολίτες, ενώ τόνισε ότι πρώτη προτεραιότητα του κινήματος είναι η ουσιαστική δουλειά και η διαμόρφωση των θέσεών του.

«Την κυρία Καρυστιανού την ενδιαφέρει η δράση, την ενδιαφέρει το αποτέλεσμα, να αλλάξουν τα πράγματα για όλους. Δεν την ενδιαφέρει το ποιος θα ηγηθεί. Σίγουρα είναι ο άνθρωπος που μας έχει εμπνεύσει όλους, δεν χωρεί αμφιβολία επ’ αυτού. Θέλουμε να καταλήξουμε πρώτα στις θέσεις και μετά θα καταλήξουμε στους επιμέρους ρόλους. Δεν είναι η πρώτη προτεραιότητα για εμάς. Για εμάς η πρώτη προτεραιότητα είναι η δουλειά», είπε.