Κώστας Μπακογιάννης: «Η Αθήνα αξίζει να ανθίζει, πέρα από πρόσωπα και θητείες»

Στις 90 νέες τζακαράντες που φυτεύτηκαν στις Λεωφόρους Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλίσσης Σοφίας αλλάζοντας το τοπίο και δίνοντας χρώμα στην πόλη της Αθήνας αναφέρθηκε ο Κώστας Μπακογιάννης.

Στη σημερινή (03.03.2026) του ανάρτηση ο Κώστας Μπακογιάννης αναφέρει ότι η Αθήνα αξίζει να ανθίζει πέρα από πρόσωπα και θητείες και υπενθύμισε ότι το 2023 εξασφαλίστηκαν 2.975 νέα μεγάλα δέντρα μέσω της Ανάπλασης Αθήνας, στο πλαίσιο του μνημονίου συνεργασίας για τη Γραμμή 4 του Μετρό.

Και συμπλήρωσε: ότι σήμερα φυτεύονται 90 νέες τζακαράντες, οι οποίες έρχονται να προστεθούν στις 200 που είχαν φυτευτεί κατά τη διάρκεια της θητείας της διοίκησής του, ενώ επισήμανε ότι κάθε άνοιξη λεωφόροι όπως η Βασιλέως Κωνσταντίνου και η Βασιλίσσης Σοφίας θα βάφονται μωβ, δίνοντας χρώμα και ταυτότητα στην πόλη. Όπως ανέφερε, τα έργα δεν γίνονται για μία διοίκηση, αλλά για το μέλλον της πόλης.

Πρόκειται για τις τζακαράντες, τα ψηλά δέντρα με τα μωβ λουλούδια που την περίοδο της ανθοφορίας τους τραβούν τα βλέμματα. Οι τζακαράντες έκαναν την εμφάνισή τους στην Αθήνα στις αρχές του 20ού αιώνα.

Οι πρώτες φυτεύσεις έγιναν σε δημόσιους χώρους, πάρκα και πλατείες, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας να εμπλουτιστεί ο αστικός ιστός με εξωτικά και καλαίσθητα είδη. Γρήγορα όμως ξεπέρασαν τον ρόλο του καλλωπισμού: έγιναν σημείο αναφοράς, σύμβολο εποχικότητας και – για κάποιους – υπαρξιακός στοχασμός.