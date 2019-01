Κοτζιάς: “Βόρεια Μακεδονία καλώς ήρθες στη ζωή μας”!

Ο Νίκος Κοτζιάς είναι ένας εκ των αρχιτεκτόνων της Συμφωνίας των Πρεσπών. Συμμετείχε ενεργά στις διαπραγματεύσεις και μάλιστα παρά την απομάκρυνσή του από τον υπουργικό θώκο, στην κυβέρνηση του πίστωναν την σκληρή δουλειά που έκανε για να ολοκληρωθεί η Συμφωνία. Έτσι… εμφανίζεται χαρούμενος για την “Βόρεια Μακεδονία”.

Η Συνταγματική Αναθεώρηση στα Σκόπια υπερψηφίστηκε κι έτσι η Συμφωνία των Πρεσπών “ξεκλειδώνει” από την πλευρά της γειτονικής μας χώρας, φέρνοντας την… Βόρεια Μακεδονία ένα βήμα πιο κοντά.

Πλέον η μπάλα είναι στο γήπεδο της Ελλάδας, η οποία πρέπει να επικυρώσει στην Συμφωνία στο ελληνικό Κοινοβούλιο.

Ο Νίκος Κοτζιάς εμφανίζεται με ανάρτησή του πλήρως ικανοποιημένος από την νίκη του Ζόραν Ζάεφ στο Κοινοβούλιο της πΓΔΜ και με ένα… σχεδόν νοσταλγικό tweet, αναφέρεται στον “Ζόραν και τον Νικόλα“, εννοώντας τους Ζάεφ και Ντιμιτρόφ, με τους οποίους και διαπραγματεύονταν επί μήνες για την Συμφωνία.

“Βόρεια Μακεδονια καλώς ήρθες στη ζωή μας” το σαφές μήνυμά του, που έχει αναρτηθεί στα ελληνικά και τα αγγλικά.

Αναλυτικά αναφέρει: “Μίλησα με Ζόραν και Νικόλα.Θυμηθήκαμε τις δυσκολίες, την κουραση, τις εντάσεις, την εμπιστοσύνη και τις ελπίδες που περάσαμε δουλεύοντας τη Συμφωνία.Ονειρευτήκαμε το κοινό μέλλον των 2 λαών. Βόρεια Μακεδονια καλώς ήρθες στη ζωή μας.Η ιστορία πρέπει να είναι σχολείο και όχι φυλακή”.

I spoke to Zoran and to Nikola.We recalled the difficulties,the tiredness,the tensions,the mutual trust and the hopes we had while working on the Agreement.We dreamt of the common future of our 2 peoples.North Macedonia welcome to our lives.History should be a school not a prison

