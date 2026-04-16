Κουτσούμπας κατά Μητσοτάκη για ΟΠΕΚΕΠΕ, υποκλοπές και κράτος δικαίου: «Είστε έκθετοι και δεν μπορείτε να το κρύψετε»

Σε οξείς τόνους κινήθηκαν οι τοποθετήσεις του Δημήτρη Κουτσούμπα στην προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου, με τον γενικό γραμματέα της ΚΕ του ΚΚΕ να εξαπολύει συνολική επίθεση στην κυβέρνηση και στον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά και στο σύνολο του πολιτικού συστήματος, υποστηρίζοντας ότι η σημερινή αντιπαράθεση επιβεβαίωσε τις «τεράστιες ευθύνες» της ΝΔ και την αδυναμία της να τις αποκρύψει.

«Από όλη τη σημερινή συζήτηση ένα πράγμα επιβεβαιώνεται: είστε έκθετοι, οι ευθύνες σας είναι τεράστιες και δεν μπορείτε να τις κρύψετε, ό,τι κι αν επιστρατεύσετε», ανέφερε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, προσθέτοντας ότι αυτό ισχύει «και για το σκάνδαλο των υποκλοπών και για τα υπόλοιπα», αλλά και για «το σύνολο της αντιλαϊκής πολιτικής» της κυβέρνησης. Ο γγ του ΚΚΕ απέρριψε τις αιτιάσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ότι η συζήτηση παρακάμπτει τα κρίσιμα ζητήματα της συγκυρίας, λέγοντας ότι το κόμμα του τα αναδεικνύει όλα: από την εμπλοκή της χώρας στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή έως τις οικονομικές συνέπειες που, όπως υποστήριξε, φορτώνονται ξανά τα λαϊκά στρώματα.

«Και για την εμπλοκή της Ελλάδας στο μακελειό του πολέμου στη Μέση Ανατολή στο πλευρό των ΗΠΑ και του Ισραήλ… και για τις οικονομικές συνέπειες αυτού του πολέμου που φορτώνονται ξανά οι εργατικές – λαϊκές οικογένειες», είπε, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να διαχωρίσει τεχνητά τα ζητήματα θεσμών από την κοινωνική και διεθνή πραγματικότητα.

Δείτε εδώ όλα όσα έγιναν στη συζήτηση στη Βουλή.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Δημήτρης Κουτσούμπας έθεσε στο επίκεντρο της κριτικής του την κυβερνητική πολιτική στην εργασία και στα κοινωνικά δικαιώματα. «Για ποια δικαιώματα μιλάτε; Για τις 13 ώρες δουλειά; Για την κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων; Για τον μισθό που δεν φτάνει ούτε τα μισά του μήνα;» διερωτήθηκε, επιχειρώντας να αποδομήσει συνολικά τη ρητορική της κυβέρνησης περί θεσμικού εκσυγχρονισμού.

«Η κλεψύδρα αδειάζει για εσάς»

Ο γγ του ΚΚΕ υποστήριξε ότι η κυβέρνηση καταφεύγει πλέον μόνο σε «υπεκφυγές, λαθροχειρίες και συγκάλυψη», εκτιμώντας ότι τέτοιες τακτικές δεν μπορούν πια να ανακόψουν τη φθορά της. «Τζάμπα παιδεύεστε. Τίποτα από αυτά δεν λειτουργεί πια και, όπως φαίνεται, η κλεψύδρα αδειάζει για εσάς και την κυβέρνησή σας», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, έστρεψε τα βέλη του και προς τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, κάνοντας λόγο για μια αντιπαράθεση περιορισμένη «στα στενά πλαίσια του σημερινού σάπιου κράτους και των θεσμών του». Κατά τον Δημήτρη Κουτσούμπα, οι διαφορές κυβέρνησης και αντιπολίτευσης είναι στην πραγματικότητα πολύ πιο περιορισμένες από όσο εμφανίζονται, αφού –όπως είπε– κανείς τους δεν αμφισβητεί τον δρόμο ανάπτυξης, την εξουσία του κεφαλαίου, την ΕΕ και τις διεθνείς συμμαχίες της χώρας. «

Οι διαφορές σας είναι τόσο δυσδιάκριτες, που έχετε φτάσει να τις αναζητείτε στο πολιτικό σκηνικό της… Ουγγαρίας», ανέφερε, σχολιάζοντας δηκτικά τη συζήτηση περί Ορμπαν και Μαγκιάρ. Με τη φράση αυτή επιχείρησε να δείξει ότι, κατά το ΚΚΕ, η κοινοβουλευτική σύγκρουση παραμένει εγκλωβισμένη σε διαχειριστικές διαφοροποιήσεις και όχι στην ουσία του συστήματος.

Η ρίζα των σκανδάλων «στο ίδιο το σύστημα»

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας επέμεινε ιδιαίτερα στην πάγια θέση του ΚΚΕ ότι σκάνδαλα όπως ο ΟΠΕΚΕΠΕ, οι υποκλοπές και η τραγωδία των Τεμπών δεν αποτελούν παρεκκλίσεις, αλλά εκδηλώσεις της ίδιας της λειτουργίας του συστήματος. Οπως είπε, η ρίζα τους βρίσκεται «στο ίδιο το σύστημα, το οποίο έχει στον πυρήνα της “νόμιμης” λειτουργίας του το κυνήγι του αδηφάγου κέρδους».

Σε αυτό το πλαίσιο ενέταξε τόσο την κατασπατάληση επιδοτήσεων όσο και την απουσία μέτρων ασφαλείας σε μεταφορές και χώρους εργασίας, αλλά και τα συστήματα παρακολούθησης. «Γι’ αυτό αντιμετωπίζει τα μέτρα ασφαλείας, είτε στον σιδηρόδρομο είτε στους χώρους δουλειάς, ως περιττό κόστος. Γι’ αυτό παίρνει μέτρα παρακολούθησης όλων», είπε, προσθέτοντας ότι πάνω σε αυτό το έδαφος «ευδοκιμούν και τα διάφορα λαμόγια».

Απέρριψε, μάλιστα, τη λογική ότι αρκεί μια εναλλαγή διαχειριστή για να λυθούν τα προβλήματα. «Δεν υπάρχει έντιμη διαχείριση της ανεντιμότητας», ανέφερε, συμπυκνώνοντας την ιδεολογική γραμμή του ΚΚΕ ότι το πρόβλημα δεν αφορά πρόσωπα ή κυβερνητικές αστοχίες, αλλά την ίδια τη δομή του κράτους και της οικονομίας.

Στο ίδιο πνεύμα, χαρακτήρισε το «κράτος δικαίου» ως έννοια που συγκαλύπτει, κατά την οπτική του ΚΚΕ, «την ενιαία, ομοούσια και αδιαίρετη εξουσία του κεφαλαίου». Κατά τον Δημήτρη Κουτσούμπα, η ισοτιμία δεν μπορεί να υπάρξει σε μια ταξική κοινωνία όπου ο εργαζόμενος και ο μικρομεσαίος βρίσκονται απέναντι σε μεγαλομετόχους και ιδιοκτήτες των μέσων παραγωγής.

Στο στόχαστρο και η συνταγματική αναθεώρηση

Ο γγ του ΚΚΕ επιτέθηκε και στις προτάσεις του πρωθυπουργού για τη συνταγματική αναθεώρηση, λέγοντας ότι όχι μόνο δεν συνιστούν πρόοδο, αλλά βαθαίνουν τον αντιδραστικό χαρακτήρα του κράτους. «Με την πρότασή σας για τη συνταγματική αναθεώρηση κάνετε πιο βαθύ αυτό το κράτος, πιο αντιδραστικό, πιο αντιλαϊκό σε όλα τα επίπεδα», ανέφερε.

Κατά τον ίδιο, η συζήτηση περί θεσμικής αναβάθμισης αποκρύπτει ότι οι προτεινόμενες αλλαγές κινούνται εντός του ίδιου πλαισίου εξουσίας. Στο σημείο αυτό επανέφερε την πρόταση του ΚΚΕ για πλήρη κατάργηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών, υπενθυμίζοντας ότι τα υπόλοιπα κόμματα την είχαν απορρίψει κατά την προηγούμενη αναθεωρητική διαδικασία.

«Παρά τους ομηρικούς τσακωμούς μεταξύ τους, όλοι μαζί απορρίψανε την πρόταση του ΚΚΕ… ώστε να πηγαίνουν στο φυσικό τους δικαστή, όπως κάθε πολίτης», είπε, επιχειρώντας να δείξει ότι η επίκληση της θεσμικής κάθαρσης από τα υπόλοιπα κόμματα δεν συνοδεύεται από πραγματική διάθεση σύγκρουσης με τις πηγές της πολιτικής ατιμωρησίας.

«Δεν είμαστε όλοι ίδιοι»

Ειδική αναφορά έκανε ο Δημήτρης Κουτσούμπας στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, την οποία περιέγραψε ως ακόμη μία έκφραση της «βιομηχανίας ρουσφετιών και εξαγοράς» που είχε στηθεί σε βάρος των βιοπαλαιστών αγροτών. Υποστήριξε ότι τα νέα στοιχεία «ενοχοποιούν πέραν πάσης αμφιβολίας την κυβέρνηση της ΝΔ», τόσο για την εμπλοκή υπουργών και βουλευτών της όσο και για τη συγκάλυψη που, όπως είπε, επιχειρεί εδώ και μήνες.

Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν απέναντι στο επιχείρημα κυβερνητικών στελεχών ότι όσα περιλαμβάνονται στις δικογραφίες δεν συνιστούν κάτι έξω από την καθημερινή λειτουργία της πολιτικής. «Πρόκειται για μια σύγχρονη εκδοχή του αλήστου μνήμης “όλοι μαζί τα φάγαμε”», είπε, για να προσθέσει: «Όχι, λοιπόν, κύριοι της κυβέρνησης. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι και σίγουρα εμείς δεν είμαστε και ούτε θα γίνουμε ποτέ σαν τα μούτρα σας».

Ο γγ του ΚΚΕ επέμεινε ότι το θύμα όλων αυτών των υποθέσεων είναι ο ίδιος ο λαός: είτε πρόκειται για αγρότες που στερούνται πόρους, είτε για πολίτες των οποίων τα προσωπικά δεδομένα παραβιάζονται, είτε για τα θύματα των Τεμπών και τις οικογένειές τους. Με αυτή τη σύνδεση, επιχείρησε να αναδείξει ότι τα επιμέρους σκάνδαλα συνιστούν εκδοχές της ίδιας κρατικής και κοινωνικής αδικίας.

Υποκλοπές: «Να ερευνηθούν ξανά πλήρως όλες οι υποθέσεις»

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας αφιέρωσε σημαντικό μέρος της τοποθέτησής του και στο σκάνδαλο των υποκλοπών, υποστηρίζοντας ότι οι νεότερες εξελίξεις επιβεβαιώνουν τον χαρακτήρα του ως «σοβαρότατου σκανδάλου» και κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι εξακολουθεί να επιμένει στην συγκάλυψή του.

«Απαιτούμε να ερευνηθούν ξανά πλήρως όλες οι υποθέσεις. Να βγουν στο φως και να αποδοθούν οι ευθύνες της κυβέρνησης και όλων των πολιτικών υπαιτίων. Ανάμεσά τους και του ίδιου του πρωθυπουργού», ανέφερε, λέγοντας ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν μπορεί «σε καμία περίπτωση να μην γνώριζε» για παρακολουθήσεις πολιτικών, στρατιωτικών, δημοσιογράφων και πολιτών.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε και στην υπόθεση των παρακολουθήσεων στην έδρα της ΚΕ του ΚΚΕ, ζητώντας να ανοίξει ξανά και να διερευνηθεί ουσιαστικά. Με αυτόν τον τρόπο επανέφερε μια υπόθεση που το κόμμα θεωρεί διαχρονικά κομβική ως προς τη λειτουργία των μηχανισμών παρακολούθησης και ελέγχου.

Βολές σε ΠΑΣΟΚ και στο σύνολο του πολιτικού συστήματος

Παρά τη σφοδρή κριτική προς την κυβέρνηση, ο Δημήτρης Κουτσούμπας δεν άφησε εκτός κάδρου την αντιπολίτευση. Μάλιστα, άσκησε ευθεία πίεση στο ΠΑΣΟΚ, κατηγορώντας το για υποκρισία όταν εγκαλεί τη Ν.Δ. για τον τρόπο νομοθέτησης και τη χρήση τροπολογιών. «Να σας ρωτήσω κάτι κ. Ανδρουλάκη; Από πού ξεφύτρωσε το ΠΑΣΟΚ; Θα μας τρελάνετε; Αυτά δεν κάνατε πριν μαζί με τη ΝΔ;» είπε.

Παράλληλα, αμφισβήτησε ευθέως και τη μετεκλογική ρητορική του ΠΑΣΟΚ περί μη συνεργασίας με τη ΝΔ, σημειώνοντας ότι στο παρελθόν έχει πει τα ίδια και τελικά συνεργάστηκε. «Καμία αξία δεν έχουν οι διαβεβαιώσεις του ΠΑΣΟΚ ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί με τη Ν.Δ. μετεκλογικά. Αυτά, κ. Ανδρουλάκη, τα έχετε πει και στο παρελθόν και τελικά το κάνατε τουλάχιστον δύο φορές», ανέφερε.

Κατά τον γγ του ΚΚΕ, δεν υπάρχει κανένα πραγματικό ενδεχόμενο «ακυβερνησίας», καθώς –όπως είπε– υπάρχουν κόμματα με κοινές στρατηγικές και κοινή πολιτική βάση που μπορούν «άνετα να συγκυβερνήσουν». Με τη θέση αυτή, επιχείρησε να αποδομήσει τόσο τα κυβερνητικά διλήμματα περί σταθερότητας όσο και τις αντιπολιτευτικές αιτιάσεις περί εναλλακτικής διακυβέρνησης.

«Να φύγει η κυβέρνηση μαζί με την πολιτική της»

Στο κλείσιμο της ομιλίας του, ο Δημήτρης Κουτσούμπας επιχείρησε να περιγράψει τη στρατηγική διαφορά του ΚΚΕ από τα υπόλοιπα κόμματα. Οπως είπε, απέναντι στη δίκαιη λαϊκή απαίτηση «να φύγει αυτή η αντιλαϊκή και διεφθαρμένη κυβέρνηση», το ΚΚΕ δίνει το περιεχόμενο ότι πρέπει να φύγει «μαζί με την πολιτική που εφαρμόζει».

«Δεν ανήκουμε σε αυτά τα κόμματα που αγωνιούν μην τυχόν και κλονιστεί η εμπιστοσύνη του λαού στους θεσμούς του σημερινού σάπιου κράτους», ανέφερε, λέγοντας ότι ακριβώς σε αυτόν τον κλονισμό της εμπιστοσύνης το ΚΚΕ βλέπει «καλές δυνατότητες» για μεγαλύτερη κοινωνική αμφισβήτηση και σύγκρουση με το σύστημα.

Σε πιο ιδεολογικό τόνο, περιέγραψε ως αναγκαίους «νέους θεσμούς μιας γνήσιας εργατικής – λαϊκής εξουσίας», με κοινωνική ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής και κεντρικό σχεδιασμό. Και έκλεισε δίνοντας το πολιτικό στίγμα του κόμματός του: «Το ΚΚΕ θα συνεχίσει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αυτού του αγώνα».