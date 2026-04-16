Μητσοτάκης: «Σπιλώνονται οι πολιτικοί αντίπαλοι και έχει φτάσει ο Γιώργος Μυλωνάκης να παλεύει για τη ζωή του» – Στο βήμα ο Νίκος Ανδρουλάκης

Σε υψηλούς τόνους αναμένεται να εξελιχθεί η προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής «για την κατάσταση του Κράτους Δικαίου, των Θεσμών και της λειτουργίας του Κοινοβουλίου στην Ελλάδα», που ξεκίνησε στις 11:00 το πρωί της Πέμπτης (16.4.26). Στο επίκεντρο το Κράτος Δικαίου, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και η υπόθεση με το πτυχίο του Μακάριου Λαζαρίδη. Τη συζήτηση ζήτησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης και παρά την πρότασή του στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, για αναβολή της συζήτησης, θα πραγματοποιηθεί κανονικά. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναμένεται να εστιάσει στις θεσμικές πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η κυβέρνηση, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης θα αναφερθεί σε μία σειρά από πεπραγμένα της κυβέρνησης, προκειμένου να αναδείξει ότι εξελέγη υποσχόμενη να επουλώσει τα τραύματα στους θεσμούς και έκανε το ακριβώς αντίθετο. Live όλες οι εξελίξεις.
«Μιλάτε κ. Μητσοτάκη εσείς και ο ανιψιός σας για τοξικότητα σε εμένα; Ο αρχιτέκτονας της τοξικότητας, μιλάει για τοξικότητα», τόνσιε, επισημαίνοντας πως «δεν κουράζομαι να συγκρούομαι με το παρακράτος».
«Κάνετε τους ψευτονταήδες όταν τα βάζετε με την κ. Κοβέσι, αλλά όταν σας εκβιάζει ο απόστρατος αξιωματούχος του Ισραήλ δεν βγάζετε κουβέντα».
«Ένας υπουργός σας ισχυρίζεται ότι και λίγα κλέψατε. Ο κ. Γεωργιάδης! Αυτά είναι τα νέα ήθη που θα φέρνατε στον τόπο. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι βαθύ γαλάζιο», τόνισε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Σε υψηλούς τόνους η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη.
«Ο κ. Μητσοτάκης ευτέλισε το Κοινοβούλιο όταν εργαλειοποίησε την επιστολική ψήφο».
«Διορίσατε τον ανιψιό σας τον Γρηγόρη Δημητριάδη για να κάνει κουμάντο και στην ΕΥΠ», είπε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Όπως είπε, «εσείς που θα λειτουργούσατε μόνο με τους καλύτερους, τώρα διοικείται με το ρουσφέτι σας, τον κ. Λαζαρίδη. Που πληρωνόταν ως ειδικός επιστήμονας ενώ δεν είχε πτυχίο».
«Εσείς που θα κυβερνούσατε μόνο με τους καλύτερους, καλύπτετε τώρα το δικό σας ρουσφέτι, τον κ. Λαζαρίδη, που δυο φορές -το 2007 και το 2013- πληρωνόταν από τους φόρους του ελληνικού λαού ως Ειδικός Επιστήμονας, ενώ δεν είχε καν πτυχίο ΑΕΙ! Πείτε μας τώρα είναι νόμιμοι ή παράνομοι οι διορισμοί;», διερωτήθηκε ο κ. Ανδρουλάκης.
Ο Νίκος Ανδρουλάκης ξεκινά την ομιλία του με την περιπέτεια υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη, στον οποίο ευχήθηκε «ταχεία ανάρρωση».
«Η ηθική εξόντωση του άλλου είναι το πρώτο βήμα προς τον φασισμό» είπε, προκαλώντας την έντονη αντίδραση εκπροσώπων της αντιπολίτευσης.
Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πρωτοσέλιδο εφημερίδας «Documento» για τον Γιώργο Μυλωνάκη, τονίζοντας πως «πρώτη φορά τον είδα σε τέτοια κατάσταση».
«Οι συμπεριφορές και οι λέξεις μπορεί να γίνουν σφαίρες. Πριν από δύο εβδομάδες η εφημερίδα Documento δημοσίευσε αυτό το πρωτοσέλιδο με τον κ. Μυλωνάκη. Μια υπόθεση απίστευτη. Είδα τον Γιώργο Μυλωνάκη αφού δημοσιεύτηκε αυτό το άρθρο, να πρέπει να αποδείξει ότι όλα αυτά είναι άθλιες συκοφαντίες. Έχετε αναλογιστεί ποτέ, με πόση άνεση επιτίθεστε με απαράδεκτους χαρακτηρισμούς τους πολιτικούς σας αντιπάλους και τις οικογένειές σας; Ναι κ. Φάμελλε, το ίδιο Documento που πυροβολούσε την οικογένειά μου, με σκοπό να διαλύσει την οικογένειά μου. Αυτοί είστε. Όλα στον μύλο της πολιτικής αντιπαράθεσης», τόνισε για την υπόθεση Σάντι της Κύπρου όπου δημοσιεύματα και αναφορές έκαναν αναφορά στο όνομα του Γιώργο Μυλωνάκη.
«Ηρεμήστε κυρία πρόεδρε, καλωσορίσατε την αίθουσα» είπε ο Νικήτας Κακλαμάνης απευθυνόμενος στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία παρενέβη για να διακόψει την ομιλία του πρωθυπουργού.
«Ως πρωθυπουργός δεν θα επιτρέψω να υπονομευτεί το έργο της ΕΥΠ» είπε ο πρωθυπουργός, τονίζοντας πως «επιτέλους, κάποιοι σε αυτή την αίθουσα θα πρέπει να αντιληφθούν ότι οι μυστικές υπηρεσίες έχουν πολλές επιτυχίες που θα πρέπει να παραμένουν κρυφές».
Απευθυνόμενος στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, είπε ότι δεν γίνεται να εκτιμάμε αλά καρτ το έργο της Δικαιοσύνης.
Επιστρέφοντας στην κριτική του προς την αντιπολίτευση, ο πρωθυπουργός επεσήμανε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν η κατάργηση της διάταξης που προέβλεπε την επίσπευση των διαδικασιών για πολιτικά πρόσωπα.
«Οι βουλευτές μας ζήτησαν με θάρρος την άρση της ασυλίας τους» είπε ο πρωθυπουργός και ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να κινηθεί γρήγορα για την διαλεύκανση της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μάλιστα, τόνισε πως η κυβέρνηση θα αναλάβει νομοθετική πρωτοβουλία ώστε οι διαδικασίες που αφορούν πολιτικά πρόσωπα να επιταχύνονται.
Μιλώντας για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ο πρωθυπουργός υπενθύμισε ότι θεσμοθετήθηκε το 2020. «Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι σεβαστή αλλά δεν δικαιολογούνται επιλεκτικές διαρροές και έλεγχοι σε δόσεις» ανέφερε.
«Κράτος δικαίου σημαίνει πολλά περισσότερα από αυτές τις δύο λέξεις, αλλά μια σύγχρονη δημοκρατία» είπε.
Στο στόχαστρο του Κυριάκου Μητσοτάκη βρέθηκε και ο ΣΥΡΙΖΑ, με τον πρωθυπουργό να υπενθυμίζει στον Σωκράτη Φάμελλο πώς λειτουργούσε το κοινοβούλιο επί των ημερών διακυβέρνησης του κόμματός του.
Όπως είπε ο πρωθυπουργός, κράτος δικαίου είναι οι διαδικασίες διαφάνειας που υοθετούνται σε πολλούς τομείς.
Αναφερόμενος στα ρουσφέτια, που -όπως είπε- απασχολούν έντονα τη δημόσια συζήτηση τις τελευταίες ημέρες, έστρεψε τα πυρά προς το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι αυτές οι «εξυπηρετήσεις» ξεκίνησαν από το ΠΑΣΟΚ.
Στη συνέχεια, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στα βήματα που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, υπενθυμίζοντας τις τομές στον τομέα της Δικαιοσύνης προς διευκόλυνση των πολιτών.
«Ο ΟΟΣΑ έχει την δικιά του αξιοπιστία» είπε και κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ για πολιτικές σκοπιμότητες.
Στη συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην έρευνα του Economist αλλά και την έκθεση του ΟΟΣΑ.
«Ο αντικειμενικός κριτής είναι οργανισμοί που βρίσκονται έξω από τη χώρα μας» είπε ο πρωθυπουργός και επικαλέστηκε την τελευταία έκθεση της Κομισιόν. «Είμαστε μια χώρα που συμορφώνεται με τις ευρωπαϊκές επιταγές» είπε.
Μιλωντας για το κρράτος δικαίου, ο πρωθυπουργός είπε: «Κανείς δε θα ισχυριστεί σε αυτή την αίθουσα ότι είμαστε στο σημείο που θα θέλαμε».
«Θα πρέπει να διακρίνουμε τα σημαντικά από τα λιγότερα σημαντικά» είπε, εστιάζοντας και στα θέματα εθνικής ασφάλειας.
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκίνησε την ομιλία του ευχόμενος θερμά περαστικά στον Γιώργο Μυλωνάκη για τη σοβαρή περιπέτεια της υγείας του. «Είμαι σίγουρος ότι θα βγει νικητής και θα είναι σύντομα κοντά μας», ανέφερε.
Ευχαρίστησε τον Νίκο Ανδρουλάκη για την προθυμία του να αναβληθεί η συζήτηση λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που προέκυψαν από την κατάσταση της υγείας του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, επισημαίνοντας ωστόσο ότι έκρινε επιβεβλημένο να πραγματοποιηθεί.
Καλημέρα σας από το newsit.gr. Μαζί θα παρακολουθήσουμε τη συζήτηση στη Βουλή για το Κράτος Δικαίου, μετά από αίτημα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη. Μια συζήτηση, που γίνεται στη σκιά της περιπέτειας υγείας του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργού Γιώργου Μυλωνάκη,