Μητσοτάκης: «Σπιλώνονται οι πολιτικοί αντίπαλοι και έχει φτάσει ο Γιώργος Μυλωνάκης να παλεύει για τη ζωή του» – Στο βήμα ο Νίκος Ανδρουλάκης

«Διορίσατε τον ανιψιό σας τον Γρηγόρη Δημητριάδη για να κάνει κουμάντο και στην ΕΥΠ», είπε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Εσείς που θα κυβερνούσατε μόνο με τους καλύτερους, καλύπτετε τώρα το δικό σας ρουσφέτι, τον κ. Λαζαρίδη, που δυο φορές -το 2007 και το 2013- πληρωνόταν από τους φόρους του ελληνικού λαού ως Ειδικός Επιστήμονας, ενώ δεν είχε καν πτυχίο ΑΕΙ! Πείτε μας τώρα είναι νόμιμοι ή παράνομοι οι διορισμοί;», διερωτήθηκε ο κ. Ανδρουλάκης.