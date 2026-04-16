Μητσοτάκης: «Σπιλώνονται οι πολιτικοί αντίπαλοι και έχει φτάσει ο Γιώργος Μυλωνάκης να παλεύει για τη ζωή του» – Στο βήμα ο Νίκος Ανδρουλάκης

«Η κυβέρνηση θα αναλάβει νομοθετική πρωτοβουλία ώστε οι διαδικασίες για πολιτικά πρόσωπα να επιταχύνονται» τόνισε ο πρωθυπουργός
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συζήτηση στη Βουλή/ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI

Σε υψηλούς τόνους αναμένεται να εξελιχθεί η προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής «για την κατάσταση του Κράτους Δικαίου, των Θεσμών και της λειτουργίας του Κοινοβουλίου στην Ελλάδα», που ξεκίνησε στις 11:00 το πρωί της Πέμπτης (16.4.26). Στο επίκεντρο το Κράτος Δικαίου, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και η υπόθεση με το πτυχίο του Μακάριου Λαζαρίδη. Τη συζήτηση ζήτησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης και παρά την πρότασή του στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, για αναβολή της συζήτησης, θα πραγματοποιηθεί κανονικά. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναμένεται να εστιάσει στις θεσμικές πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η κυβέρνηση, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης θα αναφερθεί σε μία σειρά από πεπραγμένα της κυβέρνησης, προκειμένου να αναδείξει ότι εξελέγη υποσχόμενη να επουλώσει τα τραύματα στους θεσμούς και έκανε το ακριβώς αντίθετο. Live όλες οι εξελίξεις.

11:12 | 16.04.2026
12:07 | 16.04.2026

«Μιλάτε κ. Μητσοτάκη εσείς και ο ανιψιός σας για τοξικότητα σε εμένα; Ο αρχιτέκτονας της τοξικότητας, μιλάει για τοξικότητα», τόνσιε, επισημαίνοντας πως «δεν κουράζομαι να συγκρούομαι με το παρακράτος».

12:06 | 16.04.2026

«Κάνετε τους ψευτονταήδες όταν τα βάζετε με την κ. Κοβέσι, αλλά όταν σας εκβιάζει ο απόστρατος αξιωματούχος του Ισραήλ δεν βγάζετε κουβέντα».

12:05 | 16.04.2026
«Κάνατε τη Βουλή εξοχικό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας»

«Ένας υπουργός σας ισχυρίζεται ότι και λίγα κλέψατε. Ο κ. Γεωργιάδης! Αυτά είναι τα νέα ήθη που θα φέρνατε στον τόπο. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι βαθύ γαλάζιο», τόνισε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

12:00 | 16.04.2026

Σε υψηλούς τόνους η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη.

11:58 | 16.04.2026

«Ο κ. Μητσοτάκης ευτέλισε το Κοινοβούλιο όταν εργαλειοποίησε την επιστολική ψήφο».

11:55 | 16.04.2026

11:53 | 16.04.2026

«Η ατιμωρησία στο Δημόσιο παίρνει τέλος. Και σκελετούς από τα ντουλάπια θα βγάλουμε», είπε, προσθέτοντας ότι πρόκειται για λόγια του πρωθυπουργού από την περίοδο που ήταν υπουργός.

 
 
11:50 | 16.04.2026

«Διορίσατε τον ανιψιό σας τον Γρηγόρη Δημητριάδη για να κάνει κουμάντο και στην ΕΥΠ», είπε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Όπως είπε, «εσείς που θα λειτουργούσατε μόνο με τους καλύτερους, τώρα διοικείται με το ρουσφέτι σας, τον κ. Λαζαρίδη. Που πληρωνόταν ως ειδικός επιστήμονας ενώ δεν είχε πτυχίο».

«Εσείς που θα κυβερνούσατε μόνο με τους καλύτερους, καλύπτετε τώρα το δικό σας ρουσφέτι,  τον κ. Λαζαρίδη,  που δυο φορές -το 2007 και το 2013- πληρωνόταν από τους φόρους του ελληνικού λαού ως Ειδικός Επιστήμονας, ενώ δεν είχε καν πτυχίο ΑΕΙ!  Πείτε μας τώρα είναι νόμιμοι ή παράνομοι οι διορισμοί;», διερωτήθηκε ο κ. Ανδρουλάκης.

11:50 | 16.04.2026

«Η διαφθορά και η ατιμωρησία, ο πελατειασμός και η χειραγώγηση των θεσμών έχουν γίνει καθημερινότητα. Την ευθύνη την έχει προσωπικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτός, όμως, ο κατήφορος σύντομα τελειώνει. Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει», ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

 
 
11:46 | 16.04.2026

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ξεκινά την ομιλία του με την περιπέτεια υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη, στον οποίο ευχήθηκε «ταχεία ανάρρωση».

11:45 | 16.04.2026
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ολοκλήρωσε την ομιλία του. Στο βήμα ανεβαίνει ο Νίκος Ανδρουλάκης
11:44 | 16.04.2026

«Η ηθική εξόντωση του άλλου είναι το πρώτο βήμα προς τον φασισμό» είπε, προκαλώντας την έντονη αντίδραση εκπροσώπων της αντιπολίτευσης.

11:43 | 16.04.2026

11:43 | 16.04.2026

Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πρωτοσέλιδο εφημερίδας «Documento» για τον Γιώργο Μυλωνάκη, τονίζοντας πως «πρώτη φορά τον είδα σε τέτοια κατάσταση».

«Οι συμπεριφορές και οι λέξεις μπορεί να γίνουν σφαίρες. Πριν από δύο εβδομάδες η εφημερίδα Documento δημοσίευσε αυτό το πρωτοσέλιδο με τον κ. Μυλωνάκη. Μια υπόθεση απίστευτη. Είδα τον Γιώργο Μυλωνάκη αφού δημοσιεύτηκε αυτό το άρθρο, να πρέπει να αποδείξει ότι όλα αυτά είναι άθλιες συκοφαντίες. Έχετε αναλογιστεί ποτέ, με πόση άνεση επιτίθεστε με απαράδεκτους χαρακτηρισμούς τους πολιτικούς σας αντιπάλους και τις οικογένειές σας; Ναι κ. Φάμελλε, το ίδιο Documento που πυροβολούσε την οικογένειά μου, με σκοπό να διαλύσει την οικογένειά μου. Αυτοί είστε. Όλα στον μύλο της πολιτικής αντιπαράθεσης», τόνισε για την υπόθεση Σάντι της Κύπρου όπου δημοσιεύματα και αναφορές έκαναν αναφορά στο όνομα του Γιώργο Μυλωνάκη.

11:41 | 16.04.2026

«Ηρεμήστε κυρία πρόεδρε, καλωσορίσατε την αίθουσα» είπε ο Νικήτας Κακλαμάνης απευθυνόμενος στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία παρενέβη για να διακόψει την ομιλία του πρωθυπουργού.

11:40 | 16.04.2026

«Ως πρωθυπουργός δεν θα επιτρέψω να υπονομευτεί το έργο της ΕΥΠ» είπε ο πρωθυπουργός, τονίζοντας πως «επιτέλους, κάποιοι σε αυτή την αίθουσα θα πρέπει να αντιληφθούν ότι οι μυστικές υπηρεσίες έχουν πολλές επιτυχίες που θα πρέπει να παραμένουν κρυφές».

11:38 | 16.04.2026

Απευθυνόμενος στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, είπε ότι δεν γίνεται να εκτιμάμε αλά καρτ το έργο της Δικαιοσύνης. 

11:37 | 16.04.2026

Επιστρέφοντας στην κριτική του προς την αντιπολίτευση, ο πρωθυπουργός επεσήμανε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν η κατάργηση της διάταξης που προέβλεπε την επίσπευση των διαδικασιών για πολιτικά πρόσωπα. 

11:35 | 16.04.2026

«Οι βουλευτές μας ζήτησαν με θάρρος την άρση της ασυλίας τους» είπε ο πρωθυπουργός και ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να κινηθεί γρήγορα για την διαλεύκανση της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μάλιστα, τόνισε πως η κυβέρνηση θα αναλάβει νομοθετική πρωτοβουλία ώστε οι διαδικασίες που αφορούν πολιτικά πρόσωπα να επιταχύνονται.

11:34 | 16.04.2026
11:34 | 16.04.2026

Μιλώντας για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ο πρωθυπουργός υπενθύμισε ότι θεσμοθετήθηκε το 2020. «Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι σεβαστή αλλά δεν δικαιολογούνται επιλεκτικές διαρροές και έλεγχοι σε δόσεις» ανέφερε.

11:33 | 16.04.2026

«Κράτος δικαίου σημαίνει πολλά περισσότερα από αυτές τις δύο λέξεις, αλλά μια σύγχρονη δημοκρατία» είπε. 

11:32 | 16.04.2026

Στο στόχαστρο του Κυριάκου Μητσοτάκη βρέθηκε και ο ΣΥΡΙΖΑ, με τον πρωθυπουργό να υπενθυμίζει στον Σωκράτη Φάμελλο πώς λειτουργούσε το κοινοβούλιο επί των ημερών διακυβέρνησης του κόμματός του. 

11:30 | 16.04.2026

11:30 | 16.04.2026

11:28 | 16.04.2026 

11:28 | 16.04.2026

Αναφερόμενος στα ρουσφέτια, που -όπως είπε- απασχολούν έντονα τη δημόσια συζήτηση τις τελευταίες ημέρες, έστρεψε τα πυρά προς το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι αυτές οι «εξυπηρετήσεις» ξεκίνησαν από το ΠΑΣΟΚ. 

11:25 | 16.04.2026

 Στη συνέχεια, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στα βήματα που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, υπενθυμίζοντας τις τομές στον τομέα της Δικαιοσύνης προς διευκόλυνση των πολιτών. 

11:25 | 16.04.2026

11:24 | 16.04.2026

«Ο ΟΟΣΑ έχει την δικιά του αξιοπιστία» είπε και κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ για πολιτικές σκοπιμότητες. 

11:24 | 16.04.2026

Στη συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην έρευνα του Economist αλλά και την έκθεση του ΟΟΣΑ. 

11:24 | 16.04.2026

«Ο αντικειμενικός κριτής είναι οργανισμοί που βρίσκονται έξω από τη χώρα μας» είπε ο πρωθυπουργός και επικαλέστηκε την τελευταία έκθεση της Κομισιόν. «Είμαστε μια χώρα που συμορφώνεται με τις ευρωπαϊκές επιταγές» είπε.

11:23 | 16.04.2026

11:19 | 16.04.2026

Μιλωντας για το κρράτος δικαίου, ο πρωθυπουργός είπε: «Κανείς δε θα ισχυριστεί σε αυτή την αίθουσα ότι είμαστε στο σημείο που θα θέλαμε». 

11:15 | 16.04.2026

«Όταν η πατρίδα χρειάζεται σιγουριά και προοπτική στο αύριο, εσείς μένετε κολλημένος σε συνθήματα του χθες. Σε μια εποχή που η παγκόσμια οικονομία κλονίζεται αδυνατούμε να διακρίνουμε τα μεγάλα και σοβαρά, από τα μικρότερα και λιγότερο σημαντικά. Το θέμα είναι τι συζητά η κοινωνία έξω από αυτή την αίθουσα, ποια είναι η πραγματική συγκυρία. Φυλακίζουμε την κοινωνία σε μια μικρή κομματική ματιά», είπε, επισημαίνοντας ότι ορισμένες φορές η συζήτηση δεν εστιάζει στον κόσμο που αλλάζει.

«Θα πρέπει να διακρίνουμε τα σημαντικά από τα λιγότερα σημαντικά» είπε, εστιάζοντας και στα θέματα εθνικής ασφάλειας. 

11:13 | 16.04.2026

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκίνησε την ομιλία του ευχόμενος θερμά περαστικά στον Γιώργο Μυλωνάκη για τη σοβαρή περιπέτεια της υγείας του. «Είμαι σίγουρος ότι θα βγει νικητής και θα είναι σύντομα κοντά μας», ανέφερε.

Ευχαρίστησε τον Νίκο Ανδρουλάκη για την προθυμία του να αναβληθεί η συζήτηση λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που προέκυψαν από την κατάσταση της υγείας του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, επισημαίνοντας ωστόσο ότι έκρινε επιβεβλημένο να πραγματοποιηθεί.

11:13 | 16.04.2026
Ο Νικήτας Κακλαμάνης ευχήθηκε περαστικά στον Γιώργο Μυλωνάκη και κάλεσε στο βήμα της Βουλής τον πρωθυπουργό
11:12 | 16.04.2026
Συζήτηση προ Ημερησίας Διατάξεως, με πρωτοβουλία του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ, Νίκου Ανδρουλάκη, σε επίπεδο Προέδρων Κοινοβουλευτικών Ομάδων,
11:10 | 16.04.2026

11:10 | 16.04.2026
Ο Νικήτας Κακλαμάνης κήρυξε την έναρξη της συζήτησης
11:08 | 16.04.2026

11:07 | 16.04.2026

11:02 | 16.04.2026
«Πηγαδάκια» στην Ολομέλεια λίγο πριν την έναρξη της συζήτησης για το Κράτος Δικαίου

11:00 | 16.04.2026

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναμένεται να αναφερθεί σε μία σειρά από πεπραγμένα της κυβέρνησης, προκειμένου να αναδείξει ότι εξελέγη υποσχόμενη να επουλώσει τα τραύματα στους θεσμούς και έκανε το ακριβώς αντίθετο, παράγοντας επιπλέον αδιαφάνεια, διαφθορά και σκάνδαλα.

10:58 | 16.04.2026
Τι θα πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του

Στην ομιλία του στη Βουλή ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να εστιάσει στις θεσμικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης.

10:56 | 16.04.2026
Δήλωση του Μακάριου Λαζαρίδη

Πριν την έναρξη της συζήτησης ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Μακάριος Λαζαρίδης, προχώρησε στην έκδοση γραπτής δήλωσης για τις κατηγορίες που έχει δεχθεί για την υπόθεση διορισμού του παλαιότερα και για το πτυχίο του.

10:53 | 16.04.2026

Καλημέρα σας από το newsit.gr. Μαζί θα παρακολουθήσουμε τη συζήτηση στη Βουλή για το Κράτος Δικαίου, μετά από αίτημα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη. Μια συζήτηση, που γίνεται στη σκιά της περιπέτειας υγείας του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργού Γιώργου Μυλωνάκη, 

