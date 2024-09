Κύρα Κάπη: Η διευθύντρια Επικοινωνίας του Μητσοτάκη μέλος του προγράμματος Young Leaders του ιδρύματος Obama

Εργάζεται αθόρυβα εδώ και αρκετά χρόνια στο πλευρό του πρωθυπουργού και τον έχει οδηγήσει με μαεστρία στον κόσμο των social media και όχι μόνο. Η Κύρα Κάπη διευθύντρια Επικοινωνίας του Κυριάκου Μητσοτάκη με ανάρτησή της στο Instagram έκανε γνωστό ότι επιλέχθηκε ως “μέλος του προγράμματος Young Leaders του ιδρύματος Obama“.

Αναφέρει: «Αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή και ενθουσιασμό που μοιράζομαι ότι επιλέχθηκα ως μέλος του προγράμματος Young Leaders του ιδρύματος Obama! Είναι εκπληκτικό να είσαι μέρος μιας παγκόσμιας κοινότητας αλλαγών, ενωμένοι από ένα κοινό όραμα για τη δημιουργία ενός φωτεινότερου μέλλοντος χωρίς αποκλεισμούς. Αυτή η ευκαιρία σημαίνει τόσα πολλά για μένα και είμαι έτοιμη να μάθω, να αναπτυχθώ και να συνεργαστώ με εμπνευσμένους ηγέτες από όλο τον κόσμο για να οδηγήσω σε ουσιαστική αλλαγή. Ευχαριστώ το Ίδρυμα Obama για αυτή την απίστευτη ευκαιρία. Το ταξίδι μόλις αρχίζει και ανυπομονώ να δω τι μπορούμε να πετύχουμε μαζί!»

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Kyra Kapi (@kyrakapi)

«I’m beyond honored and excited to share that I’ve been selected as a member of the Obama Foundation’s Young Leaders program! It’s amazing to be part of a global community of changemakers, united by a shared vision for creating a brighter, more inclusive future. This opportunity means so much to me, and I’m ready to learn, grow, and collaborate with inspiring leaders from around the world to drive meaningful change. Thank you to the Obama Foundation for this incredible opportunity. The journey is just beginning, and I can’t wait to see what we can achieve together!»

Η Κύρα Κάπη αποφοίτησε από το Κολέγιο Αθηνών, σπούδασε στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο και συνέχισε την ακαδημαϊκή της σταδιοδρομία στο πανεπιστήμιο Columbia της Νέας Υόρκης, στο διάσημο δημοσιογραφικό τμήμα του.

Έκανε την πρακτική της στους «New York Times», έπειτα είχε ένα σύντομο πέρασμα από την εκπομπή έρευνας «Φάκελοι», ακολούθησε ο ΑΝΤ1, εταιρείες επικοινωνίας και γνωστοί ραδιοφωνικοί σταθμοί.