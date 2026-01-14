Κυρανάκης κατά Λυμπερόπουλου: Λέει ψέματα, η υποχρέωση μηδενικών ρύπων αφορά λιγότερο από το 1% των ταξί

Σφοδρή επίθεση κατά της ηγεσίας των οδηγών ταξί εξαπέλυσε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, κατηγορώντας τον πρόεδρο του ΣΑΤΑ Θύμιο Λυμπερόπουλο για παραπληροφόρηση αναφορικά με την εφαρμογή του νόμου για τα ταξί μηδενικών ρύπων. Όπως δήλωσε, το μέτρο αφορά σήμερα λιγότερους από το 1% των ιδιοκτητών, δηλαδή περίπου 270 οχήματα σε σύνολο 29.000, καθώς η πλειονότητα έχει ήδη ανανεώσει τον στόλο της.

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης τόνισε ότι ο σχετικός νόμος έχει ψηφιστεί από το 2021 και προβλέπει πως από το 2026 κάθε νέο ταξί που τίθεται σε κυκλοφορία θα πρέπει να είναι μηδενικών ρύπων. Ανακοίνωσε επίσης εξαιρέσεις για οδηγούς άνω των 62 ετών, ώστε να μην επιβαρύνονται με την υποχρέωση αλλαγής οχήματος στο τέλος της επαγγελματικής τους διαδρομής, αλλά και σε περιπτώσεις τροχαίων ατυχημάτων που απαιτούν αντικατάσταση οχήματος.

Απαντώντας στον Θύμιο Λυμπερόπουλο, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών δήλωσε πως «λέει ψέματα και παραπληροφορεί», ενώ τον κατηγόρησε ευθέως ότι δεν επιδιώκει λύσεις, αλλά «επιδιώκει φασαρία, πολιτική ύπαρξη και προσωπική προβολή». Παράλληλα, απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο αλλαγής στο ισχύον καθεστώς για τη χρήση των λεωφορειολωρίδων από τα ταξί, επισημαίνοντας ότι επιτρέπεται ήδη η είσοδος αποκλειστικά για επιβίβαση και αποβίβαση επιβατών.

Σύμφωνα με τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, το επικείμενο νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών, που θα κατατεθεί τον Φεβρουάριο, ενσωματώνει ήδη πλήθος προτάσεων των επαγγελματιών του κλάδου, μεταξύ των οποίων και ρυθμίσεις για τις άδειες ταξί. Ο κ. Κυρανάκης αναφέρθηκε και σε φαινόμενα παραβατικότητας στον κλάδο, όπως υπερχρεώσεις επιβατών και αρνήσεις μεταφοράς –ιδίως σε νέους τις νυχτερινές ώρες– ενώ έκανε λόγο και για πρόσφατες συλλήψεις οδηγών με πλαστά δικαιολογητικά.

Κωνσταντίνος Κυρανάκης: Εντός 18 μηνών τα πρώτα νέα τρένα

Ο κ. Κυρανάκης ανακοίνωσε ότι εντός 18 μηνών θα ξεκινήσει η κυκλοφορία των πρώτων νέων τρένων στον ελληνικό σιδηρόδρομο, για πρώτη φορά μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η σύμβαση, ύψους 308 εκατ. ευρώ, υπογράφηκε με ιταλικό όμιλο τον περασμένο Δεκέμβριο και αφορά συνολικά 23 συρμούς για υπεραστικά και προαστιακά δρομολόγια, με την πλήρη παράδοση να ολοκληρώνεται έως το τέλος του 2027.

Ο υφυπουργός σημείωσε ότι η τηλεδιοίκηση λειτουργεί κανονικά, οι μηχανοδηγοί εκπαιδεύονται με προσομοιωτές και σύγχρονα συστήματα αυτόματης πέδησης (TED), μέσω συνεργασίας με τους γερμανικούς σιδηροδρόμους, ενώ στο δρομολόγιο Αθήνα–Θεσσαλονίκη τα έργα υποδομής προχωρούν με χρονοδιάγραμμα 15 μηνών, χωρίς παρατάσεις. Το καλοκαίρι του 2026 αναμένεται η πλήρης ενεργοποίηση της σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης. Παράλληλα, έχει τεθεί σε λειτουργία σύστημα real-time παρακολούθησης των αμαξοστοιχιών, μέσω δωρεάς της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών.

Μέτρα για την οδική ασφάλεια και τον νέο ΚΟΚ

Αναφορικά με την οδική ασφάλεια, ο κ. Κυρανάκης τόνισε ότι έχουν ήδη εγκατασταθεί κάμερες νέας γενιάς με τεχνητή νοημοσύνη, για την καταγραφή παραβιάσεων. Το 2025 καταγράφηκαν 522 θανάσιμα τροχαία, αριθμός που αποτελεί ιστορικό χαμηλό από το 1963. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην αυξημένη χρήση του μετρό τα Σαββατόβραδα, που ξεπερνά τους 60.000 επιβάτες, συμβάλλοντας στη μείωση τροχαίων υπό την επήρεια αλκοόλ.

Στη Θεσσαλονίκη, το πιλοτικό πρόγραμμα λειτουργεί ήδη στη γραμμή Καλαμαριάς και θα επεκταθεί πλήρως έως το 2026. Επιπλέον, έχουν υιοθετηθεί προτάσεις συλλόγων συγγενών θυμάτων τροχαίων, όπως η αναβάθμιση του αδικήματος εγκατάλειψης θύματος σε κακούργημα.

Ψηφιακή εποπτεία στις λεωφορειολωρίδες

Τέλος, ολοκληρώνεται ο διαγωνισμός για την εγκατάσταση 600 καμερών στα λεωφορεία, με στόχο την καταγραφή παραβάσεων στις λεωφορειολωρίδες και τη βελτίωση της ταχύτητας των δημόσιων μεταφορών. Ο σχετικός αλγόριθμος έχει ήδη εκπαιδευτεί, ενώ τα πρόστιμα θα αποστέλλονται ψηφιακά στους παραβάτες, χωρίς να θίγονται οι επιβάτες ή οι επαγγελματίες οδηγοί που τηρούν τη νομοθεσία.