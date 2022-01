«Διάλογο» με tweet είχαν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν αναφορικά με τα Rafale.

«Σε ευχαριστώ αγαπητέ Κυριάκο γι’ αυτή την εμπιστοσύνη προς τη Γαλλία και τη ναυαρχίδα της αεροναυπηγικής (βιομηχανίας) της, προς την Ευρώπη της κοινής άμυνας την οποία αρχίζουμε να οικοδομούμε» ανέφερε σε ανάρτησή του ο Πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, παραθέτοντας ανάρτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός είχε γράψει στο λογαριασμό του στο Twitter: «Αυτή είναι η επόμενη γενιά αεροσκαφών, για ένα μελλοντικό όραμα της Ευρωπαϊκής Άμυνας, και ένα νέο κεφάλαιο στην περιφερειακή ικανότητα της Ελλάδας» ευχαριστώντας παράλληλα, τον πρόεδρο της Γαλλίας για την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας. «Ευχαριστώ τον φίλο μου Εμανουέλ Μακρόν που με βοήθησε να ενισχύσω τη στρατηγική μας συνεργασία», ανέφερε συγκεκριμένα ο κ. Μητσοτάκης.

This is the next generation of aircraft, for a future vision of European Defence, and a new chapter in Greece’s regional capability. Thanks to my friend @EmmanuelMacron for helping me strengthen our strategic partnership. pic.twitter.com/SIJuKbFwWA