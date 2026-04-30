Κυριάκος Μητσοτάκης: Έχει έρθει η ώρα να κρίνουμε αναθεωρητέο το άρθρο 16 για την Παιδεία

«Να κάνουμε τη χώρα μας παγκόσμιο εκπαιδευτικό κέντρο», τόνισε ο πρωθυπουργός στα εγκαίνια του παραρτήματος του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στο πάρκο του Ελληνικού
Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Χριστοδουλίδης κόβουν την κορδέλα στα εγκαίνια / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI

Χαιρετισμό στα εγκαίνια του παραρτήματος του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στην Αθήνα απηύθυνε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, το πρωί της Πέμπτης (30.4.26). Μάλιστα, ο πρωθυπουργός μαζί με τον Κύπριο πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη έκοψαν την κορδέλα των εγκαινίων.

Το παρών στα εγκαίνια του παραρτήματος του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στo πάρκο του Ελληνικού δίνουν εκτός από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Κύπριο πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη, o Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος, η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, ο πρώην υπουργός Χρήστος Στυλιανίδης και άλλοι. 

«Είναι πραγματικά πολύ μεγάλη η χαρά μου και η συγκίνηση που βρίσκομαι σήμερα μαζί σας. Όταν αποφασίσαμε να κάνουμε το μεγάλο βήμα και να καθιερώσουμε νομοθετικά την δυνατότητα ίδρυσης παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων στη χώρα μας, ισότιμων με τα ελληνικά δημόσια ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, είχαμε πάντα στο νου μας σύγχρονες μονάδες εξαιρετικά υψηλών ακαδημαϊκών προδιαγραφών, με άρτιες υποδομές, με φροντίδα για τους φοιτητές, με σπουδές συνδεδεμένες με την εργασία, με τη ματιά να στρέφεται όχι στο παρόν, αλλά στο μέλλον και στις κοσμογονικές αλλαγές που η τεχνητή νοημοσύνη φέρνει ήδη όχι μόνο στην εκπαίδευση αλλά και στην ζωή μας. Με άλλα λόγια, είχαμε στο μυαλό μας τριτοβάθμια ιδρύματα τα οποία θα ήταν ανοιχτά στον κόσμο και ευθυγραμμισμένα με τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της εποχής μας», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Σκοπός μας ήταν να δίνονται πλέον πολύ περισσότερες επιλογές στους νέους, οι οποίοι επιθυμούν να σπουδάσουν και δεν θέλουν ή δεν μπορούν να πάνε στο εξωτερικό, αλλά φυσικά και να μπορέσουμε να μετατρέψουμε την πατρίδα μας σε ένα περιφερειακό, γιατί όχι, ας σκεφτούμε πιο φιλόδοξα, σε ένα παγκόσμιο εκπαιδευτικό κέντρο, με ξένους φοιτητές οι οποίοι θα μπορούν να έρχονται να σπουδάζουν εδώ, σε πρώτη φάση από τα Βαλκάνια, από την Ευρώπη, από τη Μέση Ανατολή, αύριο όμως από την Ινδία, από τις ΗΠΑ, από την Άπω Ανατολή, από την Αφρική. Στελέχη τα οποία υπό προϋποθέσεις θα μπορούσαν να εκπαιδευτούν εδώ και γιατί όχι στη συνέχεια να εργαστούν και στην πατρίδα μας και να ενισχύσουν την εθνική οικονομία» πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

Στην συνέχεια υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση δεν έκανε πίσω στις αγκυλώσεις της αντιπολίτευσης που δυστυχώς προκαλεί συνέχεια δυσκολίες, όπως είπε, εκεί που διαμορφώνονται μεγάλες ευκαιρίες.

«Συνεχίζοντας δυστυχώς μια ρητορική της δεκαετίας του 1980, αντί να στρέψουμε όλοι μαζί το βλέμμα μας στην Ελλάδα του 2030. Η πρόοδος όμως, δεν έρχεται με την καθήλωση στο χθες, αλλά με γνώση, σχέδιο και με γρήγορο βηματισμό στον δρόμο του αύριο» ανέφερε.

Ολοκληρώνοντας τον χαιρετισμό ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην αναθεώρηση του άρθρου 16 λέγοντας: «Έχει γίνει ένα σημαντικό βήμα, αλλά πρέπει να ακολουθήσει ένα ακόμα, το οποίο και θα σφραγίσει την θεσμική, την απόλυτη θεσμική κατοχύρωση τέτοιων πρωτοβουλιών στη πατρίδα μας και αναφέρομαι στην αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος».

«Όπως ίσως γνωρίζετε, κύριε πρόεδρε, η Ελλάδα αποτελεί μια ευρωπαϊκή εξαίρεση ως προς τους αυστηρούς συνταγματικούς περιορισμούς που θέτει για την παροχή υπηρεσιών ανώτατης εκπαίδευσης. Έχει έρθει πια η ώρα να κάνουμε πράξη αυτό το οποίο συζητιέται εδώ και πολλές δεκαετίες, στα πλαίσια μιας συνταγματικής αναθεώρησης, η οποία θα ξεκινήσει τους επόμενους μήνες. Να κρίνουμε αναθεωρητέο το άρθρο 16 ώστε να μην υπάρχει πια κανένα θεσμικό ερωτηματικό για την λειτουργία τέτοιων ιδρυμάτων και στην πατρίδα μας», υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης στον χαιρετισμό του στα εγκαίνια του παραρτήματος του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στην Αθήνα / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Νίκο Χριστοδουλίδη
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Νίκο Χριστοδουλίδη / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε «πηγαδάκι» / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα εγκαίνια του παραρτήματος του Πανεπιστημίου Λευκωσίας
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα εγκαίνια του παραρτήματος του Πανεπιστημίου Λευκωσίας / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
Ξενάγηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Νίκου Χριστοδουλίδη στους χώρους της Ιατρικής Σχολής του παραρτήματος του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στην Αθήνα / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Νίκος Χριστοδουλίδης και ο πρόεδρος του UNIC Athens Παναγιώτης Σκανδαλάκης (αριστερά) / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
