Πολιτική

Κυριάκος Μητσοτάκης για την επίθεση στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου: Η βία δεν έχει θέση στη δημοκρατία

«Η προστασία των δημοκρατικών θεσμών είναι αδιαπραγμάτευτη» γράφει στην ανάρτησή του ο πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης και Ντόναλντ Τραμπ / Eurokinissi

Ανάρτηση για την επίθεση ενόπλου στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, όπου έδιναν το παρών ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και η σύζυγός του Μελάνια, έκανε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, το μεσημέρι της Κυριακής (26.4.26).

«Η επίθεση στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου είναι μια έντονη υπενθύμιση ότι η βία δεν έχει θέση στη δημοκρατία. Είναι ανακούφιση που ο Πρόεδρος, η Πρώτη Κυρία και όλοι οι παρευρισκόμενοι είναι ασφαλείς, αλλά τέτοια περιστατικά δεν μπορούν ποτέ να γίνουν ανεκτά», γράφει στην ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Η προστασία των δημοκρατικών θεσμών είναι αδιαπραγμάτευτη», καταλήγει.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
121
67
59
56
49
Newsit logo
Newsit logo