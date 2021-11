Συγκλονισμένος δηλώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το δυστύχημα στην Βουλγαρία, όπου 46 άνθρωποι σκοτώθηκαν μετά από τροχαίο και φωτιά σε λεωφορείο.

Με ανάρτησή του στο twitter, ο πρωθυπουργός χαρακτηρίζει το ατύχημα στην Βουλγαρία φρικιαστικό, και στέκεται ιδιαίτερα στο χαμό 12 παιδιών. Εκφράζει επίσης τα συλλυπητήριά του στους συγγενείς των θυμάτων και εύχεται γρήγορη ανάρρωση στους τραυματίες.

I am absolutely horrified by the terrible accident and loss of life in Bulgaria early this morning, especially of young children. Our prayers go out to the families of those who lost their lives. A speedy recovery to those injured.