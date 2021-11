Στους 46 ανέβηκε ο απολογισμός των νεκρών, ανάμεσά τους 12 παιδιά, από το δυστύχημα στην Βουλγαρία, όπου ένα λεωφορείο ενεπλάκη σε τροχαίο και πήρε φωτιά.

Το λεωφορείο έχασαν επέστρεφε στα Σκόπια έπειτα από επίσκεψη στην Κωνσταντινούπολη, και περνούσε μέσα από την Βουλγαρία.

Ο Νικολάι Νικόλοφ, αξιωματούχος του υπουργείου Εσωτερικών της Βουλγαρίας, ανέφερε ότι η τραγωδία έγινε στις 02:00 σε τμήμα αυτοκινητοδρόμου κοντά στο χωριό Μπόσνεκ, κάπου 40 χιλιόμετρα νότια της πρωτεύουσας Σόφιας.

Έχασαν τη ζωή τους 46 από τους 53 επιβαίνοντες ενώ επτά μπόρεσαν να σωθούν πηδώντας από το φλεγόμενο λεωφορείο.

At least 46 people were killed when a bus with north #Macedonian plates caught fire on a highway in western #Bulgaria on Tuesday. pic.twitter.com/dTBYgtK5EK