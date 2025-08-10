Πολιτική

Κυριάκος Μητσοτάκης και Μαρέβα Γκραμπόφσκι σε γλέντι στην Κρήτη μαζί με την κόρη τους

Ο νομικός Γιώργος Μυλωνογιάννης γιόρτασε τα γενέθλιά του και ο Νίκος Βέρτης διασκέδασε με τις επιτυχίες του τους εκλεκτούς καλεσμένους
Το πρωθυπουργικό ζεύγος με την κόρη τους, Δάφνη
Το πρωθυπουργικό ζεύγος με την κόρη τους, Δάφνη

Σε ένα λαμπερό γενέθλιο πάρτι έδωσαν το «παρών» το βράδυ του Σαββάτου (09.08.2025) ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Μαρέβα Γκραμπόφσκι, που μαζί με την κόρη τους, Δάφνη, βρίσκονται στην Κρήτη και απολαμβάνουν τις διακοπές τους.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός αποφάσισε να τιμήσει με την παρουσία του τον νομικό Γιώργο Μυλωνογιάννη, ο οποίος γιόρτασε τα 62α γενέθλιά του στο εστιατόριο «Νυχτερίδα» στα Χανιά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνοδευόταν από τη σύζυγό του, Μαρέβα Γκραμπόφσκι, καθώς και τη μικρότερη κόρη τους, τη Δάφνη.

Με φόντο τη μαγευτική Πανσέληνο του Αυγούστου, ο Γιώργος Μυλωνογιάννης διοργάνωσε μία εκδήλωση με καλεσμένους εκλεκτούς του φίλους και τον Νίκο Βέρτη, ο οποίος ανέλαβε να διασκεδάσει τον κόσμο με τις μεγάλες επιτυχίες του, ενώ το μενού του πάρτι επιμελήθηκε ο ιδιοκτήτης του μαγαζιού, Μπάμπης Μαστορίδης.

mitsotakis
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνοδευόταν από τη σύζυγό του, Μαρέβα Γκραμπόφσκι
vertis
Ο Νίκος Βέρτης διασκέδασε τον κόσμο με τις μεγάλες επιτυχίες του

Το zarpanews.gr, δημοσίευσε φωτογραφίες από τη μοναδική αυτή βραδιά, όπου το πρωθυπουργικό ζεύγος διασκέδασε με καλή παρέα, χαρίζοντας στον φωτογραφικό φακό λαμπερά χαμόγελα. 

mitsotakis
Χαλαρές στιγμές για το πρωθυπουργικό ζεύγος με φόντο την Πανσέληνο
mitsotakis
Η Μαρέβα Γκραμπόφσκι ήταν κομψά ντυμένη με μαύρη μπλούζα και χρυσή μάξι φούστα
mitsotakis
Οι εκλεκτοί καλεσμένοι του πάρτι διασκέδασαν με την παρέα του Έλληνα πρωθυπουργού
mitsotakis
Χαμόγελα και συζητήσεις
mitsotakis
Βραδινή έξοδος για τον Κυριάκο Μητσοτάκη που συνοδευόταν από τη σύζυγο και τη μικρότερη κόρη του

Επίσης στο πάρτι παρευρέθηκε και ο πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζορτζ Τσούνης.

