Κυριάκος Μητσοτάκης και Μαρέβα Γκραμπόφσκι σε γλέντι στην Κρήτη μαζί με την κόρη τους

Σε ένα λαμπερό γενέθλιο πάρτι έδωσαν το «παρών» το βράδυ του Σαββάτου (09.08.2025) ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Μαρέβα Γκραμπόφσκι, που μαζί με την κόρη τους, Δάφνη, βρίσκονται στην Κρήτη και απολαμβάνουν τις διακοπές τους.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός αποφάσισε να τιμήσει με την παρουσία του τον νομικό Γιώργο Μυλωνογιάννη, ο οποίος γιόρτασε τα 62α γενέθλιά του στο εστιατόριο «Νυχτερίδα» στα Χανιά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνοδευόταν από τη σύζυγό του, Μαρέβα Γκραμπόφσκι, καθώς και τη μικρότερη κόρη τους, τη Δάφνη.

Με φόντο τη μαγευτική Πανσέληνο του Αυγούστου, ο Γιώργος Μυλωνογιάννης διοργάνωσε μία εκδήλωση με καλεσμένους εκλεκτούς του φίλους και τον Νίκο Βέρτη, ο οποίος ανέλαβε να διασκεδάσει τον κόσμο με τις μεγάλες επιτυχίες του, ενώ το μενού του πάρτι επιμελήθηκε ο ιδιοκτήτης του μαγαζιού, Μπάμπης Μαστορίδης.

Το zarpanews.gr, δημοσίευσε φωτογραφίες από τη μοναδική αυτή βραδιά, όπου το πρωθυπουργικό ζεύγος διασκέδασε με καλή παρέα, χαρίζοντας στον φωτογραφικό φακό λαμπερά χαμόγελα.

Επίσης στο πάρτι παρευρέθηκε και ο πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζορτζ Τσούνης.