Κυριάκος Μητσοτάκης: Live η συνέντευξη του πρωθυπουργού στον Alpha

Συνέντευξη στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» και τον Νίκο Μάνεση στον Alpha παραχωρεί ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, το πρωί του Σαββάτου (17.1.26).

Ξεκινώντας τη συνέντευξή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε εκτενώς στην μεγαλειώδη υποδοχή της φρεγάτας «Κίμων» στον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας. «Πρόκειται για μια στιγμή ισχύος και περηφάνιας για όλους τους Ελληνες. Είναι μια επένδυση ασφάλειας για όλους. Οι Ένοπλες Δυνάμεις δεν έχουν καμία σχέση με το 2019», δήλωσε.

Έκανε λόγο για «πολύ σημαντικές επενδύσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις».

«Όσο μου έκανε εντύπωση το πλοίο αυτό καθαυτό αλλά τόσο μου έκανε εντύπωση το άρτια εκπαιδευμένο πλήρωμα του “Κίμωνα”», υπογράμμισε.

Σε ερώτηση για την επικείμενη συνάντησή του με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τόνισε πως θα γίνει μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου, επισημαίνοντας πως η ημερομηνία δεν έχει κλειδώσει ακόμα.

«Ξέρω τον κ. Ράμα πολλά χρόνια, έχει έναν ιδιαίτερο τρόπο να εκφράζεται και πολλές φορές του ξεφεύγουν πράγματα που δεν θα έπρεπε να λέει. Αυτή τη φορά είπε χοντράδα και κατάλαβε το λάθος του. Κρατώ τη διόρθωση, ήταν μια άτυχη δήλωση, καλύτερα να την αφήσουμε πίσω μας», είπε για τις πρόσφατες δηλώσεις του Αλβανού πρωθυπουργού.

Αναφορικά με το αγροτικό, αναφέρθηκε στη συνάντηση της προηγούμενης βδομάδας πως «είχαμε μια ουσιαστική συζήτηση με τους αγρότες» και επισήμανε πως «όσοι μονοπωλούν τους τηλεοπτικούς δέκτες δεν εκφράζουν όλους τους αγρότες».

«Δεν έχω πρόθεση να δώσω περισσότερα χρήματα στους αγρότες», τόνισε.

Σε ερώτηση για τον αγροτοσυνδικαλιστή Κώστα Ανεστίδη, είπε πως «για τα δέκα λεπτά δημοσιότητας πολλοί που δεν έχουν την απαραίτητη εμπειρία μπορούν να πουν διάφορα, δεν θα ήθελα να πω κάτι παραπάνω για το θέμα αυτό».