Κυριάκος Μητσοτάκης: «Νέα εποχή για τις συλλογικές συμβάσεις – Είναι μία εξαιρετικά θετική εξέλιξη»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, βρίσκεται σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με τους κοινωνικούς εταίρους στην οποία αναφέρθηκε στις συλλογικές συμβάσεις και τόνισε μεταξύ άλλω ότι η πρωτοβουλία έχει γίνει αισθητή και σε ευρωπαϊκό επίπεδο ενώ τόνισε ότι πρόκειται για την έναρξη μιας «νέας εποχής».

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προεδρεύει αυτή την ώρα σε σύσκεψη με την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως και εκπροσώπους των Εθνικών Κοινωνικών Εταίρων, με αφορμή την Κοινωνική Συμφωνία για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτικά η εισαγωγική τοποθέτηση του πρωθυπουργού

«Καταρχάς, θα ήθελα να ξεκινήσω εκφράζοντας πραγματικά και την προσωπική μου πολύ μεγάλη ικανοποίηση γι’ αυτή την ευρεία συμφωνία την οποία υπογράψαμε η κυβέρνηση και όλοι οι εθνικοί κοινωνικοί εταίροι και νομίζω ότι ουσιαστικά αυτή η πρωτοβουλία σας σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής για τις συλλογικές συμβάσεις στην πατρίδα μας.

Γνωρίζουμε στατιστικά -και το είχαμε συζητήσει πολλές φορές- πόσο πίσω ήμασταν στο ποσοστό των εργαζόμενων οι οποίοι καλύπτονται από τις συλλογικές συμβάσεις.

Γνωρίζουμε επίσης και την ευρωπαϊκή υποχρέωση να φτάσουμε σε ένα ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό έως το 2030.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Και πράγματι, αυτή η πρωτοβουλία πιστεύω ότι αιφνιδίασε ευχάριστα και τους εργαζόμενους και τους εργοδότες αλλά και ολόκληρη την κοινωνία, διότι αποδείξατε ότι, με πολύ μεγάλη ωριμότητα και σε συνεννόηση με το αρμόδιο Υπουργείο, μπορείτε να συνεννοηθείτε και να καταλήξετε σε μία λύση που πιστεύω ότι είναι αμοιβαία ωφέλιμη, τόσο για τις επιχειρήσεις τις οποίες εκπροσωπείτε όσο και για τους εργαζόμενους.

Και νομίζω ότι και σε ευρωπαϊκό επίπεδο -νομίζω ότι μπορεί να το πιστοποιήσει και η κα Υπουργός- αυτή η πρωτοβουλία ήταν μία κίνηση την οποία την πρόσεξαν στις Βρυξέλλες, σε μία εποχή όπου γενικά επικρατεί περισσότερο η τοξικότητα και η ένταση.

Το γεγονός ότι οι κοινωνικοί εταίροι μπορούν να κάθονται στο τραπέζι και να συμφωνούν, με τις όποιες απαραίτητες αμοιβαίες υποχωρήσεις, σε ένα πλαίσιο το οποίο τελικά είναι καλό για όλους, θεωρώ ότι είναι μία εξαιρετικά θετική εξέλιξη.

Και νομίζω ότι, από δω και στο εξής, αυτό το οποίο απαιτείται είναι να μπορούμε να επενδύσουμε πάνω σε αυτή την υπευθυνότητα και την εμπιστοσύνη την οποία δείξατε και να μην ξεχνάμε ότι η όποια κοινή πρόοδος μπορούμε να πετύχουμε στηρίζεται ταυτόχρονα τόσο στην ενίσχυση των εργαζόμενων όσο και στην ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων.

Και πιστεύω ότι αυτή τη χρυσή τομή, την οποία πάντα ψάχνουμε, έχουμε καταφέρει σε μεγάλο βαθμό, με τη συμφωνία την οποία υπογράψατε, να την πετύχουμε.

Οπότε και πάλι, εκ μέρους μου θερμά συγχαρητήρια και εις ανώτερα και πολύ σύντομα η κα Υπουργός θα προσδιορίσει και τα επόμενα βήματα, γιατί θέλουμε πολύ σύντομα αυτά τα οποία συμφωνήσατε να τα νομοθετήσουμε, ώστε να μπορούν να εφαρμοστούν το συντομότερο δυνατό».