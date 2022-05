Στις ΗΠΑ βρίσκεται ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημο ταξίδι στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και μεταξύ άλλων θα συναντηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο, Τζο Μπάιντεν, στην πρώτη κατ’ ιδίαν συνάντηση των δύο ηγετών.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όμως, δεν θα πραγματοποιήσει μόνο τη συνάντηση με τον Τζο Μπάιντεν στο ταξίδι του στις ΗΠΑ, καθώς έχει ήδη μιλήσει στο αμερικανικό δίκτυο MSNBC το πρωί της Δευτέρας (16.5.2022 – ώρα ΗΠΑ) ενώ επισκέφθηκε και το Georgetown University στην Ουάσιγκτον.

Υπενθυμίζεται, επίσης, ότι ο πρώτος που υποδέχθηκε τον πρωθυπουργό στις ΗΠΑ ήταν ο πρέσβης της χώρας στην Ελλάδα, Τζορτζ Τσούνης, στο θρυλικό Blair House, στη λεωφόρο Πενσιλβάνια.

Καλωσορίσατε @PrimeministerGR! @USAmbassadorGR Tsunis welcomed him to Washington DC and to the Blair House – over which the Greek flag is flying. We wish you well for a successful visit! pic.twitter.com/nuzzMHV97u