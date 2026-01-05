Συμβαίνει τώρα:
Πολιτική

Κυριάκος Μητσοτάκης: Στο Παρίσι για τη «Συμμαχία των Προθύμων» για την Ουκρανία

Ο πρωθυπουργός συμμετέχει στη σύνοδο που συγκαλεί ο Εμανουέλ Μακρόν για τον καθορισμό της συνεισφοράς των κρατών στη στήριξη του Κιέβου, εν μέσω κλιμακούμενων εξελίξεων
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν
Συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, στο Μέγαρο των Ηλυσίων (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/EUROKINISSI)

Στο Παρίσι θα μεταβεί αύριο, Τρίτη (06.01.2026), ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τη νέα σύνοδο της αποκαλούμενης «συμμαχίας των προθύμων» για την Ουκρανία, την οποία συγκαλεί ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.

Στις συνομιλίες θα συμμετάσχει και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της συνάντησης ηγετών και υψηλόβαθμων αξιωματούχων. Τις Ηνωμένες Πολιτείες θα εκπροσωπήσουν ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, καθώς και ο Τζάρεντ Κούσνερ. Η σύνοδος πραγματοποιείται εν μέσω κλιμακούμενων στρατιωτικών εξελίξεων, καθώς η Ρωσία εξαπέλυσε πέντε πυραυλικά πλήγματα κατά του Χαρκόβου, της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Ουκρανίας, προκαλώντας «πολύ σοβαρές ζημιές» στις ενεργειακές υποδομές, σύμφωνα με τον δήμαρχο Ίχορ Τερέχοφ.

Η σύνοδος, κάθε άλλο παρά τυπική θεωρείται, καθώς ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν έχει δηλώσει ότι στόχος της θα είναι να καθοριστεί η συμβολή του κάθε κράτους στο πακέτο βοήθειας στην Ουκρανία, ενώ υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα η ΕΕ αποφάσισε να χρηματοδοτήσει το Κίεβο με δάνειο 90 δισ. ευρώ..

