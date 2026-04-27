Κυριάκος Μητσοτάκης στον Κωνσταντίνο Τασούλα: H κυβέρνηση έχει κάνει το καλύτερο για να στηρίξει τα ελληνικά νοικοκυριά

Στο Προεδρικό Μέγαρο βρίσκεται ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης καθώς έγινε δεκτός από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα στο πλαίσιο των τακτικών ενημερώσεων.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του στον Κωνσταντίνο Τασούλα σχολίασε μεταξύ άλλων την επίσκεψη του Εμανουέλ Μακρόν: «Πιστεύω ότι ήταν μία επίσκεψη με έναν ξεχωριστό συμβολισμό είχαμε την ευκαιρία όχι απλά να επαναβεβαιώσουμε τους σταθερούς συμμαχικούς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών μας αλλά να εντάξουμε και το πλαίσιο των ελληνογαλλικών πρωτοβουλιών σε μία ευρύτερη συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης».

«Θέλω να θυμίσω ότι Ελλάδα και Γαλλία όταν υπέγραφαν την συμφωνία αμοιβαίας συνδρομής και αμυντικής συνεργασίας το 2021 ήταν ουσιαστικά μπροστά από τις εξελίξεις. Πρώτοι εμείς βάλαμε τα ζητήματα της ευρωπαϊκής αμυντικής αυτονομίας στο τραπέζι των συζητήσεων του ευρωπαϊκού συμβουλίου και χαίρομαι γιατί αυτή η συζήτηση έχει αποκτήσει μία αυξημένη δυναμική» συμπλήρωσε.

«Η επίσκεψη αυτή δεν αφορούσε μόνο την πολύπλευρη ελληνογαλλική συνεργασία σε πολλούς τομείς και πέραν της άμυνας και της εξωτερικής πολιτικής αλλά και ένα κοινό όραμα το οποίο μοιραζόμαστε με τη Γαλλία για μία Ευρώπη πιο στρατηγικά αυτόνομη με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, μία Ευρώπη η οποία θα υπερασπίζεται έμπρακτα τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής και θα αγωνίζεται για να προστατεύσει τα συμφέροντα των ευρωπαίων πολιτών σε ένα πολύπλοκο κόσμο που πολλές σταθερές του παρελθόντος πια τίθεται σε αμφισβήτηση» τόνισε.

Συνέχισε λέγοντας πως: «Αυτό νομοτελειακά μας φέρνει και σε ζητήματα που άπτονται της οικονομίας και της στήριξης των πολύ φιλόδοξων ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών όπως αυτές έχουν εκφραστεί σε επίπεδο ευρωπαϊκού συμβουλίου.

Είμαστε εν μέσω μιας μεγάλης οικονομικής κρίσης η ελληνική κυβέρνηση έχει κάνει το καλύτερο μπορεί για να στηρίξει τα ελληνικά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, όμως πάντα κινούμαστε στα πλαίσια των δημοσιονομικών κανόνων και της πειθαρχίας. Δεν μας επιβάλλεται από την Ευρώπη αλλά από την ανάγκη την οποία έχουμε να μειώσουμε αυτό το δυσβάσταχτο χρέος το οποίο έχουμε κληρονομήσει από άλλες γενιές. Αναφέρω ενδεικτικά, έδειξα και γραφικά χθες την ανάρτηση που έκανα είναι ίσως η μεγαλύτερη επιτυχία της οικονομίας ότι η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια πέτυχε την μεγαλύτερη και ταχύτερη καταγεγραμμένη μείωση του χρέους ως προς το ποσοστό του ΑΕΠ. Από οποιαδήποτε οικονομία στην ιστορία των σύγχρονων οικονομιών».

«Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Παίρνουμε από τις επόμενες γενιές ένα πολύ μεγάλο βάρος. Στο τέλος αυτού του χρόνου, δεν θα έχουμε πια το υψηλότερο χρέος στην Ευρώπη. Αυτή η πολιτική μείωσης του χρέους δίνει μεγάλες ανάσες όχι μόνο σε επόμενες γενιές γιατί δεν θα χρειαστεί να κληρονομήσουν ένα μεγάλο βάρος αλλά μας επιτρέπει κιόλας να μπορούμε να δανειζόμαστε με καλύτερους όρους και να ανταποκρινόμαστε στις έκτακτες ανάγκες με πιο αποτελεσματικό τρόπο» τόνισε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έσπευσε να σημείωσε πως: «Όμως, δεν μπορούμε να αποκλίνουμε από αυτή την πορεία, η οποία είναι και θα πρέπει να είναι αδιαπραγμάτευτη εθνική προτεραιότητα. Για πρώτη φορά την μεταπολίτευση και μετά συμβαίνει αυτό με τέτοια ταχύτητα και σε τέτοιο συστηματικό βαθμό.

Επειδή είστε λάτρης της ιστορίας δεν μπορεί να θυμίσω την φράση που είχε πει ο Ανδρέας Παπανδρέου: ή θα πολεμήσουμε το χρέος ή το χρέος θα μας καταπιεί. Μας κατάπιε το χρέος για πολλές δεκαετίες και για πρώτη φορά είμαστε στην ευχάριστη θέση να μπορούμε να πούμε ότι αντιμετωπίζουμε αυτό το διαχρονικό πρόβλημα με διαφορετικούς όρους.

Επειδή εκ των πραγμάτων τα πλαίσια τα εθνικά γι’αυτούς τους λόγους είναι περιορισμένα γι’ αυτό και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό η συζήτηση για τον επόμενο προϋπολογισμό της Ευρώπης να γίνει με όρους θα έλεγα ευρύτητας ορίζοντα. Αν έχουμε μεγάλες φιλοδοξίες που έχουμε στην άμυνα την κλιματική κρίση, στα ζητήματα κοινωνικής συνοχής, στην τεχνητή νοημοσύνη πρέπει η Ευρώπη να έχει τα χρηματοδοτικά εργαλεία για να μπορέσει να χρηματοδοτήσει αυτές τις φιλοδοξίες. Θα είναι μία δύσκολη συζήτηση ελπίζω ότι θα κορυφωθεί το Δεκέμβριο αυτού του έτους, όταν θα πρέπει να συμφωνήσουμε για τον προϋπολογισμό. Πρέπει να είμαστε πιο φιλόδοξοι εφόσον απαιτούνται περαιτέρω ευρωπαϊκοί πόροι θα πρέπει να σκεφτούμε πως θα το χρησιμοποιήσουμε. Νομίζω ότι μ’ αυτή την κοινή θέση θα προσέλθουμε στην διαπραγμάτευση και σας διαβεβαιώνω ότι αυτό που έγινε, το οποίο έδειξε ότι η Γαλλία είναι στο πλευρό μας και αντίστροφα έχει μια ευρωπαϊκή διάσταση η οποία νομίζω ότι σ’ αυτές τις δύσκολες συγκυρίες έχει ξεχωριστή σημασία» κατέληξε.

Στη συνέχεια ο Κωνσταντίνος Τασούλας σημείωσε πως: «Η στρατηγική μας εταιρική σχέση στην ουσία αποδεικνύει ότι η περίφημη ρήτρα συνδρομής στην ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια λύση που προλαμβάνουν τα κράτη μέλη, την υιοθετούν και την εφαρμόζουν όπως συνέβη και στην περίπτωση της Κύπρου».

Συγκεκριμένα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε: «Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την ενημέρωση και για τις λεπτομέρειες αυτής της ενημέρωσης που θα επακολουθήσουν. Πράγματι, θεωρώ και εγώ πως η επίσκεψη του Γάλλου Προέδρου το διήμερο αυτό ήταν μια επιτυχημένη επίσκεψη, όχι μόνο σε επίπεδο διμερών σχέσεων, που έτσι και αλλιώς είναι σε υψηλότατο επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο υποδείγματος ενόψει των αναγκών που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση να σφυρηλατήσει τις σχέσεις των μελών της αλλά και να υπογραμμίσει πως η έννοια της στρατηγικής αυτονομίας δεν είναι μια λεκτική επινόηση αλλά είναι μια ανάγκη μέσα στο σύγχρονο ασταθή, πολύπλοκο και αμήχανο κόσμο που παρακολουθεί τις εξελίξεις. Και αν ο Ευρωπαίος πολίτης θέλει να μην παρακολουθεί μόνο τις εξελίξεις, αλλά να στέκεται με επάρκεια μπροστά τους, να νιώθει ότι δεν τον καταπίνουν, δεν τον υποβιβάζουν, τότε μόνο τέτοιου είδους διμερείς σχέσεις μπορούν να δώσουν απάντηση στην αμηχανία της εποχής».

«Η στρατηγική εταιρική μας σχέση που ανανεώθηκε για άλλα πέντε χρόνια και διευρύνθηκε με τη Γαλλία, στην ουσία αποδεικνύει πως και η ρήτρα συνδρομής που υπάρχει στο Σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το περίφημο Άρθρο 42, παράγραφος 7 είναι μια λύση την οποία προλαμβάνουν τα κράτη, την υιοθετούν και την εφαρμόζουν. Όπως έγινε και στην περίπτωση της Κύπρου, όπου με πρωτοπόρο την Ελλάδα, η οποία έδρασε ακαριαία, ακολούθησαν και άλλες χώρες, μεταξύ των οποίων και η Γαλλία» τόνισε.

«Συνεπώς, η Ευρώπη δεν παρακολουθεί αμήχανα όλες αυτές τις εξελίξεις. Και χαίρομαι να διαπιστώνω, όπως διαπιστώνουν πάρα πολλοί άλλοι γύρω μας, πως η χώρα μας πρωτοστατεί στην πρωτοβουλία της Ευρώπης να σηκώσει κεφάλι και να μην σύρεται πίσω από τις εξελίξεις οι οποίες, τα τελευταία ιδίως τέσσερα χρόνια, έχουν δημιουργήσει πάρα πολλές προκλήσεις και πάρα πολλά προβλήματα στην παγκόσμια οικονομία, στην παγκόσμια συνθήκη ασφάλειας και στην παγκόσμια ενεργειακή υπόθεση. Οπότε κύριε Πρόεδρε, καλώς εξελίχθηκαν τα πράγματα αυτό το διήμερο με τον Γάλλο Πρόεδρο και βεβαίως όλη αυτή η στρατηγική αυτονομία και η ισχυρή αμυντική θωράκιση με αμοιβαία συνδρομή, έχει να κάνει και με μια ισχυρή οικονομία» υπογράμμισε.

Συνέχισε λέγοντας πως: «Δεν είναι δυνατόν να φιλοδοξούμε να έχουμε αποτρεπτική ισχύ, γιατί η χώρα μας έχει αποτρεπτική προοπτική, αποτρεπτικό δόγμα, αμυντικό δόγμα. Δεν έχει δόγμα επιθετικό. Ενώπιον της απειλής που αντιμετωπίζουμε, εμείς ούτε απειλούμε ούτε διεκδικούμε κάτι. Εμείς διεκδικούμε να μην τολμήσει κανείς να υλοποιήσει την απειλή του. Εν όψει, λοιπόν, αυτής της κατάστασης η ισχυρή οικονομία, τα περιθώρια που μας δίνει μια ισχυρή οικονομία, διευκολύνουν και το κοινωνικό κράτος αλλά και την αποτρεπτική δύναμη της χώρας.

Και βεβαίως, η πολιτική της δημοσιονομικής πειθαρχίας και της δημοσιονομικής συμμόρφωσης μπορεί να είναι μια πολιτική που δεν μοιράζει άσκοπα και λαϊκίστικα χρήματα, αλλά διαφυλάσσει το μέλλον από τις ενδεχόμενες επιπολαιότητες του παρόντος.

Και επειδή υπονομεύθηκε στο παρελθόν αυτό το μέλλον από επιπολαιότητες του παρόντος στην Ελλάδα και το πλήρωσε η χώρα και ιδίως ο λαός της πανάκριβα τη δεκαετία του 2010, αυτή σας η εμμονή, όπως και τώρα μου υπογραμμίσατε, στη δημοσιονομική πειθαρχία, δεν είναι παρά μια προφύλαξη των επόμενων γενεών, από λάθη των προηγούμενων γενεών.

Συνεπώς, παρακολουθώ κι εγώ με ενδιαφέρον αυτές τις εξελίξεις, βλέπω τις προσπάθειες που γίνονται και είμαι βέβαιος ότι, το λεγόμενο πολιτικό σύστημα, αυτή την τακτική της δημοσιονομικής ισορροπίας θα τη διαφυλάξει, γιατί όπως ελέχθη, δεν αφορά μια κυβερνητική θητεία, δεν αφορά μια κομματική επιλογή, είναι εθνική πολιτική και σαν τέτοια πρέπει να την αντικρίσουμε».