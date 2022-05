Δείτε τις δηλώσεις που έκαναν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Τζο Μπάιντεν μετά τη συνάντηση μίας ώρας που είχαν στον Λευκό Οίκο.

“Επιτέλους καλωσήρθατε στον εορτασμό των 200 ετών και στην πρώτη συνάντηση μεταξύ των δύο κυβερνήσεων μας. Είναι εκπληκτικό που βλέπω πολλού φίλους εδώ”, είπε η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Τζιλ Μπάιντεν. Και συνέχισε: “Είχα την ευκαιρία να επισκεφθώ πολλές φορές την Ελλάδα. Είναι χαρά μου που επιστρέφω αυτή τη φιλοξενία σε εσάς. Είναι τιμή μου που υποδέχομαι τον κ. Μητσοτάκη και τη σύζυγό του. Τη Σοφία, τη Δάφνη… Ελπίζω ότι θα συνεχίσουμε να εμβαθύνουμε τις φιλικές μας σχέσεις”.

Τον λόγο πήρε ο Τζο Μπάιντεν: “Καλωσορίζουμε τον Έλληνα πρωθυπουργό στην Ουάσινγκτον. Είχαμε συζητήσεις και είμαι ενθουσιασμένος που είχαμε εδώ και τη σύζυγό σας και τις κόρες σας…”.

Και συνέχισε: “Σήμερα η φιλία μας βρίσκεται στο απώγειο της. Οι δυο μας λαοί εργάζονται μαζί στο επίπεδο του εμπορίου, των επενδύσεων, του κλίματος… Είναι μία σημαντική περίοδος για να εδραιώσουμε τις διπλωματικές μας σχέσεις. Κάθε γενιά είχε να αντιμετωπίσει εχθρούς της Δημοκρατίας. Η Δημοκρατία τώρα βρίσκεται εν αμφιβόλω. Και ο ελληνικός λαός ξέρει ότι η Ελευθερία και η Δημοκρατία αξίζουν τη θυσία. Η Ελλάδα θυμάται πως όταν οι δικτάτορες υπήρχαν στη γειτονιά, υπήρχε μόνο μία απάντηση “όχι, όχι, όχι”… Κύριε πρωθυπουργέ σας ευχαριστώ για το ηθικό σθένος. Καλωσορίσατε Ουκρανούς πρόσφυγες. Ήσασταν ένας τόσο σημαντικός εταίρος στην Ανατολική Μεσόγειο”.

«Μας ενώνει μια προσωπική φιλία. Είστε εξαιρετικός. Τα δημοκρατικά ιδεώδη τα οποία ενστερνιζόμαστε, όπως όλοι γνωρίζουμε, ξεκινούν από την Ελλάδα και ενέπνευσαν τους “Ιδρυτές Πατέρες” μας, οι οποίοι υπήρξαν μαθητές της Ελλάδας. Δυστυχώς, η βάρβαρη επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία αποτελεί ταυτόχρονα απειλή προς τη δημοκρατία από αυταρχικά καθεστώτα που θέλουν να καταλύσουν την διεθνή έννομη τάξη. Θέλω να σε ευχαριστήσω, κ. πρωθυπουργέ, για τον ηθικό, ηγετικό ρόλο που έχει διαδραματίσει η Ελλάδα. Δεν είναι εύκολο. Το γνωρίζω και σας ευχαριστώ. Είναι πολλά αυτά που θα συζητήσουμε σήμερα. Θα συζητήσουμε για τη συνεχιζόμενη στήριξή μας προς την Ουκρανία, την εμβάθυνση των εταιρικών μας σχέσεων στους τομείς της άμυνας και του εμπορίου, την ενεργειακή ασφάλεια, την κλιματική αλλαγή και πολλά περισσότερα. Σήμερα, η φιλία μας και η συνεργασία ανάμεσα στις δύο χώρες, ανάμεσα στους Έλληνες και τους Αμερικανούς, είναι -θεωρώ- πιο σημαντική από ποτέ. Και είναι τιμή μου που θα έχω την ευκαιρία να γιορτάσω αυτή τη συνεργασία μαζί σου, καθώς είσαι ένας εξαιρετικός φίλος. Καλώς όρισες»

Από την πλευρά του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε: “Είναι πράγματι τιμή μου να βρίσκομαι εδώ, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, για να γιορτάσω μαζί σας τα 201 χρόνια από την έναρξη του Αγώνα για την Ανεξαρτησία μας. Όπως γνωρίζετε, οι “Ιδρυτές Πατέρες” σας εμπνεύστηκαν από τα ιδανικά της Αθηναϊκής Δημοκρατίας και οι δικοί μας “Ιδρυτές Πατέρες” άντλησαν έμπνευση από τον αγώνα για ανεξαρτησία σε αυτήν εδώ τη χώρα. Τους τελευταίους δύο αιώνες, οι δύο χώρες μας βρίσκονταν πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Πολεμήσαμε μαζί. Και τώρα αντιμετωπίζουμε, ενωμένοι, την πρόκληση της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Παράλληλα, αυτή η επίσκεψη είναι μια ευκαιρία να αξιολογήσουμε εκ νέου το επίπεδο της σχέσης μας. Πιστεύω ειλικρινά ότι είναι στο υψηλότερο, ιστορικά, επίπεδο. Και δεν αναφέρομαι μόνο στο αμυντικό σκέλος της σχέσης μας, αλλά και στο εμπόριο, τις επενδύσεις, τον ρόλο της Ελλάδας ως αξιόπιστου εταίρου στην Ανατολική Μεσόγειο, ως μιας χώρας που ξεπέρασε τη χρηματοπιστωτική κρίση με μια οικονομία που αναπτύσσεται και αποτελεί πυλώνα σταθερότητας τόσο στα Βαλκάνια όσο και στην ευρύτερη περιοχή. Επομένως, όταν μιλάμε για θέματα όπως η ενεργειακή ασφάλεια, υπάρχουν πολλά περισσότερα που μπορούμε να κάνουμε μαζί. Και είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ μαζί σας, για να συζητήσουμε αυτά τα σημαντικά θέματα και που, αργότερα, θα μπορέσω να απευθυνθώ στους πολλούς Ελληνοαμερικανούς φίλους σας. Γνωρίζω καλά πόσο στενοί είναι οι δεσμοί σας με τους Έλληνες και τους Ελληνοαμερικανούς, και είναι τιμή μου που θα τους συναντήσω εδώ, στον Λευκό Οίκο…

Όπως ξέρετε κ. Πρόεδρε υποστηρίξαμε το σχέδιο σας για την Ουκρανία με ανθρωπιστική βοήθεια. Οποιαδήποτε παραβίαση εθνικής κυριαρχίας θα απαντηθεί”.

