Κυβέρνηση για Νίκο Παππά: Είναι αμετανόητος – Έχει βρίσει όποιον μιλάει ελληνικά και παρέμενε στον ΣΥΡΙΖΑ – Προσωπική επιλογή Τσίπρα

Για τον ευρωβουλευτή Νίκο Παππά και την επίθεση που έκανε γρονθοκοπώντας έναν δημοσιογράφο ρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

«Να δώσει απαντήσεις ο άνθρωπος που τον έβαλε στην πολιτική ο κ. Τσίπρας για τον Νίκο Παππά», ζήτησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

«Νομίζω ότι το να πούμε ότι καταδικάζουμε μια τέτοια ενέργεια δεν αρκεί για να πεις πόσο αποκρουστικό είναι ένας εν ενεργεία εκπρόσωπος της χώρας μας στο ευρωκοινοβούλιο χρησιμοποιεί τραμπούκικες μεθόδους. Το να πούμε ότι πέσαμε από τα σύννεφα και ότι ήταν ακαριαία η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ είναι κωμικοτραγικό. Ο συγκεκριμένος ευρωβουλευτής είχε δώσει δείγματα. Πρέπει να δώσει απαντήσεις και ο άνθρωπος που τον έβαλε στην πολιτική και τον πρότεινε για δήμαρχο Αθηναίων και ευρωβουλευτή. Ο κ. Παππάς δεν πέρασε από ΑΣΕΠ αλλά ήταν προσωπική επιλογή του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα. Έτσι βρέθηκε εκεί που βρέθηκε.

Για την ανάρτηση του Νίκου Ζαχαριάδη που αναφέρεται στον Λευτέρη Αυγενάκη και το επεισόδιο στο αεροδρόμιο: «Έχει δίκιο ο κ. Ζαχαριάδης. Δεν είμαστε ίδιοι. Υπάρχουν πάνω από 10 περιστατικά με ανθρώπους του ΣΥΡΙΖΑ να επιτίθενται σε δημοσιογράφους», είπε.

Και πρόσθεσε: «Σίγουρα αυτοί οι οποίοι παριστάνουν τους ιεροκήρυκες της δημοκρατικής ευαισθησίας και τους αυτόκλητους προστάτες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι υποκριτές και ανήκουν σε συγκεκριμένο χώρο. Ο κ. Αυγενάκης έλαβε μια δεύτερη ευκαιρία αφού υπέστη τις κυρώσεις και ανέλαβε την ευθύνη και ζήτησε συγγνώμη. Εδώ μιλάμε για έναν αμετανόητο ευρωβουλευτή που έχει βρίσει όποιον μιλάει ελληνικά και παρέμενε στο κόμμα του όπως και ο κ. Πολάκης ο οποίος έχει απειλήσει με προγραφές και αυτό έχει γίνει και επί ημερών του κ. Τσίπρα. Ας μην κάνουν αυτούς τους συμψηφισμούς γιατί ο κατάλογος της υποκρισίας είναι μακρύς και ατελείωτος».