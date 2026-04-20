Κυβέρνηση σε ΠΑΣΟΚ: Δεν ευθυνόμαστε που ο κύριος Ανδρουλάκης πήγε στη Βαρκελώνη για σέλφι και βιντεάκι στα social media χωρίς να κάνει ομιλία

Με αιχμηρό τόνο απαντούν από την κυβέρνηση στην τελευταία ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, όπου γινόταν λόγος για «πανικόβλητο» Παύλο Μαρινάκη που «επιτέθηκε στον Νίκο Ανδρουλάκη αφήνοντας φαιδρούς υπαινιγμούς».

Με αφορμή την ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, από την κυβέρνηση μιλούν για αδικαιολόγητο εκνευρισμό.

«Αδικαιολόγητος ο εκνευρισμός στην τελευταία ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ. Έχουν κατηγορήσει για τα πάντα την κυβέρνηση, αλλά φανταζόμαστε ότι δεν ευθύνεται και για το γεγονός ότι ο κ. Ανδρουλάκης μετέβη στη Βαρκελώνη για τη σέλφι και το βιντεάκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χωρίς να κάνει ομιλία», αναφέρουν οι κυβερνητικές πηγές.

Νωρίτερα, η Χαριλάου Τρικούπη είχε εξαπολύσει επίθεση κατά του κυβερνητικού εκπροσώπου, κατηγορώντας τον για προπαγάνδα και υπαινιγμούς, με αιχμές για τη στάση της κυβέρνησης.

«Πανικόβλητος και σε συγχορδία με τους επικοινωνιακούς βραχίονες της κυβέρνησης σε ΜΜΕ και social media επιτέθηκε στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ αφήνοντας φαιδρούς υπαινιγμούς», ανέφερε, μεταξύ άλλων, η αξιωματική αντιπολίτευση.

Το κόμμα σχολιάζει πως «δεν περιμέναμε τίποτα λιγότερο από τους μάστορες του ψέματος, της προπαγάνδας και της τοξικότητας».

«Μόνο που επειδή πάνε για μαλλί, θα βρεθούν κουρεμένοι», αναφέρει η ανακοίνωση, υπενθυμίζοντας ότι ο κ. Ανδρουλάκης, ως πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ήδη από τον Δεκέμβριο του 2021 είχε θέσει στο Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα το ζήτημα του εμπάργκο όπλων προς την Τουρκία από ευρωπαϊκές χώρες.

Στην τοποθέτησή του, ο κ. Ανδρουλάκης είχε επισημάνει: «Πέρυσι, καταθέσαμε ως Σοσιαλιστές την πρότασή μου για εμπάργκο όπλων στην Τουρκία, μετά από την πολιτική παραβίασης των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας και της Κύπρου από την Τουρκία.

Η τροπολογία επικυρώθηκε με μεγάλη πλειοψηφία, αλλά τίποτε δεν άλλαξε. Πολλά κράτη-μέλη, συμπεριλαμβανομένων και αυτών με σοσιαλιστικές κυβερνήσεις όπως της Ισπανίας, συνεχίζουν να εξάγουν όπλα στην Τουρκία, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ενάντια των δύο κρατών-μελών. Αυτό είναι απαράδεκτο».

Το ΠΑΣΟΚ έθετε το ερώτημα εάν «ο κ. Μητσοτάκης που είναι τόσο ”δυσαρεστημένος” από τους ευρωπαϊκούς εξοπλισμούς προς την Τουρκία, έκανε ποτέ κάτι ανάλογο απέναντι στον Γερμανό καγκελάριο, την Ιταλίδα πρωθυπουργό και τους λοιπούς ομογάλακτούς του στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα».

«Η απάντηση είναι, ποτέ. Ας μην ψάξει στα αρχεία του ο κ. Μαρινάκης, δεν θα βρει ούτε λέξη», σημειώνει, προσθέτοντας πως «η συμφωνία για την εξαγωγή τεχνογνωσίας μεταξύ Ισπανίας και Τουρκίας υπογράφηκε επί διακυβέρνησης Ραχόι, επίσης ομοτράπεζου της Νέας Δημοκρατίας στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα».

Αναφορικά με τους υπαινιγμούς περί αντισημιτισμού, το ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζει ότι «στους κόλπους των Σοσιαλιστών δεν υπάρχουν αρνητές του Ολοκαυτώματος».

Αντιθέτως, όπως αναφέρει, «στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, πριν κάνουν καριέρα ως πρωτοκλασάτοι υπουργοί του Κυριάκου Μητσοτάκη, τα ”ορφανά” του κ. Καρατζαφέρη με τα τσεκούρια πρωταγωνιστούσαν στην εκστρατεία του αντισημιτισμού λέγοντας ότι …δεν υπήρξε Ολοκαύτωμα».

Η ανακοίνωση του κόμματος κατέληγε με τη φράση: «Καληνύχτα σας, κ. Μαρινάκη».