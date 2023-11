Με εμφανή ανωτερότητα απέναντι στον πανικό του Βρετανού πρωθυπουργού Ρίσι Σούνακ και την επιμονή του σε ανυπόστατες συμφωνίες με τον Κυριάκο Μητσοτάκη όσον αφορά στο θέμα των Γλυπτών του απαντά το Μέγαρο Μαξίμου.

Κυβερνητικές πηγές σημείωναν: «Στο πνεύμα των καλών μακροχρόνιων σχέσεων ανάμεσα στις δύο χώρες, τις οποίες και επιθυμούμε να διατηρήσουμε, δεν έχουμε τίποτα παραπάνω να προσθέσουμε απ΄όσα έχουμε ήδη πει».

Νωρίτερα σήμερα, ο Βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ εμφανίστηκε αμετανόητος μιλώντας στο Βρετανικό Κοινοβούλιο όσον αφορά στην ορθότητα της απόφασής του να ματαιώσει την συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη λόγω όσων είπε ο Έλληνας πρωθυπουργός στην συνέντευξη στο BBC για τα Γλυπτά του Παρθενώνα.

Μιλώντας στην Βρετανική Βουλή ο Βρετανός πρωθυπουργός άφησε αιχμές για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ισχυριζόμενος ότι ήταν «ξεκάθαρο ότι σκοπός της συνάντησης δεν θα ήταν τα σημαντικά θέματα, αλλά να αναθερμανθούν ζητήματα του παρελθόντος», εννοώντας τα Γλυπτά του Παρθενώνα.

«Αθετήθηκαν συγκεκριμένες διαβεβαιώσεις. Όταν άνθρωποι δίνουν δεσμεύσεις πρέπει να τις κρατούν», δήλωσε επιμένοντας στις διαρροές που έγιναν τις προηγούμενες ημέρες ότι η ελληνική πλευρά είχε συμφωνήσει να μην τεθεί θέμα επανένωσης των Γλυπτών κάτι που η κυβέρνηση αρνείται κατηγορηματικά.

Όλα αυτά τα είπε ο Ρίσι Σούνακ απαντώντας στον ηγέτη των Εργατικών Κρι Στάρμερ ο οποίος είπε: «Αφήστε το Βρετανικό Μουσείο. Ο πρωθυπουργός είναι που τα έχει χαμένα (Lost his Marbles).

«Ο Έλληνας πρωθυπουργός ήρθε στο Λονδίνο για να συναντήσει τον κ. Σούνακ. Μια χώρα σύμμαχος στο ΝΑΤΟ. Ένας οικονομικός μας σύμμαχος. Ένας από τους σημαντικότερους εταίρους μας στην αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης. Αλλά αντί να χρησιμοποιήσει αυτή τη συνάντηση για να συζητήσει αυτά τα σοβαρά θέματα, προσπάθησε να τον ταπεινώσει και ακύρωσε την τελευταία στιγμή. Γιατί τόσο χαμηλή πολιτική;», είπε ο Στάρμερ.

Μάλιστα, ο Κιρ Στάρμερ αποκάλυψε και τι συζήτησε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. «Εγώ συζήτησα με τον Έλληνα πρωθυπουργό, για θέματα οικονομίας, ασφάλειας, μετανάστευσης. Επίσης του είπα ότι δεν θα αλλάξουμε το νόμο όσον αφορά στα Γλυπτά του Παρθενώνα. Δεν είναι τόσο δύσκολο κ. πρωθυπουργέ».

