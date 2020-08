Η αδιανόητη τραγωδία που βιώνει ο Λίβανος δεν αφήνει κανέναν ασυγκίνητο. Πολλές χώρες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, δηλώνει έτοιμοι να συνδράμει τους Λιβανέζους. Την ετοιμότητα της χώρας μας δηλώνει με ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στην ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκφράζει τα συλλυπητήριά του στον λαό του Λιβάνου, μετά τις φονικές εκρήξεις που συγκλόνισαν την πρωτεύουσα της χώρας, τη Βηρυτό. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός εκφράζει την ετοιμότητα της Ελλάδας να να παράσχει οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστεί στον Λίβανο.

Δείτε την ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη:

On behalf of the Greek people, I want to express my deepest condolences to the people of Lebanon, especially to the families who have suffered losses, and wish a speedy recovery to the wounded. Our thoughts are with you.



Greece stands ready to provide any assistance needed.