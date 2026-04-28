Live η ομιλία Μητσοτάκη από το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Ναύπλιο

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα στο Ναύπλιο το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, στο πλαίσιο του προσυνεδριακού διαλόγου ενόψει του 16ου Τακτικού Συνεδρίου του κόμματος, που θα πραγματοποιηθεί από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στην Αθήνα. Στο βήμα αναμένεται να ανέβει ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης, κλείνοντας τις εργασίες.

Το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, με θέμα «Σύγχρονο Κράτος για όλους», πραγματοποιείται στο ξενοδοχείο Amalia Hotel Nafplio, με τη συμμετοχή βουλευτών από τις Περιφέρειες Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας, στελεχών των τοπικών οργανώσεων, καθώς και εκπροσώπων της κεντρικής διοίκησης και της ΟΝΝΕΔ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παρεμβάσεις θα πραγματοποιήσουν οι δύο αντιπρόεδροι του κόμματος, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης. Παράλληλα, διεξάγεται θεματικό πάνελ με τη συμμετοχή του υπουργού Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιου, του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου και του υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέρτσου.

Το προσυνέδριο θα ολοκληρωθεί με συζήτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον δήμαρχο Θέρμου, στέλεχος της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και εκπρόσωπο του επιχειρηματικού τομέα της πληροφορικής.