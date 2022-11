Δεν περίμεναν ως φαίνεται στην Λιβύη την αντίδραση του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών, Νίκου Δένδια, ο οποίος δεν έπεσε στην παγίδα που τεχνηέντως φάνηκε να του στήνει η υπηρεσιακή κυβέρνηση της Τρίπολης.

Το λιβυκό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι ο Νίκος Δένδιας έφτασε σήμερα στην Τρίπολη αλλά αρνήθηκε να αποβιβαστεί από το αεροσκάφος και λίγο μετά αναχώρησε για την Βεγγάζη. «Η υπουργός Εξωτερικών Νάιλα Αλ Μανγκούς περίμενε να τον υποδεχτεί. Το καταδικάζουμε και θα αντιδράσουμε», αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών της υπηρεσιακής κυβέρνησης της Τρίπολης.

«Το υπουργείο Εξωτερικών της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας εκφράζει την έκπληξή του για την άρνηση του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών, Νίκου Δένδια να αποβιβαστεί από το αεροσκάφος του φτάνοντας στο αεροδρόμιο Μίτιγκα της Τρίπολης χωρίς μάλιστα να δώσει εξηγήσεις», αναφέρεται επίσης στην ανακοίνωση.

Υπενθυμίζεται ότι η Τρίπολη δεν ήταν στο πρόγραμμα του ταξιδιού του κ. Δένδια στη Λιβύη. Όμως, πηγές του υπουργείου Εξωτερικών ανέφεραν πως, την παραμονή της επίσκεψης, ο Μένφι είχε ζητήσει να μεταβεί ο υπουργός και στην Τρίπολη για συνάντηση μαζί του. Η συνάντηση προγραμματίστηκε με την προϋπόθεση να δει μόνο αυτόν και να μην παραβρίσκεται κανείς άλλος.

Όμως, όταν προσγειώθηκε το αεροσκάφος στο αεροδρόμιο της Τρίπολης, περίμενε η υπουργός Εξωτερικών της κυβέρνησης της Τρίπολης Νάιλα Μανγκούς, με τον υπουργό να αποφασίζει να αναχωρήσει χωρίς να πραγματοποιηθεί η συνάντηση.

Πηγές του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών έκαναν λόγο για απόπειρα παγίδευσης του Νίκου Δένδια, ενώ σημείωναν πως οι λιβυκές Αρχές θεωρούσαν ότι θα μπορούσαν να εκβιάσουν την κατάσταση, με την αιφνιδιαστική αυτή κίνηση.

Υπενθυμίζεται ότι η κα Μανγκούς, η οποία είναι υπουργός στην υπηρεσιακή κυβέρνηση της Τρίπολης, υπέγραψε με τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου την τουρκολιβυκή συμφωνία τον Οκτώβριο, που βασίζεται στο παράνομο τουρκολιβυκό «μνημόνιο» του 2019 το οποίο έχει καταδικαστεί από τη διεθνή κοινότητα.

Θέση της Αθήνας, με την οποία ευθυγραμμίζεται και η Αίγυπτος, είναι η πως η θητεία της κυβέρνησης της Τρίπολης έχει λήξει και δεν έχει τη νομιμοποίηση να υπογράφει διεθνείς συμφωνίες που δεσμεύουν το μέλλον της χώρας. Η κυβέρνηση της Τρίπολης είναι προσωρινή με στόχο να οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές.

#BREAKING

– Libyan Foreign Ministry: Greek FM Nikos Dendias arrived in Tripoli but refused to get off the plane & shortly after that decided to departure.

– Foreign Minister Najla Al-Mangoush was waiting to welcome him.

– We condemn this & will take actionhttps://t.co/PzK4AXbBsr pic.twitter.com/ugCmyVkUs1