Μάκης Βορίδης για Μαρία Καρυστιανού: Ψαρεύει στον αχταρμά, όποιος μιλάει πολιτικά θα δέχεται και κριτική

Ο βουλευτής της ΝΔ υποστήριξε ότι η τέως πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Πληγέντων των Τεμπών έχει ανοίξει την πολιτική της ατζέντα εδώ και περίπου ενάμιση χρόνο
Ο Μάκης Βορίδης
Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Μάκης Βορίδης (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)

Σαφείς αιχμές για την Μαρία Καρυστιανού άφησε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Μάκης Βορίδης, υποστηρίζοντας ότι η παρουσία της στον δημόσιο διάλογο λειτούργησε για μεγάλο διάστημα ως «ακραία αντιπολίτευση» απέναντι στην κυβέρνηση, σε ένα περιβάλλον που, όπως είπε, ήταν «βολικό» τόσο για κάποια κόμματα όσο και για την ίδια, λόγω της ιδιότητάς της ως μητέρας θύματος της τραγωδίας των Τεμπών.

Σε συνέντευξή του στο Action 24, ο Μάκης Βορίδης σημείωσε ότι όταν κάποιος παρεμβαίνει πολιτικά –ιδίως σε ζητήματα όπως η αναθεώρηση του άρθρου 86, η λειτουργία της Δικαιοσύνης ή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας– οφείλει να διαθέτει σαφή πολιτική ταυτότητα και συγκροτημένη φυσιογνωμία. «Τώρα θα μιλήσει για τις αμβλώσεις και θα δεχθεί κριτική, μετά για άλλο θέμα και πάλι θα δεχθεί κριτική. Αυτά είναι σύνθετα ζητήματα, που απαιτούν πολιτική διαμόρφωση και συγκρότηση, η οποία δεν αποκτάται λόγω προσωπικής τραγωδίας αλλά μέσα από βαθιά πολιτική ενασχόληση, για να εκφέρει κανείς θέσεις με αρχή, μέση και τέλος» είπε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.

Ο βουλευτής της ΝΔ εκτίμησε ότι το επόμενο διάστημα θα αποτυπωθεί πιο καθαρά το πολιτικό στίγμα της Μαρίας Καρυστιανού. «Αυτό θα φαίνεται το επόμενο διάστημα, καθώς η κυρία Καρυστιανού θα δημιουργήσει κόμμα. Όσον αφορά την ταυτότητα και το πού «ψαρεύει», προς το παρόν επικρατεί ένας αχταρμάς», ανέφερε ο Μάκης Βορίδης.

 

Υποστήριξε, δε, ότι η Μαρία Καρυστιανού έχει ανοίξει την πολιτική της ατζέντα εδώ και περίπου ενάμιση χρόνο. «Ήταν η μητέρα ενός θύματος, αλλά έχει σημασία τα θέματα που θέτεις. Αν αφορούν το παιδί σου ή τη διαδικασία για την αναζήτηση ενόχων… Εδώ όμως άνοιξε ζητήματα δικαιοσύνης, τον τρόπο λειτουργίας της ευρωπαϊκής εισαγγελίας και το άρθρο 86. Την ακούμε 1,5 χρόνο χωρίς κανείς να μπορεί να παρέμβει, επειδή προέρχονται από έναν άνθρωπο που έχασε το παιδί του, αλλά αυτό δεν αλλάζει το γεγονός ότι όταν κάποιος μιλάει πολιτικά, δέχεται πολιτική κριτική. Σήμερα εκδηλώνεται ένα πολιτικό σχέδιο που είχε ήδη τεθεί σε εφαρμογή εδώ και 1,5 χρόνο», τόνισε.

