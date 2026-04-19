Μαρινάκης για Ανδρουλάκη: Ζητά εκλογές χωρίς να λέει με ποιους θα κυβερνήσει, από μέσα του εύχεται το αίτημά του να μην γίνει αποδεκτό

Στο αίτημα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη για πρόωρες εκλογές, αλλά και στο ενδεχόμενο νέων παρεμβάσεων στήριξης εάν οι διεθνείς εξελίξεις πιέσουν ξανά την οικονομία, στάθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, περιγράφοντας τη γραμμή της κυβέρνησης τόσο στο πολιτικό όσο και στο οικονομικό πεδίο.

Σε συνέντευξή του στη Real News, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άσκησε πίεση στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης επαναφέρει το αίτημα για κάλπες χωρίς να δίνει πειστικές απαντήσεις για την επόμενη ημέρα. «Ο κ. Ανδρουλάκης ζητάει εκλογές διστακτικά και από μέσα του εύχεται το αίτημά του να μην γίνει αποδεκτό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης, επαναλαμβάνοντας ότι ο πρωθυπουργός έχει ξεκαθαρίσει πως οι εθνικές εκλογές θα διεξαχθούν το 2027.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο ίδιο πλαίσιο, έθεσε εκ νέου το ερώτημα με ποιο πρόγραμμα και με ποιες πολιτικές συμμαχίες θα επιχειρούσε να κυβερνήσει το ΠΑΣΟΚ. «Μεγαλύτερο πρόβλημα για τον κ. Ανδρουλάκη από το ίδιο του το αίτημα είναι ότι το διατυπώνει χωρίς να το συνοδεύει από δύο κρίσιμες απαντήσεις: πώς, δηλαδή, με ποιο πρόγραμμα, συγκεκριμένο και κοστολογημένο, θα κυβερνήσει και με ποιους», σημείωσε ο Παύλος Μαρινάκης.

Ως προς το ενδεχόμενο νέας στήριξης των νοικοκυριών, με φόντο την αβεβαιότητα που προκαλούν οι διεθνείς εξελίξεις, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρεμβάσεων, εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο. «Δεν θα αφήσουμε τους πολίτες απροστάτευτους απέναντι σε εξωγενείς κρίσεις», τόνισε, παραπέμποντας στα μέτρα που, όπως είπε, έχει λάβει η κυβέρνηση και στο παρελθόν σε αντίστοιχες περιόδους πίεσης.

Στο πεδίο της Δικαιοσύνης, ο Παύλος Μαρινάκης επιχείρησε να δώσει θεσμικό στίγμα, αποφεύγοντας οποιοδήποτε σχόλιο επί δικαστικών κρίσεων, αλλά υπερασπιζόμενος την ανάγκη ταχύτερης απονομής της δικαιοσύνης σε υποθέσεις με ισχυρό δημόσιο αποτύπωμα. Οπως σημείωσε, η πρωτοβουλία που έχει προαναγγείλει ο πρωθυπουργός κινείται στη λογική της κατ’ απόλυτη προτεραιότητα διερεύνησης και εκδίκασης υποθέσεων που αφορούν πολιτικά πρόσωπα, κρατικούς αξιωματούχους, διαφθορά και ζητήματα μείζονος κοινωνικού ενδιαφέροντος. «Σεβόμαστε απόλυτα τη Δικαιοσύνη και κάθε απόφασή της», είπε, προσθέτοντας ότι στόχος είναι να αποφεύγονται οι διαρροές και οι στρεβλές εντυπώσεις που αυτές συχνά δημιουργούν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναφερόμενος στις αντιδράσεις της Τουρκίας απέναντι στη συνεργασία Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε ότι η Αθήνα κινείται αποκλειστικά με γνώμονα το διεθνές δίκαιο και τη σταθερότητα στην περιοχή. Οπως είπε, οι συμμαχίες της χώρας έχουν ειρηνικό χαρακτήρα και δεν στρέφονται κατά τρίτων, ενώ υπογράμμισε ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική δεν δέχεται υποδείξεις. «Η εξωτερική μας πολιτική διαμορφώνεται, όπως και κάθε κυρίαρχου κράτους, ανεξάρτητα και δεν δεχόμαστε υποδείξεις, ούτε οφείλουμε εξηγήσεις σε κανέναν» πρόσθεσε.

«Προσευχόμαστε ο Γιώργος Μυλωνάκης να γυρίσει σύντομα κοντά μας»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε και στην υπόθεση της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη, με τον Παύλο Μαρινάκη να εκφράζει τη στήριξή του στην οικογένειά του, αλλά και να εξαπολύει αιχμές κατά όσων, όπως είπε, «δολοφονούν χαρακτήρες». «Κάθε στιγμή προσευχόμαστε ο Γιώργος Μυλωνάκης να γυρίσει σύντομα κοντά μας και πάνω απ’ όλα δίπλα στην αγαπημένη του οικογένεια. Είναι δυνατός και θα τα καταφέρει» ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και πρόσθεσε:

«Από εκεί και πέρα, έστω και με τεράστια καθυστέρηση, ας αναλογιστούν όλοι όσοι ζουν και αναπνέουν για να “δολοφονούν χαρακτήρες”, είτε χρησιμοποιώντας τις “κουκούλες” του διαδικτύου, είτε παριστάνοντας τους σατιρικούς, είτε στο όνομα της ελευθερίας του Τύπου της οποίας κάνουν κατάχρηση, πόσο ολέθριες είναι μερικές φορές οι συνέπειες του βούρκου στον οποίο θέλουν να κυλήσουν τη χώρα».