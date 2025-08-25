Πολιτική

Μαρινάκης για ΔΕΘ: Ο πρωθυπουργός θα ανακοινώσει μέτρα στήριξης της οικογένειας

Θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ μέτρα για το δημογραφικό
Παύλος Μαρινάκης
Ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και των ανταποκριτών ξένου Τύπου από τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη / (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI)

Επιβεβαίωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ότι θα γίνουν ανακοινώσεις για το δημογραφικό στη ΔΕΘ

Ο Παύλος Μαρινάκης είπε απαντώντας σε σχετική ερώτηση: «Ναι θα αναληφθούν πρωτοβουλίες και σημαντικό μέρος των ανακοινώσεων του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ θα επικεντρώνονται στην στήριξη της ελληνικής οικογένειας. Έχουν ήδη ληφθεί μέτρα από την κυβέρνηση για την στήριξη των οικογενειών. Όλα αυτά δε έλυσαν αυτό το τεράστιο πρόβλημα την ανοικτή πληγή που είναι το δημογραφικό».

Και πρόσθεσε: «Έχει πολλές αιτίες και τα οικονομικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι. Θα είναι στην κορυφή των προτεραιοτήτων της κυβέρνησης. Κάθε μας πολιτική πρέπει να περνάει από το φίλτρο στήριξης της οικογένειας».

