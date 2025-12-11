Πολιτική

Μαρινάκης για Πιερρακάκη: «Ιστορική στιγμή για την Ελλάδα, φίλε Κυριάκο, από καρδιάς συγχαρητήρια»

«Η εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη αντανακλά την αναγνώριση της προόδου της χώρας και τη δικαίωση των θυσιών των πολιτών» τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
Κυριάκος Πιερρακάκης και Παύλος Μαρινάκης
Κυριάκος Πιερρακάκης και Παύλος Μαρινάκης / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI

«Η σημερινή επιτυχία αποτελεί για όλους μας κίνητρο να επιταχύνουμε ακόμα περισσότερο τη σκληρή δουλειά για να επιστρέψουμε στους πολίτες όσα στερήθηκαν» έγραψε σε ανάρτησή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, μετά την εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup.

Και ο Παύλος Μαρινάκης συνεχάρη τον Κυριάκο Πιερρακάκη, ο οποίος εξελέγη σήμερα (11.12.2025) νέος πρόεδρος του Eurogroup. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε μια ανάρτηση στο προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, στην οποία τόνισε ότι πρόκειται για ιστορική νίκη για την χώρα μας.

Η ανάρτηση

«Ο Κυριάκος Πιερρακάκης είναι παμψηφεί ο νέος πρόεδρος του Eurogroup. Πρόκειται για μια ιστορική στιγμή για την Ελλάδα, που αντανακλά την αναγνώριση της προόδου της χώρας και τη δικαίωση των θυσιών των πολιτών», αναφέρει σε ανάρτησή του στο διαδίκτυο ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

«Από τις ουρές στα ATM, τα capital controls και τις κλειστές τράπεζες, η Ελλάδα με Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όχι απλώς επέστρεψε, αλλά πλέον πρωταγωνιστεί στα κέντρα λήψης αποφάσεων», συνέχισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Και πρόσθεσε: «Η σημερινή επιτυχία αποτελεί για όλους μας κίνητρο να επιταχύνουμε ακόμα περισσότερο τη σκληρή δουλειά για να επιστρέψουμε στους πολίτες όσα στερήθηκαν, για να ξαναδώσουμε ελπίδα στους νέους μας, για να σηκώσουμε τη χώρα ακόμα πιο ψηλά.

Φίλε Κυριάκο, από καρδιάς συγχαρητήρια! Είμαστε υπερήφανοι!».

