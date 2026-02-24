Μαρινάκης για συνάντηση Γεραπετρίτη με Ρούμπιο: «Απάντηση» σε όσους βλέπουν «απομόνωση» της Ελλάδας

Ιδιαίτερα σημαντική χαρακτήρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης την επικείμενη συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Αμερικανό ομόλογό του, Μάρκο Ρούμπιο, στο πλαίσιο της επίσκεψης του επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας στην Ουάσινγκτον το τριήμερο 25-27 Φεβρουαρίου.

Κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026, ο Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε ότι το γεγονός πως ο Γιώργος Γεραπετρίτης συναντάται για δεύτερη φορά μέσα σε έναν χρόνο με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών αποτυπώνει, κατά την κυβέρνηση, τόσο το επίπεδο των σχέσεων Αθήνας–Ουάσιγκτον όσο και τον ρόλο που διαδραματίζει η Ελλάδα στο τρέχον γεωπολιτικό περιβάλλον.

Παράλληλα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιχείρησε να δώσει πολιτική διάσταση στην επικείμενη συνάντηση, σημειώνοντας ότι αυτή αποτελεί «την καλύτερη απάντηση» σε όσους, όπως είπε, έσπευσαν να μιλήσουν για «απομόνωση» της Ελλάδας από τις ΗΠΑ. Στο ίδιο πλαίσιο, ο Παύλος Μαρινάκης έκανε λόγο για επαναλαμβανόμενες διαψεύσεις εκτιμήσεων περί αποτυχίας της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής.

Αναφερόμενος στην ατζέντα της συνάντησης, σημείωσε ότι θα περιλαμβάνει ζητήματα διμερούς ενδιαφέροντος, καθώς και τις εξελίξεις στις ευρωατλαντικές σχέσεις. Παρέπεμψε, ωστόσο, για την ουσία των συζητήσεων στην επίσημη ενημέρωση που θα ακολουθήσει από το υπουργείο Εξωτερικών, προσθέτοντας ότι μετά την επιστροφή του ο υπουργός θα προβεί στις προβλεπόμενες ενημερώσεις.