Ο Γιώργος Γεραπετρίτης θα συναντηθεί με τον Μάρκο Ρούμπιο στην Ουάσιγκτον

Στις ΗΠΑ και συγκεκριμένα στην Ουάσιγκτον θα βρεθεί αύριο Τετάρτη (24.2.26) ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, στο πλαίσιο διμερών επαφών και ενίσχυσης των σχέσεων Ελλάδας – ΗΠΑ, όπου μεταξύ άλλων θα συναντηθεί με τον Μάρκο Ρούμπιο.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του, ο Γιώργος Γεραπετρίτης θα συναντηθεί με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, όπου θα συζητηθούν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, όπως η ασφάλεια, η ενεργειακή συνεργασία και η ενίσχυση των διμερών σχέσεων.

Επιπλέον, ο υπουργός θα πραγματοποιήσει επαφές με Αμερικανούς αξιωματούχους, ενώ θα απευθύνει ομιλία στο think tank Atlantic Council, παρουσιάζοντας τη θέση της Ελλάδας σε θέματα διεθνούς πολιτικής και οικονομίας.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο κ. Γεραπετρίτης θα παραστεί και στην τελετή υπογραφής συμφωνίας μεταξύ της ελληνικής εταιρείας ONEX Shipyards and Technologies και του διεθνούς ομίλου Hanwha Power Systems, σηματοδοτώντας νέες επενδύσεις και συνεργασίες στον τομέα της ναυπηγικής και της τεχνολογίας.