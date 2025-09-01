Μαρινάκης για το περιστατικό στη Νάξο: Είναι ανατριχιαστικό στην Ελλάδα άνθρωποι να εκδιώκονται λόγω του θρησκεύματός τους

Την έντονη ενόχληση της κυβέρνησης για την εκδίωξη τουριστών από ταβέρνα στη Νάξο και το επεισόδιο που έγινε με τον ιδιοκτήτη της όταν σύμφωνα με μαρτυρίες βρετανοί τουρίστες εβραίοι στο θρήσκευμα έσκισαν ένα αυτοκόλλητο για την Παλαιστίνη εξέφρασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Ερωτηθείς ο Παύλος Μαρινάκης γιατί δεν έχει παρέμβει η δικαιοσύνη αν εμπίπτει η υπόθεση με την ταβέρνα στη Νάξο στον αντιρατσιστικό νόμο απάντησε: «Προφανώς ισχύει ο νόμος και εφόσον αυτή η συμπεριφορά εμπίπτει σε διάταξη του αντιρατσιστικού νόμου η δικαιοσύνη πρέπει να κάνει την δουλειά της. Εφόσον οπουδήποτε στη χώρα για οποιοδήποτε λόγο η δικαιοσύνη οφείλει να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων. Ευτυχώς στην χώρα μας από το 2019 δεν λειτουργούν παραυπουργεία δικαιοσύνης».

Και πρόσθεσε: «Είναι ανατριχιαστικό στην Ελλάδα την χώρα της δημοκρατίας και της φιλοξενίας να εκδιώκονται άνθρωποι λόγω του θρησκεύματός τους. Είναι άλλο να ζητάς κατάπαυση του πυρός και προστασία των αμάχων και άλλο επειδή αντιδράς σε κάτι που κάνει ένα κράτος να θέλεις να τιμωρήσεις κάποιον λόγω του θρησκεύματός του. Θυμάστε ποιοι το έκαναν στο παρελθόν και τι εκπροσωπούσαν».

Και κατέληξε: «Είναι αδιανόητο να συμβαίνει αυτό στην Ελλάδα και δεν μπορώ να το πιστέψω και πάλι. Η δικαιοσύνη έπρεπε να προχωρήσει χθες εάν εμπίπτει σε ποινικό αδίκημα. Ας συνέλθουμε λίγο. Κανείς δεν θέλει να συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν στην Παλαιστίνη. Τις σημαίες κάποιων δεν τις έχω δει για την Ουκρανία».