Μαρινάκης κατά Ανδρουλάκη για υποκλοπές και Εξεταστική Επιτροπή: «Επικίνδυνος είναι αυτός που αμφισβητεί τη Δικαιοσύνη»

Με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο απάντησε ο Παύλος Μαρινάκης στον Νίκο Ανδρουλάκη, μετά την ανακοίνωση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ ότι η Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος θα καταθέσει αίτημα για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγόρησε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι αμφισβητεί τη Δικαιοσύνη, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «από τα μεγάλα λόγια στις μεγάλες επιθέσεις, είναι μία δικαστική απόφαση δρόμος».

Ο Παύλος Μαρινάκης υπενθύμισε ότι, όπως είπε, «ούτε δύο μέρες δεν πέρασαν» από τότε που ο Νίκος Ανδρουλάκης δήλωνε στο Φόρουμ των Δελφών ότι δεν έχει επιτεθεί ποτέ σε δικαστές και ότι στο DNA του ΠΑΣΟΚ υπάρχει «ο απόλυτος σεβασμός» στη Δημοκρατία και στη διάκριση των εξουσιών. «Δύο εικοσιτετράωρα μετά, όμως, απέδειξε ότι από τα μεγάλα λόγια στις μεγάλες επιθέσεις, είναι μία δικαστική απόφαση δρόμος», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, απευθυνόμενος προσωπικά στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ μετά την έκτακτη συνέντευξη Τύπου για τις υποκλοπές.

Ο Παύλος Μαρινάκης χαρακτήρισε «επικίνδυνο» όποιον, όπως είπε, αμφισβητεί τη Δικαιοσύνη και την καταγγέλλει με σφοδρότητα, υποστηρίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο τροφοδοτούνται περισσότερες επιθέσεις «από τον βούρκο του Διαδικτύου» και μάλιστα προσωπικά σε βάρος του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Παράλληλα, σημείωσε ότι ο συγκεκριμένος δικαστικός λειτουργός αναδείχθηκε στη θέση του με εισήγηση της πλειοψηφίας των ανώτατων δικαστών και εισαγγελέων της χώρας.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αντέτεινε ακόμη ότι, ακόμη και όταν η αντιπολίτευση, όπως είπε, «εκμεταλλευόταν πολιτικά» την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου, κανείς από την κυβέρνηση «δεν διανοήθηκε να την κρίνει αρνητικά και δημοσίως», ούτε να επιτεθεί στον πρωτοδίκη που την εξέδωσε.

Κλείνοντας, ο Παύλος Μαρινάκης κάλεσε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να σεβαστεί τον θεσμικό του ρόλο. «Ο σεβασμός στη Δικαιοσύνη και τις αποφάσεις της δεν είναι προαιρετικός. Είναι επιβεβλημένος», ανέφερε, προσθέτοντας ότι κάθε επίθεση κατά της Δικαιοσύνης συνιστά «προβληματική συμπεριφορά». «Όταν, δε, η επίθεση αυτή προέρχεται προσωπικά από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, συνιστά συμπεριφορά επικίνδυνη για τη Δημοκρατία και το Κράτος Δικαίου», ανέφερε.

Ανδρουλάκης: «Ο Μητσοτάκης είναι επικίνδυνος, πρέπει να φύγει»

Νωρίτερα, ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε εξαπολύσει ευθείες βολές κατά της ηγεσίας του Αρείου Πάγου, αλλά και κατά του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, σε έκτακτη συνέντευξη Τύπου με αφορμή την απόφαση του εισαγγελέα του Ανωτάτου Δικαστηρίου να μην ανασυρθεί από το αρχείο η υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Παράλληλα, προανήγγειλε την κατάθεση πρότασης για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής στη Βουλή.

«Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ τις επόμενες μέρες θα πάρει πρωτοβουλία και θα καταθέσει αίτημα για Εξεταστική Επιτροπή. Καλώ τα υπόλοιπα κόμματα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης να στηρίξουν το αίτημά μας», ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση «προσέβαλε και υπονόμευσε το κύρος της ίδιας της Δικαιοσύνης». Στρέφοντας δε τα πυρά του κατά του πρωθυπουργού, είπε πως «ο κ. Μητσοτάκης είναι επικίνδυνος και πρέπει να φύγει».