Μαρινάκης: Ο κ. Ανδρουλάκης λειτουργεί σαν υποψήφιος για τη σχολή εισαγγελέων όχι σαν εν δυνάμει πρωθυπουργός

Επίθεση στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης για το θέμα των υποκλοπών αλλά και για την απόφαση του ΠΑΣΟΚ να ζητήσει εξεταστική επιτροπή για το θέμα.

Ο Παύλος Μαρινάκης σχολίασε και την επιστολή των 5 βουλευτών της ΝΔ για το επιτελικό κράτος που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ» ενώ ξεκαθάρισε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για το θέμα των υποκλοπών και τις επιθέσεις από τον Νίκο Ανδρουλάκη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μιλώντας στον Real FM είπε: «Η κατηγορία αυτή εκτός από αστήρικτη και αβάσιμη είναι και βαθύτατα επικίνδυνη για το κράτος δικαίου και την δημοκρατία. Εκφράζεται από έναν από τους βασικούς πυλώνες τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πριν από δυο μήνες έκαναν πολιτική με βάση την απόφαση του πρωτοδικείου. Τώρα που δεν τους άρεσε η απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κάνουν πολιτική με αυτό. Το ΠΑΣΟΚ διαχρονικά είχε δείξει θεσμική συνέπεια και σοβαρότητα. Είναι φοβερό ότι ο κ. Ανδρουλάκης μετατρέπει το κόμμα του σε ένα κόμμα αυτής της ρητορικής και ταυτίζεται με τους θύτες άλλων εποχών όταν τους αποκαλούσαν γερμανοτσολιάδες».

Θεσμικός κατήφορος

Ειδικά για την Εξεταστική και αν θα την δεχθεί η κυβέρνηση ο κ. Μαρινάκης απάντησε: «Περιμένουμε το αίτημα την τεκμηρίωση και θα τοποθετηθούμε στη Βουλή. Πιστεύω ότι το κίνητρο είναι η πολιτικοποίηση του ζητήματος. Άρα θα απαντήσουμε στη Βουλή. Είναι σοβαρή υπόθεση και ήδη έχει γίνει εξεταστική και έχει συνεδριάσει η ΕΦΚΔ και έχουμε τρεις διατάξεις της δικαιοσύνης. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου λένε από την αντιπολίτευση ότι είναι διορισμένος από την κυβέρνηση. Γνωρίζει όλα τα ζητήματα αυτά πολύ καλά και ήταν ένα από τα μεγάλα ονόματα του δικαστικού κλάδου και είναι η υπόδειξη της δικαιοσύνης στην κυβέρνηση κατά πλειοψηφία ο κ. Τζαβέλλας. Η αντιπολίτευση λέει ότι η υπόδειξη της δικαιοσύνης στην κυβέρνηση η κα Αδειλίνη και ο κ. Ζήσης άνθρωποι με μακρά πορεία δεν ξέρουν τι τους γίνεται και θέλουν να μπούμε στη διαδικασία να κρίνουμε α λα καρτ την δικαιοσύνη. Είναι επικίνδυνο το μονοπάτι αυτό και απρόβλεπτες οι συνέπειες. Είναι θεσμικός κατήφορος».

Υποστήριξε επίσης ότι ο κ. Ανδρουλάκης υπολείπεται στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός στις δημοσκοπήσεις γιατί «συμπεριφέρεται ως ένας υποψήφιος για την εθνική σχολή δικαστών και εισαγγελέων. Συμπεριφέρεται ως ένας εν δυνάμει υποψήφιος για τη σχολή εισαγγελέων».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για την επιστολή των 5 βουλευτών της ΝΔ: «Είναι μια κόσμια επιστολή που έχει κάποια επιχειρήματα αναγνωρίζει και επιτυχίες του επιτελικού κράτους και θέτει προβληματισμούς. Αυτή είναι η ΝΔ είναι το κόμμα του ουσιαστικού διαλόγου και οι βουλευτές μας είναι το θεμέλιο της αντοχής μας και πολλοί έχουν υπάρξει και υπουργοί. Ο κ. Οικονόμου ήταν και προκάτοχός μου και ξέρει πως δουλεύει το επιτελικό κράτος. Και πόσα πρέπει να βελτιωθούν. Σε αντίθεση με το ΠΑΣΟΚ που κάνουν συνέδριο μόνο για να πουν με ποιους δεν θα κυβερνήσουν. Εμείς και προσυνέδρια και συνέδριο αλλά και επαφή με την κοινωνία θα έχουμε με αυτά τα ερωτήματα που καλούμαστε να απαντήσουμε».

Για τις επιθέσεις του Αλέξη Τσίπρα στην κυβέρνηση για τα θέματα της δικαιοσύνης: «Έχει την τεχνογνωσία να κάνει παρεμβάσεις. Εκείνος είχε παραυπουργεία και Ρασπούτιν. Έτσι λειτουργούσε η χώρα τότε. Από τότε που έφυγε από την εξουσία η χώρα μας έχει βελτιωθεί ως προς τις επίσημες εκθέσεις της Κομισιόν και είναι σε καλύτερη μοίρα».

Οι εκλογές θα γίνουν το 2027

«Οι εκλογές θα γίνουν το 2027 και είναι ξεκαθαρισμένο από τον πρωθυπουργό. Σεβαστές οι εισηγήσεις οι απόψεις αλλά ο πρωθυπουργός έχει απαντήσει πριν απ’ όλους», είπε και πρόσθεσε ότι «οι εκλογές θα γίνουν το 2027 για 3 λόγους:

Ακριβώς επειδή η κυβέρνησή μας δρα υπό το περιβάλλον κρίσεων και πολέμων είναι πολύτιμη συνθήκη το σταθερό τιμόνι.

Αυτό που συνέβη το 2023 πρέπει να αποτελέσει παρακαταθήκη. Η χώρα να έχει σταθερούς εκλογικούς κύκλους.

Ο τρίτος λόγος είναι ότι όταν ολοκληρώνεται ένας κύκλος δίνονται και κάποιες απαντήσεις».