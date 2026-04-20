Μαρινάκης: Οι εκλογές θα γίνουν το 2027 όπως έχει δεσμευθεί ο πρωθυπουργός

Το όνομα του νέου υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ο οποίος θα αντικαταστήσει τον Μακάριο Λαζαρίδη, ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης στην Θεσσαλονίκη.

Ο Παύλος Μαρινάκης, ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ανακοίνωσε ότι νέος υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναλαμβάνει ο Αθανάσιος Καββαδάς στην θέση του παραιτηθέντος Μακάριου Λαζαρίδη. Ο κ. Καββαδάς είναι βουλευτής Λευκάδας. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Κατωχώρι Λευκάδας. Αποφοίτησε από τη Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (Σ.Τ.Υ.Α.) το 1983, ενώ είναι κάτοχος τίτλου Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Φιλοσοφία και Διοίκηση-Management από το Τμήμα Φιλοσοφίας και το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τον Σεπτέμβριο του 2015 εξελέγη για πρώτη φορά Βουλευτής. Το 2016 ανακηρύσσεται τακτικό μέλος της Αεροπορικής Ακαδημίας Ελλάδος. Την περίοδο 2016 – 2019 ήταν Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Τον Ιούλιο του 2019 στις εθνικές εκλογές, επανεκλέγεται διπλασιάζοντας τους σταυρούς προτίμησης σε σχέση με τις εκλογές του Ιανουαρίου 2015. Σε αυτή την τετραετία (2019-2023) διετέλεσε Αντιπρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ερωτηθείς για την ανάρτηση του Μακάριου Λαζαρίδη με την οποία επιτέθηκε στην Ντόρα Μπακογιάννη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε: «Ήταν ατυχέστατη η συγκεκριμένη κοινοποίηση αυτής της ανάρτησης. Ξεκάθαρο λάθος και αυτονοήτως κατέβηκε από το προφίλ του κ. Λαζαρίδη γιατί αλλιώς θα υπήρχε ζήτημα. Το κατάλαβε και ο ίδιος και πήρε πίσω αυτή την κοινοποίηση. Δεν είναι λογικό και δεν επιτρέπεται σε εσωκομματικό επίπεδο να στοχοποιούνται πρόσωπα όπως η κα Μπακογιάννη. Θεωρείται λήξαν το θέμα».

Οι εκλογές θα γίνουν το 2027

Ερωτηθείς πότε θα γίνουν εκλογές σε σχέση με την πολιτική αναταραχή που υπάρχει στη χώρα απάντησε μεταξύ άλλων: «Το να ποινικοποιούμε την πολιτική ζωή του τόπου και να μετατρέπουμε τη χώρα σε ένα απέραντο δικαστήριο δεν ωφελεί. Θα αξιολογήσει η δικαιοσύνη την τύχη καθενός. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027 όπως έχει πει ο πρωθυπουργός και είναι μια συνεπής στάση σε μια περίοδο πολέμου και παρεπόμενων επιπτώσεων λόγω αυτού».

Για το πότε θα παραδοθεί η επέκταση του Μετρό στην Καλαμαριά: «Το υπουργείο θα ανακοινώσει την ημερομηνία και ο στόχος είναι το νωρίτερο δυνατό και ο στόχος είναι ακόμα και πριν την ΔΕΘ. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη παρέδωσε το Μετρό της Θεσσαλονίκης στους πολίτες και η ίδια κυβέρνηση θα δώσει και την επέκταση προς Καλαμαριά».

Για το θέμα των άρσεων ασυλίας και αν τίθεται θέμα κομματικής πειθαρχίας: «Δεν υπάρχει θέμα κομματικής πειθαρχίας. Σε τέτοιες ψηφοφορίες δεν είθισται. Να επισημάνω ότι οι ίδιοι έχουν ζητήσει την άρση ασυλίας τους γιατί πιστεύουν στην αθωότητά τους και θέλουν να την αποδείξουν».