«Μασάζ» Τσιάρα σε «γαλάζιους» βουλευτές στην Πειραιώς – Ανταλλαγή αιχμών και διαβεβαιώσεις για ομαλοποίηση πληρωμών σε αγρότες και κτηνοτρόφους

Απαντήσεις στις ερωτήσεις «γαλάζιων» βουλευτών για τους κυβερνητικούς χειρισμούς στο αγροτικό, δίνει αυτή την ώρα στα γραφεία της Ν.Δ. στην Πειραιώς, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας.

Η σύσκεψη με τον Κώστα Τσιάρα, στόχο έχει να εκτονώσει το τεταμένο κλίμα στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος και γίνεται και στη σκιά του “αντάρτικου” των 6 βουλευτών της Ν.Δ. για τη μη πληρωμή σε 9.000 δικαιούχους από το πρόγραμμα «Μέτρο 23», που αφορά σε αποζημιώσεις για τις φυσικές καταστροφές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Τσιάρας επανέλαβε και στους βουλευτές ότι η διενέργεια των αυστηρών ελέγχων που έχουν επιβάλλει οι Βρυξέλλες, στον απόηχο του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι προαπαιτούμενο για να μην κινδυνεύσουν οι ευρωπαϊκές επιδοτήσεις.

Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη διαλόγου με τους αγρότες, με συντεταγμένη εκπροσώπηση και ενιαία αιτήματα, καθώς, όπως τόνισε, κάθε μπλόκο αγροτών έχει δικά του αιτήματα, κάτι που δυσκολεύει τις διαβουλεύσεις.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης διαβεβαιώνει ότι βασικά αιτήματα που σχετίζονται με το κόστος παραγωγής έχουν ικανοποιηθεί, τονίζοντας ότι αιτήματα «μαξιμαλιστικά», που υπερβαίνουν τα δημοσιονομικά περιθώρια της χώρας και τους κανόνες των Βρυξελλών, δεν μπορούν να γίνουν δεκτά.

«Κατανοούμε όλοι πως μαξιμαλιστικά αιτήματα του τύπου “εγγυημένη χαμηλή τιμή”, δεν μπορούν να υπάρξουν. Όχι στην Ελλάδα, αλλά πουθενά. Τα βασικά τους όμως αιτήματα, όπως για παράδειγμα η μείωση στο κόστος παραγωγής έχει ικανοποιηθεί» είπε.

Βουλευτές της Ν.Δ. φέρονται να εξέφρασαν την ανησυχία τους για τον όγκο των μπλόκων με τη συμμετοχή και «γαλάζιων» αγροτοσυνδικαλιστών και απλών αγροτών που παραδοσιακά στήριζαν τη Ν.Δ.. Κάποιοι διαμαρτυρήθηκαν για το γεγονός ότι ο ΕΛΓΑ έσπευσε να τραβήξει οφειλές από τους τραπεζικούς λογαριασμούς των αγροτών που πληρώθηκαν, ενώ άλλοι μίλησαν και για λανθασμένους επικοινωνιακούς χειρισμούς.

Ο Μάκης Βορίδης διερωτήθηκε; «Έχουμε στρατηγική εκτόνωσης της κρίσης; Δε βλέπω κάτι τέτοιο».

Κάποιοι βουλευτές, όπως ο Φάνης Παππάς, εξέφρασαν αμφιβολίες για την ορθότητα της μεταφοράς των αρμοδιοτήτων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Η Ζέτα Μακρή είπε: «Η συμμετοχή στα μπλόκα είναι πρωτοφανής. Όλοι οι δικοί μας είναι μέσα. Τι φταίει και επικοινωνιακά η κατάσταση ξέφυγε;».

Προσερχόμενη, η Φωτεινή Αραμπατζή, μια εκ των 6 «γαλάζιων» βουλευτών που μίλησαν για αυθαίρετο και καταχρηστικό αποκλεισμό δικαιούχων από το «Μέτρο 23», άφησε σαφείς αιχμές κατά του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και της ηγεσίας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

«Ζητάμε το αυτονόητο. Να πληρωθούν οι πραγματικοί δικαιούχοι. Ελέγχθηκαν κατά το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο και κρίθηκαν πραγματικοί δικαιούχοι, με βούλα και υπογραφή υπουργείου» δήλωσε η βουλευτής Σερρών της Ν.Δ.. «’Έπρεπε να προηγηθεί ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ποιοι πληρώθηκαν, τι ποσά πήραν, ποιοι δεν πληρώθηκαν και για ποιους λόγους. Το λέω γιατί κάποιοι βιάστηκαν να πουν ότι είμαστε βιαστικοί…» πρόσθεσε η κ. Αραμπατζή.

Τη δήλωση αυτή είχε κάνει νωρίτερα το πρωί ο Κώστας Τσιάρας. «Οι βουλευτές ενδεχομένως βιάστηκαν λίγο…» είχε δηλώσει σε συνέντευξη του στον ΣΚΑΙ ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, παραπέμποντας στη χθεσινή ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ και διαβεβαιώνοντας ότι «μέχρι το τέλος του μήνα οι πραγματικοί δικαιούχοι θα πάρουν τα χρήματα τα οποία δικαιούνται».

Στη σύσκεψη μετέχουν δια ζώσης 36 βουλευτές και μέσω τηλεδιάσκεψης άλλα 20 μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Ν.Δ..

Οι βουλευτές ζητούν απαντήσεις για το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών, τις οποίες η κυβέρνηση κάνει «αγώνα δρόμου» να έχουν ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου, όπως και για τους κυβερνητικούς χειρισμούς στο θέμα της ευλογιάς.

Με τις κινητοποιήσεις αγροτών και κτηνοτρόφων να κλιμακώνονται σε όλη την Ελλάδα, νωρίτερα το πρωί, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, είχε απευθύνει έκκληση στους αγρότες να συναντηθούν με τον Πρωθυπουργό.

«Απευθύνω, λοιπόν, μια έκκληση στους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα… Να ορίσουν, – όπως έχει ζητήσει ο Πρωθυπουργός -, συγκεκριμένη αντιπροσωπεία εκπροσώπησης. Συγκεκριμένη όμως, δηλαδή είναι οι τάδε (…), να γνωρίζουμε ποιοι είναι οι εκπρόσωποι των αγροτών και την επόμενη στιγμή, για να μην πω την επόμενη στιγμή να πω την επόμενη ημέρα το πολύ, θα γίνει μια συνάντηση σε υψηλό επίπεδο» δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης στο Action 24.

Στη σκιά των κινητοποιήσεων το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός συγκάλεσε σύσκεψη, στην οποία ου μετείχαν ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, και ο προσωρινός Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ιωάννης Καββαδάς, και ενημερώθηκε για τις ενισχύσεις που έχουν ήδη δοθεί και για το χρονοδιάγραμμα όσων απομένουν έως τις 31 Δεκεμβρίου.