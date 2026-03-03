Με «Ώρα ΠΑΣΟΚ» ο Ανδρουλάκης στη συνάντηση με Μητσοτάκη – Το χιουμοριστικό σχόλιο πριν το τετ α τετ

Το ραντεβού ήταν προγραμματισμένο για τις 12:00 αλλά ο Νίκος Ανδρουλάκης καθυστέρησε λίγο και ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν το… άφησε να πέσει κάτω.

Η συνάντηση ανάμεσα στον πρωθυπουργό και τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης έγινε προκειμένου ο Κυριάκος Μητσοτάκης να ενημερώσει τον Νίκο Ανδρουλάκη για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με τον πόλεμο στο Ιράν σε πλήρη εξέλιξη αλλά και για την απόφαση της Αθήνας να στείλει στην Κύπρο τις φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά», καθώς και δυο F-16, μετά την επίθεση στη βρετανική στρατιωτική βάση στο Ακρωτήρι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με τα λεπτά να… περνούν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κοίταξε το ρολόι του και θέλησε να αστειευτεί με το γεγονός πως είχαν περάσει μερικά λεπτά μετά τις 12:00.

«Ώρα ΠΑΣΟΚ… Όχι εντάξει… Τα πέντε λεπτά είναι απολύτως αποδεκτά», σχολίασε ο πρωθυπουργός.

Τελικά, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έφτασε στο γραφείο του πρωθυπουργού στη Βουλή στις 12:04 και αφού οι δυο άνδρες είχαν έναν διάλογο μπροστά στην κάμερα, οι δημοσιογράφοι έφυγαν και η κατ’ ιδίαν συνάντησή τους κράτησε 40 λεπτά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το γεγονός πως το… δημοσιογραφικό ενδιαφέρον ήταν έντονο, σχολιάστηκε επίσης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. «Ευτυχώς που έχουμε μεγάλο γραφείο» είπε.

«Οι προτεραιότητες αυτή τη στιγμή της ελληνικής κυβέρνησης εστιάζονται πρώτα και πάνω απ’ όλα στην προστασία αλλά και τον ασφαλή επαναπατρισμό των πολλών χιλιάδων Ελλήνων», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τον διάλογο με τον Νίκο Ανδρουλάκη, ενώ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε πως η στρατιωτική παρουσία στην Ανατολική Μεσόγειο πρέπει να συνδέεται με την προστασία του ελληνισμού.

«Όλα καλά», σχολίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης φεύγοντας.