Ο Μητσοτάκης ενημέρωσε τον Ανδρουλάκη για τη Μέση Ανατολή: Προτεραιότητα μας ο ασφαλής επαναπατρισμός των εγκλωβισμένων Ελλήνων

To κατώφλι του γραφείου του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Βουλή πέρασε στις δώδεκα το μεσημέρι (3.3.26) ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, προκειμένου να ενημερωθεί για τα τεκταινόμενα στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, μετά την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν. Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι συνάντηση του πρωθυπουργού με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, η οποία διήρκησε περίπου 40 λεπτά, πραγματοποιήθηκε σε πολύ καλό κλίμα, «όπως πρέπει να γίνονται αυτές οι συναντήσεις», επισημαίνοντας ότι αυτό άλλωστε επιβάλουν οι περιστάσεις αλλά και η θεσμική τάξη.

Είχε προηγηθεί σχετικό αίτημα του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκης, με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, να το κάνει αποδεκτό, τακτική που θα ακολουθήσει για όλους τους πολιτικούς αρχηγούς που έχουν θελήσει ή θα θελήσουν να ενημερωθούν. «Ευχαριστώ που ανταποκριθήκατε στο αίτημα για αυτή τη συνάντηση για να υπάρχει μία κατ’ ιδίαν ενημέρωση για τις πολύ κρίσιμες εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Θα ήθελα δημόσια να πω ότι οι προτεραιότητες αυτή τη στιγμή της ελληνικής κυβέρνησης εστιάζονται πρώτα και πάνω απ’ όλα στην προστασία αλλά και τον ασφαλή επαναπατρισμό των πολλών χιλιάδων Ελλήνων που βρίσκονται αυτή τη στιγμή εγκλωβισμένοι σε διάφορα κράτη του Κόλπου» επεσήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και πρόσθεσε:

«Έχει γίνει ήδη μια πολύ σοβαρή δουλειά προετοιμασίας αλλά όπως όλοι αντιλαμβάνονται ως ότου ανοίξουν οι εναέριοι χώροι για να μπορέσουν να δρομολογηθούν πτήσεις η απομάκρυνση τους αυτή τη στιγμή είναι δύσκολη. Προφανώς η έννοια μας είναι και η ασφάλεια των ναυτικών μας καθώς έχουμε πολλά πλοία στην ευρύτερη περιοχή του περσικού Κόλπου και το υπουργείο ναυτιλίας έχει κάνει όλες σχετικές κινήσεις και βέβαια ελληνική κυβέρνηση ανταποκρίθηκε στο αίτημα της Κύπρου για να παράσχει επιπλέον στρατιωτική βοήθεια και υποστήριξη για οποιαδήποτε απειλή κατά της κυπριακής Δημοκρατίας κράτος μέλος της ευρωπαϊκής ένωσης είναι επί της αρχής απαράδεκτη. Η ελληνική διπλωματία αλλά και οι αναβαθμισμένες Ένοπλες δυνάμεις τίθενται στην υπηρεσία του οικουμενικού ελληνισμού».

Μητσοτάκης για Μέση Ανατολή: Επιθυμούμε γρήγορη αποκλιμάκωση

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στη βοήθεια που έστειλε η χώρας μας στη Λευκωσία. «Σήμερα η σημαία μας και η καρδιά μας βρίσκεται στην Κύπρο. Από κει και πέρα παρακολουθούμε με πολλή προσοχή τις εξελίξεις, όλοι επιδιώκουμε και επιθυμούμε μια γρήγορη αποκλιμάκωση γνωρίζοντας ιστορικά ότι κάθε φορά που είχαμε διευρυμένες συγκρούσεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής είχαμε πολύ δυσάρεστες και γεωπολιτικές επιπτώσεις και ανθρωπιστικές κρίσεις και προφανώς οικονομικές συνέπειες για την παγκόσμια οικονομία» είπε.

«Η έγνοια μας είναι και η ασφάλεια των ναυτικών. Και βέβαια ανταποκριθήκαμε στο αίτημα της Κύπρου για επιπλέον στρατιωτική βοήθεια και υποστήριξη. Οποιαδήποτε απειλή σε χώρα ΕΕ είναι επί της αρχής απαράδεκτη. Στην υπηρεσία του οικουμενικού ελληνισμού η ελληνική διπλωματία και οι αναβαθμισμένες ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Η σημαία και η καρδιά μας βρίσκεται στην Κύπρο. Όλοι επιθυμούμε μια γρήγορη αποκλιμάκωση. Ιστορικά είχαμε δυσάρεστες επιπτώσεις και οικονομικές».

Ανδρουλάκης για Μέση Ανατολή: Κανένα σενάριο εμπλοκής της χώρας στον πόλεμο

Από την πλευρά του, ο Νίκος Ανδρουλάκης ενημέρωσε τον πρωθυπουργό ότι επικοινώνησε με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, επισημαίνοντας ότι η χώρα μας σταθερά είναι πυλώνας ασφαλείας και σεβασμού του διεθνούς δικαίου στην ευρύτερη περιοχή. «Πήρα την πρωτοβουλία να συναντηθούμε και μαζί κύριε πρωθυπουργέ για να με ενημερώσετε για την προετοιμασία που κάνει χώρα μας σε επίπεδο ασφάλειας αλλά και πιθανόν γεωπολιτικών οικονομικών και ενεργειακών επιπτώσεων μετά την εμπόλεμη κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί στην μέση Ανατολή. Η χώρα μας σταθερά είναι πυλώνας ασφαλείας, πυλώνας σεβασμού του διεθνούς δικαίου στην ευρύτερη περιοχή γι’ αυτό θέση μου είναι ότι στρατιωτική μας περιουσία κάτω από τις παρούσες συνθήκες στην ανατολική Μεσόγειο πρέπει να συνδέεται με την προστασία του ελληνισμού και ειδικότερα του κυπριακού ελληνισμού που είναι εγγύτερα στην εμπόλεμη ζώνη» είπε.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε επίσης πως η χώρα μας δε θα πρέπει να εμπλακεί στη σύρραξη στη Μέση Ανατολή. «Δεν πρέπει να υπάρχει κανένα σενάριο εμπλοκής της χώρας στον πόλεμο που διεξάγουν Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ με το Ιράν. Πρέπει άλλωστε διότι είμαστε η φωνή της Ευρώπης στην ευρύτερη περιοχή να πάρουμε και πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Να υπάρχει μια κοινή στρατηγική της Ευρώπης απέναντι σε αυτή την νέα πραγματικότητα, η οποία μπορεί να δημιουργήσει αναταράξεις και νέες επικίνδυνες συνθήκες αστάθειας για τους ευρωπαϊκούς λαούς» ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης, και συνέχισε: «Πραγματικά πρέπει να δώσουμε μια πολύ μεγάλη προσοχή στους Έλληνες που είναι εγκλωβισμένοι στις χώρες που σήμερα έχουν εμπλακεί στην αντιπαράθεση αυτή είναι πάρα πολλοί και θα ήθελα και γι’ αυτό να μας ενημερώσετε για να έχουμε μια πλήρη άποψη».

«Ώρα ΠΑΣΟΚ»: Η ολιγόλεπτη καθυστέρηση Ανδρουλάκη

Περιμένοντας τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, εμφανώς σε καλή διάθεση, ο πρωθυπουργός σχολίασε την ολιγόλεπτη καθυστέρηση του Νίκου Ανδρουλάκη, με τον οποίο θα συναντιόντουσαν στις 12 το μεσημέρι. «Ώρα ΠΑΣΟΚ» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσθέτοντας «όχι, εντάξει.. Τα πέντε λεπτά είναι απολύτως αποδεκτά». Τελικά ο κ. Ανδρουλάκης έφτασε στις 12.04 και η συνάντηση ξεκίνησε.

Με χιούμορ σχολίασε επίσης την παρουσία δημοσιογράφων και φωτογράφων στο γραφείο του στη Βουλή. «Ευτυχώς έχουμε μεγάλο γραφείο» σχολίασε αρχικά ο πρωθυπουργός αναφερόμενος στο αυξημένο ενδιαφέρον για το τετ α τετ με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.