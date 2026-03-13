Με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή το Μέγαρο Μαξίμου: Κρίσιμες οι επόμενες 3 εβδομάδες για νέο πακέτο μέτρων

Με τη φράση «πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα τα ενδεχόμενα», ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, αποτύπωσε την ανησυχία που υπάρχει στην κυβέρνηση για το ενδεχόμενο οι συρράξεις στη Μέση Ανατολή να παραταθούν, κάτι που θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στη ροή του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, κι αυτό με τη σειρά του, αλυσιδωτές και μεγάλες επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία.

O Kυριάκος Μητσοτάκης επιβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση έχει ετοιμάσει κι άλλα μέτρα στήριξης, τα οποία ευχήθηκε να μη χρειαστεί να ανακοινωθούν, προσθέτοντας ότι αν ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχιστεί, εκτός από παρέμβαση με εθνικούς πόρους, θα χρειαστεί να υπάρξει και ευρωπαϊκή παρέμβαση, όπως είχε γίνει, για παράδειγμα, και στο παρελθόν, με την πανδημία του covid.

Το Μέγαρο Μαξίμου «επενδύει» στη στήριξη των Βρυξελλών, αν ο «εφιάλτης» του πολέμου συνεχιστεί, καθώς οι δημοσιονομικές δυνατότητες δεν είναι τέτοιες που να μπορούν να καλύψουν τη νέα «λαίλαπα» της ακρίβειας.

Δεδομένου ότι το πρόβλημα επηρεάζει όλες τις ευρωπαϊκές οικονομίες, αρμόδιες πηγές σημειώνουν στο newsit ότι μέτρα, όπως η επιδότηση στην τομή του ρεύματος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, το fuel pass κ.α., αν χρειαστεί να εφαρμοστούν, θα απαιτήσουν οι Βρυξέλλες να πάρουν μια γενναία απόφαση για τη στήριξη των κρατών – μελών.

Αυτό, όπως εξηγούν οι ίδιες πηγές, θα μπορούσε να γίνει είτε με οικονομικές «ανάσες» – θυμίζοντας το παράδειγμα του Ταμείου Ανάκαμψης – είτε με χαλάρωση των αυστηρών δημοσιονομικών κανόνων.

Κρίσιμες οι επόμενες τρεις εβδομάδες

Το χρονικό ορόσημο για να «ξεκλειδώσει» η κυβέρνηση από το συρτάρι και δεύτερο πακέτο μέτρων είναι το τέλος Μαρτίου. Εφόσον, συνεχιστεί η «ανάφλεξη» στη Μέση Ανατολή, με επακόλουθο το «ράλι ανόδου» στην τιμή του πετρελαίου, τότε εκτιμάται ότι σε περίπου τρεις εβδομάδες θα χρειαστεί να προβεί σε νέες πρωτοβουλίες στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

«Έχουμε υπόψη μας και άλλα μέτρα»

«Έχουμε υπόψη μας και άλλα μέτρα στήριξης της κοινωνίας. Την έχουμε στηρίξει την κοινωνία πολλές φορές, θυμίζω, και στον Covid και στην ενεργειακή κρίση. Απλά θα πρέπει πρώτα να δούμε πως θα εξελιχθεί το φαινόμενο. Η ευχή μου, δεν είναι κατ’ ανάγκη προσδοκία μου, είναι ότι γρήγορα αυτές οι πολεμικές επιχειρήσεις θα τελειώσουν, ώστε αν πάμε σε μία αποκλιμάκωση της τιμής του πετρελαίου, προφανώς δεν θα χρειαστεί να πάρουμε κάποιο άλλο έκτακτο μέτρο» δήλωσε ο πρωθυπουργός.

Πρώτη παρέμβαση: η πάταξης της κερδοσκοπίας

Όπως εξήγησε ο ίδιος, το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα καύσιμα και στις τιμές προϊόντων των σούπερ μάρκετ, που ανακοινώθηκε την Τετάρτη, συνιστά προληπτικό, έκτακτο μέτρο, ως μια πρώτη παρέμβαση, όπως τόνισε, για να συγκρατήσει «τους ενδεχόμενους “παίκτες” οι οποίοι μπορεί να μπουν στον πειρασμό να κερδοσκοπήσουν πάνω σε αυτή την κρίση».

Το «στοίχημα» του ελέγχου της αγοράς

Όμως, στο κυβερνητικό επιτελείο γνωρίζουν ότι το να τιθασευτούν φαινόμενα αισχροκέρδειας είναι ένα δύσκολο «στοίχημα», όσο και να ενταθούν οι έλεγχοι στην αγορά. Και ένα νέο «κύμα» ακρίβειας πάνω στην υφιστάμενη ακρίβεια, είναι σοβαρό «αγκάθι» στο δρόμο προς τις κάλπες. Όπως επίσης και ο κίνδυνος, στη ΔΕΘ τον Σεπτέμβρη, προς το «φίνις» της δεύτερης κυβερνητικής θητείας, λίγους μήνες ίσως πριν από τις εκλογές, να περιοριστεί το «καλάθι» των παροχών που προετοίμαζε να δώσει η κυβέρνηση στους πολίτες.