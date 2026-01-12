Μέγαρο Μαξίμου για Μαρία Καρυστιανού: Αλλαγή στάσης και μήνυμα Μητσοτάκη για «σταθερότητα ή “πειραματισμούς”»

Με προσοχή και αυξημένο ενδιαφέρον το Μέγαρο Μαξίμου και η Πειραιώς παρακολουθούν τις κινήσεις της Μαρίας Καρυστιανού, μετά την προαναγγελία για την ίδρυση νέου κόμματος.

Από αυτό το σημείο και μετά, η Πρόεδρος του Συλλόγου των Συγγενών των Θυμάτων των Τεμπών, Μαρία Καρυστιανού, αντιμετωπίζεται από το κυβερνών κόμμα και το Μέγαρο Μαξίμου καθαρά ως πολιτικό πρόσωπο.

Αλλαγή στάσης

Με την προαναγγελία για την είσοδο στο πολιτικό «τερέν», κυβερνητικά στελέχη σε δημόσιες παρεμβάσεις τους «αποτύπωσαν» την αυστηρή «γραμμή» της ΝΔ από εδώ και στο εξής απέναντι στην κ. Καρυστιανού, ενώ το Σάββατο και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, «επισημοποίησε» την αλλαγή στάσης της κυβερνητικής παράταξης.

Το πολιτικό δίλημμα

Χωρίς να κατονομάσει την Μ. Καρυστιανού, ο πρωθυπουργός επανέφερε με το δίλημμα «σταθερότητα ή περιπέτειες» και έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για αναβίωση του λαϊκισμού και του διχασμού.

«Ο κόσμος πάντα μπορεί να αισθάνεται μια κούραση, να σαγηνεύεται, ενδεχομένως, από κάποιες “σειρήνες” εναλλακτικών προτάσεων» είπε ο Κ. Μητσοτάκης, σε εκδήλωση στα γραφεία της ΝΔ, για να προσθέσει: «Λέω σε όλες και σε όλους: ας είμαστε πολύ προσεκτικοί. Τους πειραματισμούς με τον λαϊκισμό, η χώρα τους πλήρωσε πολύ ακριβά στο παρελθόν. Με τη ΝΔ οι Ελληνίδες και οι Έλληνες μπορούν να αισθάνονται ασφαλείς σε αυτό το νέο γεωπολιτικό περιβάλλον».

Στο «ραντάρ» της ΝΔ

Τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων αποτυπώνουν ότι το ακροατήριο ενός κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού θα μπορούσε να έχει σημαντική απήχηση στους αναποφάσιστους και σε όσους επιθυμούν να δώσουν αντισυστημική ψήφο.

«Γαλάζια» στελέχη εκτιμούν ότι στο δρόμο προς τις κάλπες, η ανάγκη για σταθερότητα και «όχι για πειραματισμούς, σε ένα περιβάλλον μεγάλης αβεβαιότητας διεθνώς» θα επικρατήσει, και όλη η έμφαση της Πειραιώς δίνεται στη συσπείρωση των κεντροδεξιών ψηφοφόρων.

Ωστόσο, κανείς δεν υποτιμά τον κατακερματισμό δυνάμεων στο «στρατόπεδο» του αντιπολιτευτικού χώρου με την προσθήκη τους κόμματος της Μ. Καρυστιανού αλλά και άλλων, όπως και του ενδεχόμενου νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.

Θα είναι μια εξέλιξη, ομονοούν πολλοί, που θα βάλει «αγκάθια» στη συγκρότηση κυβέρνησης συνεργασίας, εφόσον δεν προκύψει αυτοδύναμη κυβέρνηση, όπως δείχνουν, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, οι δημοσκοπήσεις.

Στο «ραντάρ» του Μεγάρου Μαξίμου είναι και οι αντιδράσεις συγγενών θυμάτων των Τεμπών, που «βλέπουν» την κίνηση της Μ. Καρυστιανού ως «εφαλτήριο για προσωπικές φιλοδοξίες» και θέτουν ζήτημα για την παραμονή της στα ηνία του Συλλόγου τους.

«Τα κόμματα δεν είναι μονοπρόσωπα»

Σε κάθε περίπτωση, κυβερνητικά στελέχη επισημαίνουν με νόημα ότι «τα κόμματα δεν είναι μονοπρόσωπα όργανα» και ότι η Μαρία Καρυστιανού θα κριθεί από τους πολίτες και για την πολιτική της κίνηση, αυτή καθ΄ αυτή, και για τη σύνθεση τους κόμματος της, αλλά και για το πρόγραμμα που θα κληθεί να καταθέσει για όλους τους τομείς, από την παιδεία και την υγεία έως την εξωτερική πολιτική και την άμυνα.