Μετωπική Μαξίμου με τους αγρότες: Σκληρή στάση σε ακραίες μορφές διαμαρτυρίας και μήνυμα στον Καραμανλή με αναφορές στο «πακέτο Χατζηγάκη»

Η παραπομπή στη Δικαιοσύνη με βαριές κατηγορίες των αγροτών και των κτηνοτρόφων που πρωτοστάτησαν στα επεισόδια με αστυνομικούς έξω από τα αεροδρόμια του Ηρακλείου και των Χανίων, είναι ο «οδηγός» για όσους «σπάνε» την «κόκκινη γραμμή» που είχε βάλει η κυβέρνηση.

Η κυβέρνηση είχε από ημέρες προειδοποιήσει ότι η κατάληψη κρίσιμων υποδομών, όπως αεροδρόμια, λιμάνια και τελωνεία, αλλά και το κλείσιμο παρακαμπτήριων δρόμων από αγρότες, συνεπάγεται την «άμεση εφαρμογή του νόμου», όπως και έγινε, με τα άτομα που ταυτοποιήθηκαν να παραπέμπονται στη Δικαιοσύνη για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και κατά συναυτουργία, οπλοφορία – οπλοχρησία, επικίνδυνες σωματικές βλάβες κατά συρροή και κατά συναυτουργία, φθορές κατά συρροή, διατάραξη κοινής ειρήνης, παρακώλυση συγκοινωνιών κ.α. αδικήματα.

Παρ’ ότι η κυβέρνηση προκρίνει, ως θέση αρχής, μία ήπια στάση απέναντι στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους που έχουν βγει στους δρόμους, αναγνωρίζοντας το δίκαιο των αιτημάτων τους, στις περιπτώσεις καταλήψεων υποδομών ή πολύωρου κλεισίματος, στηρίζει μια πιο σκληρή στάση από την Ελληνική Αστυνομία, στέλνοντας και το μήνυμα ότι οι ακραίες μορφές διαμαρτυρίας δεν γίνονται ανεκτές.

Ανήσυχοι οι «γαλάζιοι» βουλευτές

Το Μέγαρο Μαξίμου παρακολουθεί με ανησυχία την περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεων των αγροτών από χθες, κι ενώ οι εισηγήσεις που φτάνουν στους αρμόδιους κυβερνητικούς παράγοντες είναι ποικίλες. Μία μερίδα «γαλάζιων» βουλευτών συμφωνεί με την κεντρική γραμμή της συνεννόησης και του να αποφεύγει η ΕΛ.ΑΣ. να «ρίχνει λάδι στη φωτιά». Ωστόσο, υπάρχουν και άλλα στελέχη που κρούουν «κώδωνα κινδύνου» και υπογραμμίζουν τον κίνδυνο η αστυνομία να βρεθεί ανήμπορη να επέμβει αποτελεσματικά, αν επιτραπεί η εξάπλωση των κινητοποιήσεων.

Η προειδοποίηση της κυβέρνησης

Η κυβέρνηση εκτιμά ότι οι τυφλές διαμαρτυρίες, και μάλιστα εν όψει εορτών, θα εκθέσει τους αγρότες απέναντι στους πολίτες. «Επενδύει» στον «κοινωνικό αυτοματισμό» και προειδοποιεί για την ανάγκη να προσέλθουν σε διάλογο συντεταγμένα και με συγκεκριμένα αιτήματα που θα είναι συμβατά με τους κανόνες των Βρυξελλών αλλά και τις δημοσιονομικές αντοχές της χώρας.

Τη «γραμμή» της κυβέρνησης έδωσε ο Μητσοτάκης

«Θα ξαναπώ ότι πρέπει όλοι να αναλογιστούν ότι μερικές φορές οι πιο ακραίες κινητοποιήσεις ενδεχομένως να στρέψουν μεγάλα στρώματα της κοινωνίας απέναντι στους αγρότες που μπορεί να έχουν δικαιολογημένα αιτήματα.

Το λέω αυτό διότι η πόρτα και η δική μου αλλά και του Υπουργείου και του Αντιπροέδρου είναι πάντα ανοιχτή. Θα ήταν καλό αυτός ο διάλογος να γίνει με τους δρόμους ανοιχτούς και όχι με τους δρόμους κλειστούς» τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, μιλώντας χθες σε συνέδριο για την Υγεία.

Η κυβέρνηση επιμένει ότι πρέπει οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι θα πρέπει να προσέλθουν σε διάλογο με ένα συντονιστικό όργανο που θα συμφωνήσουν οι ίδιοι, καθώς αν δεν υπάρξει «σοβαρή εκπροσώπηση», υπάρχει ο κίνδυνος αντιδράσεων «διπλών ταχυτήτων». Άλλα να συμφωνηθούν και στο τέλος της ημέρας άλλοι αγρότες να δηλώσουν ότι δεν καλύπτονται από το αποτέλεσμα των διαβουλεύσεων.

Η κρίσιμη ημερομηνία για διάλογο με τους αγρότες

Η βάση πάντως για τον όποιο διάλογο είναι οι πληρωμές, κάτι που πρακτικά σημαίνει ότι το οποιοδήποτε βήμα είναι αδύνατο να συμβεί άμεσα. Η διαπραγμάτευση ανάμεσα στην κυβέρνηση και τους αγρότες, αν όλα πάνε κατ’ ευχήν, εκτιμάται ότι θα υπάρχει εύφορο έδαφος για να γίνει μία εβδομάδα πριν από τα Χριστούγεννα. Ως τότε η κυβέρνηση δίνει «αγώνα δρόμου» για να καταβληθούν περίπου 600 εκατ. ευρώ. Τα μισά δηλαδή από το 1,2 δισ. των ενισχύσεων που απομένουν για τη στήριξη τους, δηλαδή και που προγραμματίζεται να εξοφληθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου.

«Τα λεφτά είναι συγκεκριμένα»

«Τα λεφτά είναι συγκεκριμένα, δεν φυτρώνουν από κάπου. Μακάρι να μπορούσε μια Κυβέρνηση ως δια μαγείας να λύσει όλα τα προβλήματα. Η Ελλάδα ήταν μία χώρα η οποία πτώχευσε (…), ήταν “μαύρο πρόβατο”. Το ότι έχουμε καταφέρει και επιστρέφουμε, δεν σημαίνει ότι γίναμε μια οικονομία όπως της Ελβετίας ή του Λουξεμβούργου από τη μια μέρα στην άλλη» δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, απευθυνόμενος σε όλους όσους ζητούν περαιτέρω ενισχύσεις στους αγρότες και στους κτηνοτρόφους…

Η απάντηση του Μαξίμου στον Κ. Καραμανλή

Εμμέσως πλην σαφώς, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε χθες και στον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή που ζήτησε «να είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι και δεκτικοί απέναντι τους».

«Να δούμε στα πλαίσια των ευρωπαϊκών περιορισμών τι θα κάνουμε. Αλλά δεν πρόκειται να ξανακάνουμε το λάθος που κάναμε σε άλλες εποχές, να τάξουμε και να δώσουμε στους αγρότες χρήματα τα οποία δεν μπορούσαμε στη συνέχεια να τα δικαιολογήσουμε και να μας ζητάει η Ευρώπη να τα επιστρέψουμε και με τόκο» δήλωσε με νόημα ο πρωθυπουργός.

Ο κ. Μητσοτάκης αναφερόταν στο λεγόμενο «πακέτο Χατζηγάκη» που μας είχαν ζήτησαν πίσω οι Βρυξέλλες από την τότε κυβέρνηση, ύψους 428 εκατ. ευρώ.

Τη «σκυτάλη» πήρε αργότερα και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, από την αίθουσα ενημέρωσης των δημοσιογράφων. Ανταπέδωσε τα «πυρά», υπενθυμίζοντας, χωρίς να κατονομάσει τον Κ. Καραμανλή, ότι «όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά» ως πρακτική υιοθετήθηκε επί εκείνη τη διακυβέρνησης. «Δυστυχώς, το “όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά” δεν ήταν καινούργιο (…). Η Κυβέρνηση αυτή έχει την εντελώς αντίθετη λογική. Δίνει όσα παραπάνω μπορεί από λεφτά που υπάρχουν. Πραγματικά υπάρχουν, όχι από λεφτά που δεν υπάρχουν και λέμε ότι υπάρχουν. Δηλαδή από έσοδα τα οποία δημιουργούνται, από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και την ανάπτυξη της οικονομίας» δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης,

Ποια επιπλέον μέτρα εξετάζει η κυβέρνηση

«Εδώ είμαστε. Αλλά σε ένα κλίμα συνεννόησης και όχι με “τυφλές” διαμαρτυρίες» ήταν το μήνυμα του πρωθυπουργού, ο οποίος άφησε ένα «παράθυρο ανοιχτό» για επιπλέον παροχές, εντός όμως των δημοσιονομικών ορίων.

Όπως δήλωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας (ERT News), εκτός από την χρονική επέκταση του φθηνού αγροτικού ρεύματος (πρόγραμμα «Γαία»), συζητείται ο επαναπροσδιορισμός των ποσοτήτων αγροτικού πετρελαίου για κάθε καλλιέργεια, «και έτσι, έμμεσα να προσδιορίζεται η επιστροφή του ΕΦΚ» σημείωσε.