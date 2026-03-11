Μέτρα για την ακρίβεια ανακοινώνουν το μεσημέρι Χατζηδάκης, Παπασταύρου και Θεοδωρικάκος

Σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν τα φαινόμενα αισχροκέρδειας που παρατηρούνται το τελευταίο διάστημα εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή, η κυβέρνηση αναμένεται να ανακοινώσει έκτακτα μέτρα το μεσημέρι της Τετάρτης (11.3.26).

Σύμφωνα με ανακοίνωση της κυβέρνησης ο αντιπρόεδρος Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, σήμερα στις 14.00, θα κάνουν δηλώσεις, για τα μέτρα λόγω της ακρίβειας που προέκυψαν από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, με θέμα: «Έκτακτες ανακοινώσεις της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας». Η κυβέρνηση αναμένεται να ανακοινώσει, εκτός απροόπτου, την επαναφορά του πλαφόν στο περιθώριο μεικτού κέρδους σε τρόφιμα και άλλα βασικά προϊόντα, όπως και στα καύσιμα.

Την ίδια ώρα ακόμα μια εισήγηση που έχει γίνει στον πρωθυπουργό και φαίνεται να «κερδίζει έδαφος», είναι η μείωση του ορίου για τη δημοσιοποίηση των επωνυμιών των επιχειρήσεων που παραβιάζουν την αγορανομική νομοθεσία.

Παράλληλα, η κυβέρνηση φαίνεται προς το παρόν να αποφεύγει μέτρα που είχαν εφαρμοστεί μετά την ενεργειακή κρίση της Ουκρανίας, όπως το Fuel Pass.

Παρ’ όλα αυτά, το επίδομα καυσίμων με εισοδηματικά κριτήρια εξετάζεται, εφόσον η τιμή του πετρελαίου παραμείνει πάνω από τα 100 δολάρια για εβδομάδες και η βενζίνη φτάσει ή ξεπεράσει τα 2 ευρώ ανά λίτρο.

Σε περίπτωση που η άνοδος των τιμών συνεχιστεί, συζητούνται επίσης το Market Pass και η επαναφορά του «Καλαθιού του νοικοκυριού» στα σούπερ μάρκετ.