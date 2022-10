Στις απαράδεκτες εικόνες που καταγράφηκαν στον Έβρο αναφέρθηκε ο υπουργός Μετανάστευσης Νότης Μηταράκης, σε ανάρτηση του στα social media, καθώς 92 μετανάστες εγκαταλείφθηκαν εντελώς γυμνοί στα σύνορα μας με την Τουρκία.

«Ντροπή για τον πολιτισμό η συμπεριφορά της Τουρκίας απέναντι σε 92 μετανάστες στους οποίους διασώσαμε στα σύνορα», αναφέρει ο Νότης Μηταράκης. «Αναμένουμε από την Άγκυρα να διερευνήσει το περιστατικό και να προστατεύσει επιτέλους τα σύνορα της με την ΕΕ», σημειώνει επίσης υπουργός μετανάστευσης, σε ανάρτησή του στο twitter, μετά από την σοκαριστική είδηση πως Τούρκοι εγκατέλειψαν γυμνούς μετανάστες στις όχθες του Έβρου.

Σημειώνεται πως όπως έγινε γνωστό αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Φερών, σε συνεργασία με τον frontex, διέσωσαν 92, μετανάστες από τις όχθες του ποταμού Έβρου, οι οποίοι είχαν εγκαταλειφθεί στο σημείο εντελώς γυμνοί.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο υπουργός Μετανάστευσης Νότης Μηταράκης ανέβασε το tweet του και στα τουρκικά μαζί με την φωτογραφία με τους γυμνούς μετανάστες, που τις τελευταίες ώρες κάνεις τον γύρο των social media.

Türkiye's behaviour towards 92 migrants whom we rescued at the borders today,is a shame for civilisation. We expect Ankara to investigate the incident and protect at last, its borders with the EU. pic.twitter.com/JYtUG1RnzC