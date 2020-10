Μηταράκης: Να λάμψει η αλήθεια – Η Ελλάδα δεν συμμετέχει σε υποτιθέμενες επαναπροωθήσεις

Να «λάμψει η αλήθεια σχετικά με τους ισχυρισμούς για pushbacks» ζητά ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης, επαναλαμβάνοντας παράλληλα ότι «η Ελλάδα δεν συμμετέχει σε υποτιθέμενες επαναπροωθήσεις».

Συγκεκριμένα, σε μήνυμά του στα κοινωνικά δίκτυα, ο κ. Μηταράκης επισημαίνει ότι «είμαστε ξεκάθαροι, και πάντα ήμασταν, ότι η Ελλάδα δεν συμμετέχει σε υποτιθέμενες επαναπροωθήσεις», συμπληρώνοντας ότι «φυλάσσουμε τα σύνορά μας με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και συνεχίζουμε να διασώζουμε εκατοντάδες μετανάστες κάθε μήνα στα νερά της Μεσογείου. Μετανάστες που γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης από αδίστακτους λαθροδιακινητές».

We are clear, and always have been, that Greece does not participate in so called push-backs. We protect our borders in line with international law. And we continue to rescue hundreds of migrants every month from the waters of the Mediterranean.