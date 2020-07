“Το Λιμενικό Σώμα σέβεται απολύτως τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς στο Αιγαίο” επισήμανε ο Νότης Μηταράκης σε συνέντευξή του στην Deutsche Welle. Παράλληλα, άφησε αιχμές κατά των τουρκικών αρχών για έλλειψη συνεργασίας.

Όπως είπε ο κ. Μηταράκης το Λιμενικό Σώμα είναι ενεργό στο Αιγαίο “για να προστατέψει ζωές στην θάλασσα. Το 2020 είχαμε τις λιγότερες απώλειες ζωής από ποτέ στο Αιγαίο. Έχει καταγραφεί ο θάνατος μόνο ενός ατόμου καθ’ όλη τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου, φυσικά είναι λυπηρό, αλλά μια θετική εξέλιξη για τη διασφάλισης της ανθρώπινης ζωής”.

Τα παραπάνω επισήμανε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης σε συνέντευξή του στο δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle ως απάντηση στις κατηγορίες που δέχεται η ελληνική κυβέρνηση για “παράνομες επαναπροωθήσεις”.

🔻 There is an increase in attacks by masked coast guards, who are pushing migrants back to Turkey in the Aegean sea, according to an investigative report by Deutsche Welle Turkish published on Monday. ➖ https://t.co/MJgLtCUps3