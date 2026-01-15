Μητσοτάκης από τη φρεγάτα Belharra «Κίμων»: «Χρέος μου να παραδώσω μια πατρίδα πιο ασφαλή»

Μήνυμα ισχύος, σταθερότητας και εθνικής αυτοπεποίθησης εξέπεμψε σήμερα, Πέμπτη (15.01.2026) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το κατάστρωμα της φρεγάτας «Κίμων», κατά την τελετή ένταξης της πρώτης Belharra στον στόλο του Πολεμικού Ναυτικού.

«Όλοι μας αισθανθήκαμε υπερηφάνεια, χαρά και μια αίσθηση ανάτασης για την έλευση του “Κίμωνα” και την επίσημη ένταξή του στο Πολεμικό μας Ναυτικό», τόνισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας για «έναν ακόμη κρίκο σε μια διαρκή προσπάθεια εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων, τόσο ως προς τα μέσα όσο και ως προς το ανθρώπινο δυναμικό». Όπως επισήμανε στις δηλώσεις του για την πρώτη ελληνική φρεγάτα Belharra, στόχος είναι η αποτρεπτική δυνατότητα της χώρας να μην αμφισβητείται από κανέναν, ώστε «η Ελλάδα να προβάλλει την ισχύ της ως πόλος σταθερότητας και φερεγγυότητας στην Ανατολική Μεσόγειο με όλο και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι «το πρώτο χρέος κάθε κυβέρνησης, κάθε πολιτικής ηγεσίας –και επιτρέψτε μου να μιλήσω και προσωπικά– και εμένα ως Πρωθυπουργού είναι να παραδώσω μια πατρίδα πιο ασφαλή απ’ ό,τι την παρέλαβα». Όπως είπε, η ένταξη του «Κίμωνα» στον στόλο συνιστά ένα «πολύ σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση». Ολοκληρώνοντας τη δήλωσή του, ευχήθηκε «καλοτάξιδος ο Κίμων» και σημείωσε πως «με το καλό να υποδεχθούμε και τις τρεις ακόμα υπερσύγχρονες φρεγάτες Belharra οι οποίες θα ενταχθούν στο Πολεμικό Ναυτικό εντός των επόμενων 18 μηνών».

Αναλυτικά η δήλωση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη

«Οι λίγοι που βρεθήκαμε σήμερα στη γέφυρα και στο κατάστρωμα του Κίμωνα, αλλά και οι πάρα πολλοί που παρακολούθησαν αυτές τις εικόνες από τους δέκτες της τηλεόρασης. Πιστεύω ότι όλοι μας αισθανθήκαμε υπερηφάνεια, χαρά και μια αίσθηση ανάτασης για την έλευση του Κίμωνα και την επίσημη ένταξη του στο Πολεμικό μας Ναυτικό.

Για τις επιχειρησιακές δυνατότητες αυτού του υπερσύγχρονου πλοίου, έχουμε μιλήσει πολύ. Εγώ θα σταθώ μόνο στο ότι είναι ένας ακόμα κρίκος σε μια διαρκή προσπάθεια εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων και ως προς τα μέσα που διαθέτουν, αλλά και ως προς την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, έτσι ώστε η αποτρεπτική δυνατότητα της χώρας μας να μην αμφισβητείται από κανέναν και η χώρα μας να προβάλει την ισχύ της ως πόλος σταθερότητας και φερεγγυότητας στην Ανατολική Μεσόγειο με όλο και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.

Το πρώτο χρέος κάθε κυβέρνησης, κάθε πολιτικής ηγεσίας και επιτρέψτε μου να μιλήσω και προσωπικά και εμένα ως Πρωθυπουργού, είναι να παραδώσω μια πατρίδα πιο ασφαλή απ’ ό,τι την παρέλαβα και θεωρώ ότι σήμερα κάνουμε ένα πολύ σημαντικό βήμα σε αυτή την κατεύθυνση.

Καλοτάξιδος ο Κίμωνας και με το καλό να υποδεχτούμε και τις τρείς ακόμα υπερσύγχρονες φρεγάτες Belharra οι οποίες θα ενταχθούν στο Πολεμικό μας Ναυτικό εντός των επόμενων 18 μηνών».

Κωνσταντίνος Τασούλας για φρεγάτα «Κίμων»: Ασύλληπτες οι τεχνολογικές στρατηγικές του δυνατότητες

«Σήμερα η Ελλάδα δυναμώνει. Ενισχύεται ηθικά, ουσιαστικά, αποφασιστικά. Είμαστε μάρτυρες μιας εθνικής κατάκτησης, καθώς το νέο δόγμα προστασίας της χώρας και της ειρήνης στην Ανατολική Μεσόγειο υλοποιείται», τόνισε, από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, «ο Κίμων διέπλευσε ανάμεσα στην ιστορική τριήρη και το θωρηκτό Αβέρωφ και περιμένει τις υπόλοιπες φρεγάτες για να χαλυβδώσουν περαιτέρω τις αποτρεπτικές δυνατότητες της Ελλάδας. Οι τεχνολογικές δυνατότητές του είναι σχεδόν ασύλληπτες. Καλωσορίζουμε μια νέα Ελλάδα που θα είναι σεβαστή από φίλους και υπολογίσιμη από όσους την απειλούν».

Αναλυτικά η δήλωση του προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα

«Σήμερα, 15 Ιανουαρίου του 2026, η Ελλάδα ενισχύεται αποφασιστικά και ηθικά και πρακτικά χάρη στον κατάπλου του πρωτοποριακού σκάφους “Κίμων”, ενός σκάφους 6ης γενιάς που έρχεται να ενισχύσει το Πολεμικό Ναυτικό και την αποτρεπτική δύναμη της πατρίδας μας.

Σήμερα είμαστε μάρτυρες μιας εθνικής κατάκτησης. Το νέο δόγμα αποτροπής του Πολεμικού Ναυτικού υλοποιείται. Το νέο δόγμα προστασίας της κυριαρχίας της Ελλάδος και της ειρήνης στην ανατολική Μεσόγειο υλοποιείται. Η Ελλάδα σήμερα είχε την τύχη να αντικρίσει όλες τις γενιές των πλοίων, τα οποία προστάτευσαν την κυριαρχία της και συνέβαλαν στο μεγαλείο της. Ο “Κίμων” διέψευσε ανάμεσα στην αθηναϊκή τριήρη και στο θωρηκτό Αβέρωφ. Το θωρηκτό που διπλασίασε την Ελλάδα. και ο “Κίμων” γεμάτος υποσχέσεις για το παρόν και το μέλλον ενσωματώνεται στο Πολεμικό Ναυτικό και περιμένει τις άλλες τρεις φρεγάτες που θα έρθουν σύντομα από τη Γαλλία για να κλειδώσουν περαιτέρω την αμυντική ικανότητα της χώρας μας. Είναι ασύλληπτες οι τεχνολογικές δυνατότητες του, είναι ασύλληπτες οι στρατηγικές του δυνατότητες και είναι ασύλληπτη η ηθική του δύναμη, η οποία θα προστεθεί στο ισχυρό και υψηλό φρόνημα των ανδρών και των γυναικών του Πολεμικού Ναυτικού από σήμερα.

Καλωσορίζουμε τον “Κίμωνα”. Καλωσορίζουμε μία νέα Ελλάδα, η οποία θα είναι σεβαστή από τους φίλους, αλλά και εκείνοι οι οποίοι την απειλούν δεν θα τολμούν να υλοποιήσουν τις απειλές τους γιατί ο “Κίμων” και η ισχύς του Πολεμικού μας Ναυτικού δεν θα το επιτρέψει αυτό.

Η επιχειρησιακή του ικανότητα, σε επιχειρήσεις επιφανείας, αντιαεροπορικές, ανθυποβρυχιακές, σε επιχειρήσεις ηλεκτρονικού πολέμου, αυτοάμυνας είναι αφάνταστες. Είμαστε ευτυχείς και τυχεροί που από σήμερα εντάσσεται στο Πολεμικό μας Ναυτικό, που από σήμερα το αρχιπέλαγος και νοτιοανατολική Μεσόγειος αποκτούν μία τέτοια δύναμη ισχύος, η οποία επαναλαμβάνω, προστατεύει και την εθνική μας κυριαρχία και την ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή. Γιατί η Ελλάδα ανέκαθεν αυτό επετύγχανε, την προστασία της κυριαρχίας της και της ειρήνης στην ευρύτερη περιοχή ως πυλώνας σταθερότητας και ασφάλειας. Τώρα θα το κάνει πιο αποτελεσματικά».

Νίκος Δένδιας: Οι Ένοπλες Δυνάμεις μπαίνουν σε μία νέα εποχή

«Μεγάλη ημέρα για τις Ένοπλες Δυνάμεις και για τη χώρα» χαρακτήρισε τη σημερινή (15.01.2026) ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, κατά την τελετή εν πλω υποδοχής της φρεγάτας «Κίμων», πρώτης Belharra του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού.

«Η φρεγάτα “Κίμων” πλέει στα νερά της Ελλάδας, στα νερά του Αιγαίου. Χωρίς κανένα στοιχείο υπερβολής, στην έκδοση Standard 2++ είναι η πιο ισχυρή φρεγάτα στον πλανήτη», δήλωσε ο υπουργός, αναδεικνύοντας τη σημασία του νέου πλοίου ως πολλαπλασιαστή ισχύος.

Όπως σημείωσε, η αποστολή του «Κίμων» είναι σαφής: «να ενισχύσει τις Ένοπλες Δυνάμεις στη βασική τους αποστολή, που είναι η αποτροπή κάθε επιθετικότητας και η διασφάλιση του μεγάλου αγαθού της ασφάλειας της ελληνικής κοινωνίας και των πολιτών. Να εξασφαλίσει την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα – αυτή είναι η αποστολή της».

Ο Νίκος Δένδιας υπογράμμισε ότι η ένταξη της φρεγάτας σηματοδοτεί το πέρασμα σε μια νέα εποχή: «Οι Ένοπλες Δυνάμεις της πατρίδας μας, με την “Ατζέντα 2030”, μετατρέπονται από ένα σύνολο οπλικών συστημάτων σε μια μηχανή γνώσης, επεξεργασίας πληροφορίας και ολιστικής αντιμετώπισης των κινδύνων και των προκλήσεων».