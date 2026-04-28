Μητσοτάκης από το νέο hub φαρμάκου στην Τρίπολη: «Επενδύσεις που κάποτε έμοιαζαν επιστημονική φαντασία»

Τις εγκαταστάσεις ελληνικών φαρμακοβιομηχανιών στην Τρίπολη, όπου υλοποιούνται επενδύσεις με στόχο την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής φαρμάκων, την κάλυψη κρίσιμων αναγκών και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, επισκέφθηκε το απόγευμα της Τρίτης (28.04.2026) ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνοδευόμενος από τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας Θεόδωρο Τρύφων και τον αντιπρόεδρο της ΠΕΦ Δημήτριο Δέμο, ενημερώθηκε για την πορεία υλοποίησης των νέων μονάδων της DEMO, της WIN MEDICA και της FARAN.

Τα τρία έργα αναμένεται να δημιουργήσουν περισσότερες από 1.500 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας, ενισχύοντας παράλληλα την τοπική οικονομία και την παραμονή νέων επιστημόνων στη χώρα.

«Σενάριο επιστημονικής φαντασίας»

Μετά την ξενάγηση, ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για μια εξέλιξη που πριν από λίγα χρόνια θα φάνταζε αδιανόητη. «Κάτι το οποίο εάν το συζητούσαμε πριν από κάποια χρόνια θα έμοιαζε με σενάριο επιστημονικής φαντασίας, έχει γίνει σήμερα πράξη εδώ, στην Τρίπολη», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη τις ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες που, όπως είπε, επέλεξαν την Τρίπολη και αξιοποίησαν τα επενδυτικά κίνητρα της κυβέρνησης για να δημιουργήσουν καινοτόμες παραγωγικές μονάδες.

«Αποδείξαμε ότι η περιφερειακή ανάπτυξη και ο παραγωγικός μετασχηματισμός μπορούν πράγματι να γίνουν πράξη», σημείωσε, αναφερόμενος στη μετατόπιση οικονομικής δραστηριότητας σε κλάδους υψηλής προστιθέμενης αξίας.

«Στρατηγική αυτονομία για τη χώρα»

Ο πρωθυπουργός συνέδεσε τις επενδύσεις με τη συζήτηση για τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης, υπογραμμίζοντας ότι στην Τρίπολη θα παράγεται σημαντικό ποσοστό φαρμάκων που θα καλύπτουν όχι μόνο ελληνικές αλλά και ευρωπαϊκές ανάγκες.

«Για εμάς η εξαγωγική φαρμακοβιομηχανία είναι κλάδος αιχμής που θα στηριχθεί από την ελληνική κυβέρνηση», ανέφερε, προσθέτοντας ότι πρόκειται για κλάδο «υψηλής προστιθέμενης αξίας» και «σημαντικής στρατηγικής αυτονομίας».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο εργαλείο του clawback, το οποίο, όπως είπε, η κυβέρνηση προτίθεται να συνεχίσει και να ενισχύσει «στα πλαίσια των δυνατοτήτων» της.

Νέες δουλειές με υψηλότερες αμοιβές

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε στις θέσεις εργασίας που δημιουργούνται στην Αρκαδία και στην Πελοπόννησο, κάνοντας λόγο για «νέα προοπτική» για τα νέα παιδιά της περιοχής.

Όπως είπε, οι επενδύσεις αυτές προσφέρουν θέσεις εργασίας με αμοιβές «σημαντικά υψηλότερες του μέσου μισθού» σε ένα υπερσύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, συνδυασμένο με την ποιότητα ζωής της ελληνικής περιφέρειας.

«Όταν μπορεί να συνδυάσει κανείς τη ζωή στην ελληνική περιφέρεια με μια καλά πληρωμένη δουλειά, καταλαβαίνουμε πόσο ελκυστική μπορεί να γίνει και η αποκέντρωση», τόνισε.

Γεωργιάδης: «Η μεγαλύτερη αλλαγή παραγωγικού μοντέλου»

Από την πλευρά του, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης συνέδεσε τις επενδύσεις με τον νόμο για το επενδυτικό clawback που ψηφίστηκε το 2019.

«Σήμερα, με μεγάλη υπερηφάνεια, σας παρουσιάζουμε τη μεγαλύτερη αλλαγή παραγωγικού μοντέλου που έχει συντελεστεί στην Ελλάδα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα», ανέφερε, κάνοντας λόγο για έναν κλάδο που δημιουργεί καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας και προσελκύει καινοτομία.

Ο πρόεδρος της ΠΕΦ, Θεόδωρος Τρύφων, σημείωσε ότι οι επενδύσεις δημιουργούν «αίσθημα ασφάλειας, επάρκειας και αυτάρκειας» για τον Ελληνα ασφαλισμένο, τονίζοντας ότι μπορούν να καλυφθούν πάνω από το 70% των αναγκών σε συγκεκριμένες κατηγορίες φαρμάκων.

«Το σύνθημά μας είναι “παράγουμε Ελλάδα, μένουμε Ελλάδα”», είπε χαρακτηριστικά.

Ο αντιπρόεδρος της ΠΕΦ, Δημήτριος Δέμος, χαρακτήρισε την Τρίπολη «hub φαρμακοβιομηχανίας» που «δεν έχει τίποτα να ζηλέψει» από αντίστοιχα ευρωπαϊκά πάρκα, σημειώνοντας ότι το ελληνικό φάρμακο από την Τρίπολη μπορεί να καλύψει το 30% των αναγκών σε πενικιλινούχα φάρμακα και το 30% των ογκολογικών ασθενών.

«Μια εικόνα από το μέλλον» η Ακαδημία Φαρμάκου

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε την πρώτη Ακαδημία Επαγγελματικής Κατάρτισης Φαρμάκου στη χώρα, η οποία άνοιξε στην Τρίπολη τον Φεβρουάριο, τέσσερις μήνες μετά την ψήφιση του σχετικού νόμου.

Συνοδευόμενος από την υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη και τον υφυπουργό Κώστα Βλάση, ο κ. Μητσοτάκης συνομίλησε με καθηγητές και σπουδαστές και ενημερώθηκε για το πρόγραμμα δωρεάν θεωρητικής εκπαίδευσης και αμειβόμενης πρακτικής άσκησης.

«Ξέρουμε ότι η αγορά εργασίας αλλάζει με δραματικούς ρυθμούς και αυτό το οποίο γίνεται εδώ στην Τρίπολη είναι μια εικόνα από το μέλλον», δήλωσε ο πρωθυπουργός.

Όπως εξήγησε, πρόκειται για σύμπραξη της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας με το υπουργείο Παιδείας, ώστε οι νέοι να αποκτούν εξειδικευμένη κατάρτιση και, μετά από δύο χρόνια, να μπορούν να απορροφηθούν σε θέσεις εργασίας στη Βιομηχανική Περιοχή της Τρίπολης.

«Πρώτη και όχι δεύτερη επιλογή»

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η επαγγελματική εκπαίδευση δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως δεύτερη επιλογή, αλλά ως δρόμος με καλές προοπτικές απασχόλησης.

«Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση όχι απλά έχει σφυγμό και παλμό, αλλά αποτελεί πρώτη και όχι δεύτερη επιλογή για πολλά νέα παιδιά», ανέφερε.

Ο υφυπουργός Παιδείας Κώστας Βλάσης σημείωσε ότι η Ακαδημία Φαρμάκου αποτελεί την πρώτη ουσιαστική σύμπραξη ιδιωτικού τομέα και Δημοσίου στον συγκεκριμένο τομέα, με στόχο τη σύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας.

Τα μέλη της ΠΕΦ έχουν δεσμευθεί να απορροφούν τουλάχιστον το 40% των πιστοποιημένων αποφοίτων της Ακαδημίας της Τρίπολης.