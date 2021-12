Δεν σχεδιάζουμε να επεκτείνουμε τον υποχρεωτικό εμβολιασμό δηλώνει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Τονίζει επίσης ότι η κυβέρνηση εστίασε στους άνω των 60 ετών «διότι πιέζουν το σύστημα Υγείας».

Σε συνέντευξη του στο πλαίσιο του ψηφιακού συνεδρίου Reuters NEXT, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι πριν επιβάλει τον υποχρεωτικό εμβολιασμό, η πολιτεία εξάντλησε όλα τα μέσα για να πείσει τη συγκεκριμένη ηλικιακή κατηγορία, που είναι η πιο ευάλωτη στην covid_19, να εμβολιαστεί.

Ο πρωθυπουργός εξέφρασε την ικανοποίηση του για το γεγονός ότι μέσα σε ένα 24ώρo επταπλασιάστηκαν τα ραντεβού για την πρώτη δόση.

«Είμαι σίγουρος ότι αυτή η πολιτική θα είναι αποτελεσματική» δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η Ελλάδα περιμένει ότι θα υπερβεί την ανάπτυξη του 4,5% που προβλέπεται να έχει το 2022, δήλωσε ακόμα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προσθέτοντας πως η χώρα αναμένει μια επιτυχημένη τουριστική σεζόν, αν δεν υπάρξουν μείζονες περιπλοκές με την πανδημία της Covid-19.

Ερωτηθείς αν οι αρχές επιμένουν στην πρόβλεψή τους για ανάπτυξη 4,5%, ο Έλληνας πρωθυπουργός δήλωσε: «Μπορεί να είναι υψηλότερη από το ποσοστό αυτό».

«Εφόσον δεν υπάρξουν μείζονα προβλήματα με την πανδημία, υποθέτοντας ότι η πανδημία θα οδηγηθεί σταδιακά σ’ ένα τέλος το πρώτο εξάμηνο του 2022, είμαι πολύ αισιόδοξος για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας», υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

