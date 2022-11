Δείτε τη συζήτηση που είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή την επέτειο 25 χρόνων από την ίδρυση του Ελληνικού Παρατηρητηρίου του LSE με τον καθηγητή Σύγχρονων Ελληνικών Σπουδών και διευθυντή του Ελληνικού Παρατηρητηρίου του London School of Economics, Kevin Featherstone.

Νωρίτερα, σήμερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε σε θερμό κλίμα με τον βασιλιά Κάρολο, συνοδευόμενος από τη σύζυγο του, Μαρέβα Γκραμπόφσκι.

Κατά την έναρξη της συζήτησης, ο πρωθυπουργός εξέφρασε την αισιοδοξία του για την “επανένωση” -η λέξη που χρησιμοποίησε, και όχι “επιστροφή”- των Γλυπτών του Παρθενώνα με το υπόλοιπο μνημείο στην Ακρόπολη. “Δεν μπορώ να υπεισέλθω σε λεπτομέρειες, αλλά νομίζω ότι μία συμφωνία win – win είναι δυνατή“.

