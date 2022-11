Ολοκληρώθηκε η συνάντηση που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Βασιλιά Κάρολο Γ΄ στο κάστρο του Γουίνδσορ. Παρούσα ήταν και η σύζυγος του Έλληνα πρωθυπουργού, Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη.

Όπως δήλωσε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Γιάννης Οικονόμου, ο κ. Μητσοτάκης στη συνάντηση με τον Βασιλιά Κάρολο Γ’ θα έθετε και θέματα ελληνικού ενδιαφέροντος.

Δείτε φωτογραφίες από τη συνάντηση Μητσοτάκη – Καρόλου, με παρούσα και τη σύζυγο του Έλληνα πρωθυπουργού:

Σε «τιτίβισμα» για τη συνάντηση με τον μονάρχη του Ηνωμένου Βασιλείου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έγραψε:

«Είχα τη χαρά να συναντηθώ με την Αυτού Μεγαλειότητα Βασιλιά Κάρολο Γ’ στο Κάστρο του Ουίνδσορ».

Had the pleasure of meeting with His Majesty King Charles III at Windsor Castle. pic.twitter.com/q3392RuumG